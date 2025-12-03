Φουντώνει το αγροτικό μέτωπο: Χιλιάδες μπλόκα σε όλη την Ελλάδα - «Έμφραγμα» στις Εθνικές οδούς

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες - Πάνω από 5.000 τρακτέρ στους δρόμους

Newsbomb

Φουντώνει το αγροτικό μέτωπο: Χιλιάδες μπλόκα σε όλη την Ελλάδα - «Έμφραγμα» στις Εθνικές οδούς

Το μπλόκο των αγροτών στον κόμβο του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65)

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα, στήνοντας δυναμικά μπλόκα σε εθνικές οδούς και τελωνεία, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την ακρίβεια, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις μειωμένες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο χάρτης των κινητοποιήσεων και των μπλόκων

Η δύναμη των αγροτών στους βασικούς κόμβους παραμένει μεγάλη, με τον αριθμό των τρακτέρ να αυξάνεται συνεχώς:

  • Καρδίτσα: 1.500 τρακτέρ

  • Νίκαια (Λάρισα): 1.000 τρακτέρ

  • Μάλγαρα: 250 τρακτέρ

  • Ροδόπη: 150 τρακτέρ

  • Κουλούρα: 50 τρακτέρ

«Έμφραγμα» στους οδικούς άξονες

Στα διόδια των Μαλγάρων, οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού (προς Θεσσαλονίκη και προς Αθήνα), με τον αποκλεισμό προς Θεσσαλονίκη να διαρκεί τουλάχιστον έως τις 8:30 το βράδυ.

Στα σύνορα, έληξε η σημερινή κινητοποίηση στο τελωνείο των Ευζώνων, το οποίο είχε αποκλειστεί πλήρως για ώρες, διακόπτοντας την κυκλοφορία προς Βόρεια Μακεδονία. Υπάρχουν, ωστόσο, πληροφορίες για πιθανό αποκλεισμό του τελωνείου των Κήπων στον Έβρο.

Νέα μπλόκα ανακοινώθηκαν στην Πελοπόννησο, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Κορινθίας να δίνουν ραντεβού στον Κόμβο Κιάτου της Ολυμπίας Οδού την Τετάρτη το πρωί.

Διαμαρτυρία στη Θεσσαλία - «Μας πετάνε ψίχουλα»

Στη Λάρισα, κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας πραγματοποίησαν δυναμική διαδήλωση, αδειάζοντας γάλα και πετώντας ζωοτροφές μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο. Κατήγγειλαν την κυβερνητική πολιτική, τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις (για ζημιές και απώλειες ζώων από πανώλη/ευλογιά) και το χαμηλό εισόδημα.

«Μας πετάνε ψίχουλα», «δεν υπάρχουν κόμματα, είμαστε όλοι μαζί» και «Χωρίς εμάς θα πεινάσετε», ήταν τα ηχηρά μηνύματα που έστειλαν οι αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι, καλώντας τον πρωθυπουργό να επισκεφθεί άμεσα τον Θεσσαλικό κάμπο για να δώσει λύσεις. Μετά τη διαμαρτυρία, οι κτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν στο μπλόκο της Νίκαιας για ενίσχυση.

Συμπόρευση με τους ταξί

Ηχηρό μήνυμα συμπόρευσης έστειλαν οι οδηγοί ταξί της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αποφάσισαν να βρεθούν σήμερα στο μπλόκο των Μαλγάρων, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί «Ο Ερμής» ανακοίνωσε ότι περίπου 500 ταξί θα συμπαρασταθούν στους αγρότες, ενισχύοντας τον «δίκαιο αγώνα» όλης της κοινωνίας.

Τα βασικά αιτήματα του αγροτικού κλάδου

Οι αγρότες απαιτούν άμεση λήψη μέτρων για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα:

  • Κόστος παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν στο ρεύμα, μείωση/κατάργηση ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές.

