Έληξε ο αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων από αγρότες

Έληξαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στα σύνορα των Ευζώνων και στη Χαλκηδόνα.

Στις 17:00 ολοκληρώθηκε η σημερινή κινητοποίηση των αγροτών στο τελωνείο των Ευζώνων, στο σημείο όπου η Ελλάδα συνορεύει με τα Σκόπια. Από το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Παιονίας είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό, διακόπτοντας την κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις των συνόρων.

Από τις 12:00 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή των Ευζώνων προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου, με στόχο να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας. Η διακοπή της κυκλοφορίας επηρέασε τόσο το ελληνικό όσο και το σκοπιανό οδικό δίκτυο, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις και τη διακίνηση εμπορευμάτων.

Παράλληλα, αγρότες από την περιοχή της Χαλκηδόνας πραγματοποίησαν αποκλεισμό στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 15:30.

Σύμφωνα με μέλη της συντονιστικής επιτροπής, το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς και δεν αποκλείεται οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της διεκδίκησης καλύτερων όρων για τον αγροτικό κλάδο.

Απειλούν να κλείσουν το τελωνείο των Κήπων οι αγρότες

Οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους με τα μπλόκα που έχουν στήσει σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και τις μειωμένες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χιλιάδες τρακτέρ έχουν αποκλείσει βασικούς οδικούς άξονες, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις και έντονη αναστάτωση.

Στα Μάλγαρα, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα παραμένει κλειστό, ενώ σταδιακά κλείνει και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, με τα οχήματα να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν παρακαμπτήριες διαδρομές μέσω Χαλάστρας και των Μαλγάρων. Η διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη διαρκεί πλέον περίπου μία ώρα παραπάνω από το συνηθισμένο.

Στην Καρδίτσα, στο μπλόκο του Ε65 μεταξύ Καλαμπάκας και Αθηνών, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 1.500 τρακτέρ. Τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή αναγκάζονται να ακολουθούν επαρχιακές οδούς μέσω Σοφάδων, με αποτέλεσμα η διαδρομή να επιμηκύνεται κατά περίπου μία ώρα.

Στη Νίκαια, όπου βρίσκονται περίπου 1.000 τρακτέρ, η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης διακόπτεται και τα οχήματα κατευθύνονται μέσω παρακάμψεων προς Πλατύκαμπο και Μελισσοχώρι.

Αντίστοιχα, η Τροχαία αναστρέφει τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο ύψος του κόμβου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, οδηγώντας τα στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και από εκεί στην Εθνική μέσω του κόμβου Πλατυκάμπου.

Στο Κιλκίς, οι αγρότες έχουν κλείσει τα τελωνεία Δοϊράνης και Ευζώνων. Η διέλευση ΙΧ οχημάτων συνεχίζεται κανονικά, αλλά τα φορτηγά παραμένουν αποκλεισμένα. Νέο μπλόκο σχηματίζεται στο Γυψοχώρι Πέλλας, ενώ στην Κουλούρα Ημαθίας, όπου η κινητοποίηση ξεκίνησε με 50 τρακτέρ, ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξάνεται.

Μάλιστα οι αγρότες στον Έβρο είναι αποφασισμένοι να αποκλείσουν το τελωνείο των Κήπων και μάλιστα να μπουν και εντός αυτού!