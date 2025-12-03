Φουντώνει το αγροτικό μέτωπο: Χιλιάδες μπλόκα σε όλη την Ελλάδα - «Έμφραγμα» στις Εθνικές οδούς

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα, στήνοντας δυναμικά μπλόκα σε εθνικές οδούς και τελωνεία, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την ακρίβεια, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις μειωμένες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο χάρτης των κινητοποιήσεων και των μπλόκων

Η δύναμη των αγροτών στους βασικούς κόμβους παραμένει μεγάλη, με τον αριθμό των τρακτέρ να αυξάνεται συνεχώς:

Καρδίτσα: 1.500 τρακτέρ

Νίκαια (Λάρισα): 1.000 τρακτέρ

Μάλγαρα: 250 τρακτέρ

Ροδόπη: 150 τρακτέρ

Κουλούρα: 50 τρακτέρ

«Έμφραγμα» στους οδικούς άξονες

Στα διόδια των Μαλγάρων, οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού (προς Θεσσαλονίκη και προς Αθήνα), με τον αποκλεισμό προς Θεσσαλονίκη να διαρκεί τουλάχιστον έως τις 8:30 το βράδυ.

Στα σύνορα, έληξε η σημερινή κινητοποίηση στο τελωνείο των Ευζώνων, το οποίο είχε αποκλειστεί πλήρως για ώρες, διακόπτοντας την κυκλοφορία προς Βόρεια Μακεδονία. Υπάρχουν, ωστόσο, πληροφορίες για πιθανό αποκλεισμό του τελωνείου των Κήπων στον Έβρο.

Νέα μπλόκα ανακοινώθηκαν στην Πελοπόννησο, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Κορινθίας να δίνουν ραντεβού στον Κόμβο Κιάτου της Ολυμπίας Οδού την Τετάρτη το πρωί.

Διαμαρτυρία στη Θεσσαλία - «Μας πετάνε ψίχουλα»

Στη Λάρισα, κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας πραγματοποίησαν δυναμική διαδήλωση, αδειάζοντας γάλα και πετώντας ζωοτροφές μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο. Κατήγγειλαν την κυβερνητική πολιτική, τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις (για ζημιές και απώλειες ζώων από πανώλη/ευλογιά) και το χαμηλό εισόδημα.

«Μας πετάνε ψίχουλα», «δεν υπάρχουν κόμματα, είμαστε όλοι μαζί» και «Χωρίς εμάς θα πεινάσετε», ήταν τα ηχηρά μηνύματα που έστειλαν οι αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι, καλώντας τον πρωθυπουργό να επισκεφθεί άμεσα τον Θεσσαλικό κάμπο για να δώσει λύσεις. Μετά τη διαμαρτυρία, οι κτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν στο μπλόκο της Νίκαιας για ενίσχυση.

Συμπόρευση με τους ταξί

Ηχηρό μήνυμα συμπόρευσης έστειλαν οι οδηγοί ταξί της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αποφάσισαν να βρεθούν σήμερα στο μπλόκο των Μαλγάρων, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί «Ο Ερμής» ανακοίνωσε ότι περίπου 500 ταξί θα συμπαρασταθούν στους αγρότες, ενισχύοντας τον «δίκαιο αγώνα» όλης της κοινωνίας.

Τα βασικά αιτήματα του αγροτικού κλάδου

Οι αγρότες απαιτούν άμεση λήψη μέτρων για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα:

Κόστος παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν στο ρεύμα, μείωση/κατάργηση ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές.

Τιμές: Εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, ώστε να καλύπτεται το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζεται εισόδημα διαβίωσης.

Αποζημιώσεις: Άμεση καταβολή οφειλόμενων ενισχύσεων και 100% κάλυψη ζημιών από φυσικές καταστροφές και θανάτωση ζώων.

