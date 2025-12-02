Απειλούν να κλείσουν το τελωνείο των Κήπων οι αγρότες - «Δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε»

Οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους με τα μπλόκα που έχουν στήσει σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και τις μειωμένες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χιλιάδες τρακτέρ έχουν αποκλείσει βασικούς οδικούς άξονες, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις και έντονη αναστάτωση.

Στα Μάλγαρα, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα παραμένει κλειστό, ενώ σταδιακά κλείνει και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, με τα οχήματα να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν παρακαμπτήριες διαδρομές μέσω Χαλάστρας και των Μαλγάρων. Η διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη διαρκεί πλέον περίπου μία ώρα παραπάνω από το συνηθισμένο.

Στην Καρδίτσα, στο μπλόκο του Ε65 μεταξύ Καλαμπάκας και Αθηνών, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 1.500 τρακτέρ. Τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή αναγκάζονται να ακολουθούν επαρχιακές οδούς μέσω Σοφάδων, με αποτέλεσμα η διαδρομή να επιμηκύνεται κατά περίπου μία ώρα.

Στη Νίκαια, όπου βρίσκονται περίπου 1.000 τρακτέρ, η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης διακόπτεται και τα οχήματα κατευθύνονται μέσω παρακάμψεων προς Πλατύκαμπο και Μελισσοχώρι.

Αντίστοιχα, η Τροχαία αναστρέφει τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο ύψος του κόμβου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, οδηγώντας τα στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και από εκεί στην Εθνική μέσω του κόμβου Πλατυκάμπου.

Στο Κιλκίς, οι αγρότες έχουν κλείσει τα τελωνεία Δοϊράνης και Ευζώνων. Η διέλευση ΙΧ οχημάτων συνεχίζεται κανονικά, αλλά τα φορτηγά παραμένουν αποκλεισμένα. Νέο μπλόκο σχηματίζεται στο Γυψοχώρι Πέλλας, ενώ στην Κουλούρα Ημαθίας, όπου η κινητοποίηση ξεκίνησε με 50 τρακτέρ, ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξάνεται.

Μάλιστα οι αγρότες στον Έβρο είναι αποφασισμένοι να αποκλείσουν το τελωνείο των Κήπων και μάλιστα να μπουν και εντός αυτού!

Χρυσοχοΐδης για μπλόκα αγροτών: «Δεν μπορεί να αποκλείονται λιμάνια και τελωνεία»

Νωρίτερα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως «Δεν μπορεί να αποκλείονται λιμάνια και τελωνεία», μιλώντας για τα μπλόκα των αγροτών σε όλη τη χώρα.

Υπάρχουν εθνικής, ζωτικής σημασίας κρίσιμες υποδομές, που δεν μπορεί να παραβιάζεται η λειτουργία τους, διότι είναι γενικότερο ζήτημα ασφαλείας για τη χώρα, τόνισε ο υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όσον αφορά για το αν η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί ότι θα υπάρχουν αποκλεισμοί και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριους, ο υπουργός είπε: Δεν έχει αποδεχθεί τίποτα η κυβέρνηση, είναι τρίτη μέρα των κινητοποιήσεων, ας περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί ο διάλογος και θα είμαστε εδώ. Η αστυνομία είναι σε λογική συνεννόησης».

Χθες κάποιοι απέκλεισαν ένα τελωνείο της χώρας, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στον ολιγόωρο αποκλεισμό του Τελωνείου Ευζώνων. «Τους γνωστοποιήθηκε ότι θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όχι βία», τόνισε και επανέλαβε: «Δεν θα στερήσουμε από τη χώρα τόσο πολύ κρίσιμα θέματα που έχουν ανάγκη σε καθημερινή βάση εκατομμύρια πολίτες».

Όποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας, δεν είναι ζήτημα που μπορούμε να ανεχθούμε, είπε ακόμη ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Αναφερόμενος στα επεισόδια της Κυριακής, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Δημιουργήθηκε ένα περιστατικό στη Λάρισα, στον Πλατύκαμπο. Είδαμε όλοι τι συνέβη και ο αστυνομικός ο οποίος γρονθοκοπήθηκε, ο αστυνομικός είναι εργαζόμενος, γιατί να είναι σάκος του μποξ; Θεωρώ το περιστατικό λήξαν, δεν υπάρχει καμία διάθεση βίας εκ μέρους της αστυνομίας».

«Δεν πάει άλλο»

Ο Ευριπίδης Κατσαρός ασχολείται με τον κλάδο από την Α’ Γυμνασίου. Είναι από τον Τύρναβο της Λάρισας, πατέρας δύο παιδιών.

«Από το Δημοτικό με έπαιρνε ο πατέρας μου πάνω στο τρακτέρ και έτσι το αγάπησα αυτό το επάγγελμα και το συνέχισα», μιλώντας στο MEGA.

«Τα τριφύλλια φέτος λόγω της ευλογιάς δεν μπορούσαμε να τα παραδώσουμε και τα βάλαμε όλα στις αποθήκες και μείναμε χωρίς εισόδημα. Έχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν. Δεν πάει άλλο, είμαστε αγρότες χωρίς εισόδημα. Εγώ είχα αγελάδες και τις έδωσα γιατί δεν με συνέφερε», αναφέρει.

Όπως λέει ο ίδιος:

«Νιώθω θυμό γιατί δεν μας σέβονται. Δεν σέβονται τον κόσμο που ζει κάτω από αντίξοες συνθήκες».

«Το τρακτέρ μου το έχω 25 χρόνια, είναι η ζωή μου, το έχω σαν παιδί μου», σημειώνει.

Ο Στέλιος Βογιατζής, αγρότης, αναφέρει:

«Είμαι 10ης γενιάς κτηνοτρόφος, έχουμε γεννηθεί μέσα στα ζώα, είχαμε αγελάδες, κατσίκια, σήμερα έχουμε πρόβατα. (…) Χρωστάμε σε όποιον μιλάει ελληνικά».

Με την αγωνία και την ανησυχία για το αύριο, παραμένουν στους δρόμους συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Πού υπάρχουν μπλόκα

Λάρισα – Νίκαια (κεντρικό μπλόκο).

Μάλγαρα Θεσσαλονίκης

Εύζωνοι.

Ε–65, στο ύψος της Καρδίτσας.

Κομοτηνή – Εγνατία.

Νέα Χαλκηδόνα.

Δοϊράνη.

Τελωνεία Κήπων στον Έβρο, Σουφλί και Αλεξανδρούπολη.

Αποφασισμένοι για Χριστούγεννα στους δρόμους

Η κυβέρνηση υπόσχεται να αποκαταστήσει την ομαλή κυκλοφορία πριν τα Χριστούγεννα, αλλά οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και κατά τη διάρκεια των εορτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη σε Νίκαια και Καρδίτσα για τον ορισμό εκπροσώπων των αγροτών, ώστε να συντονιστούν τα επόμενα βήματα.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών αναδεικνύουν τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στον αγροτικό τομέα, με την ακρίβεια και τις μειωμένες επιδοτήσεις να αποτελούν βασικά προβλήματα.

Η εξέλιξη των μπλόκων και η ανταπόκριση της κυβέρνησης θα καθορίσουν τις επόμενες ημέρες, ενώ οι οδηγοί και οι πολίτες καλούνται να προσαρμόσουν τις μετακινήσεις τους.

