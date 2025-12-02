Χρυσοχοΐδης για μπλόκα αγροτών: «Δεν μπορεί να αποκλείονται λιμάνια και τελωνεία»

«Δεν μπορεί να αποκλείονται λιμάνια και τελωνεία», διεμήνυσε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας για τα μπλόκα των αγροτών σε όλη τη χώρα.

Υπάρχουν εθνικής, ζωτικής σημασίας κρίσιμες υποδομές, που δεν μπορεί να παραβιάζεται η λειτουργία τους, διότι είναι γενικότερο ζήτημα ασφαλείας για τη χώρα, τόνισε ο υπουργός, μιλώντας στον Σκάι.

Όσον αφορά για το αν η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί ότι θα υπάρχουν αποκλεισμοί και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριους, ο υπουργός είπε: Δεν έχει αποδεχθεί τίποτα η κυβέρνηση, είναι τρίτη μέρα των κινητοποιήσεων, ας περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί ο διάλογος και θα είμαστε εδώ. Η αστυνομία είναι σε λογική συνεννόησης».

Χθες κάποιοι απέκλεισαν ένα τελωνείο της χώρας, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στον ολιγόωρο αποκλεισμό του Τελωνείου Ευζώνων. «Τους γνωστοποιήθηκε ότι θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όχι βία», τόνισε και επανέλαβε: «Δεν θα στερήσουμε από τη χώρα τόσο πολύ κρίσιμα θέματα που έχουν ανάγκη σε καθημερινή βάση εκατομμύρια πολίτες».

Όποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας, δεν είναι ζήτημα που μπορούμε να ανεχθούμε, είπε ακόμη ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Αναφερόμενος στα επεισόδια της Κυριακής, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Δημιουργήθηκε ένα περιστατικό στη Λάρισα, στον Πλατύκαμπο. Είδαμε όλοι τι συνέβη και ο αστυνομικός ο οποίος γρονθοκοπήθηκε, ο αστυνομικός είναι εργαζόμενος, γιατί να είναι σάκος του μποξ; Θεωρώ το περιστατικό λήξαν, δεν υπάρχει καμία διάθεση βίας εκ μέρους της αστυνομίας».

Διαβάστε επίσης