  • Τιμές: Εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, ώστε να καλύπτεται το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζεται εισόδημα διαβίωσης.

  • Αποζημιώσεις: Άμεση καταβολή οφειλόμενων ενισχύσεων και 100% κάλυψη ζημιών από φυσικές καταστροφές και θανάτωση ζώων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:53ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέντε ώρες στο τραπέζι διαπραγματεύσεων αλλά «έχουμε πολλή δουλειά ακόμη», ενώ ο Πούτιν δηλώνει «είμαστε έτοιμοι» αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Δεκεμβρίου

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιές σε καταστήματα στο Κουκάκι μετά από επίθεση αγνώστων

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα βλέμματα στο ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:32LIFESTYLE

Εννέα σειρές που ετοιμάζονται για το 2026

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέματα περνούν από τα θεμέλια πολυκατοικιών - Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου οι ειδικοί ενόψει της νέας κακοκαιρίας

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Σε τι τιμή θα τα αγοράσουμε φέτος

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί η χώρα και σήμερα: Επιμένουν οι αυτοκινητιστές - Κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ολικό «λίφτινγκ» για διαθήκες, εξ αδιαιρέτου και χρέη - Οι βασικές αλλαγές

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ώρα του Τσίπρα: Σήμερα η παρουσίαση της «Ιθάκης» - Τι θα πει και τι... δεν θα πει

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης η περιφερειακή ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαχεία, Τζόκερ και μυστηριώδης τύχη... βουνό για «Χασάπη», Σεμερτζίδου και δεκάδες αγρότες

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Φουντώνει το αγροτικό μέτωπο: Χιλιάδες μπλόκα σε όλη την Ελλάδα - «Έμφραγμα» στις Εθνικές οδούς

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της νέας κακοκαιρίας – Μεγάλη προσοχή για 48 ώρες σε αρκετές περιοχές – Θα ρίξει «πολύ νερό»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Το λάθος σχετικά με τον Άγιο Γλυκέριο

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις – Πότε θα γίνει η πληρωμή της 6ης δόσης

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 3 Δεκεμβρίου

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα όλες οι λαϊκές αγορές

03:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας γεωπολιτικός παράγοντας, αλλά μια αξιόπιστη συνέταιρος των Η

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της νέας κακοκαιρίας – Μεγάλη προσοχή για 48 ώρες σε αρκετές περιοχές – Θα ρίξει «πολύ νερό»

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Φουντώνει το αγροτικό μέτωπο: Χιλιάδες μπλόκα σε όλη την Ελλάδα - «Έμφραγμα» στις Εθνικές οδούς

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέματα περνούν από τα θεμέλια πολυκατοικιών - Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου οι ειδικοί ενόψει της νέας κακοκαιρίας

06:32LIFESTYLE

Εννέα σειρές που ετοιμάζονται για το 2026

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότης δήλωσε... 6.000 κερδισμένα λαχεία για να δικαιολογήσει έσοδα

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα βλέμματα στο ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαχεία, Τζόκερ και μυστηριώδης τύχη... βουνό για «Χασάπη», Σεμερτζίδου και δεκάδες αγρότες

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ολικό «λίφτινγκ» για διαθήκες, εξ αδιαιρέτου και χρέη - Οι βασικές αλλαγές

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος της «Bikergirl» - Η μηχανόβια ημίγυμνη influencer «είδε» το τέλος της λίγες ώρες πριν

19:34WHAT THE FACT

Τέλος τα ATM όπως τα γνωρίζαμε: Οι λειτουργίες που θα έχουν τα καινούργια σε όλη την Ευρώπη

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριος ξυλοδαρμός πασίγνωστου Youtuber στα Γιάννενα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Το λάθος σχετικά με τον Άγιο Γλυκέριο

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Σπίτι με 20.000 λαμπάκια «μεταμορφώνεται» στο σπίτι του Άι Βασίλη κάθε Χριστούγεννα – Πώς πληρώνεται ο λογαριασμός

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