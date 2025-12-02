Κυβέρνηση για αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν θα επιτρέψουμε το κλείσιμο των δρόμων

Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν τα δίκαια, όπως λένε, αιτήματα των αγροτών αλλά σε καμία περίπτωση δεν δέχονται να κοπεί η Ελλάδα στα δύο

Κώστας Τσιτούνας

Κυβέρνηση για αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν θα επιτρέψουμε το κλείσιμο των δρόμων
Όπως είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στα προβλήματα των αγροτών η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορεί για να επιταχύνει τις διαδικασίες των πληρωμών αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεχθεί κλειστούς δρόμους.

«Αντιλαμβανόμαστε το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης περισσότερων αιτημάτων. Δεν υπάρχει, όμως, περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση. Να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί, επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις.

Η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί. Δεν ανήκουν σε κανέναν μεμονωμένα, ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει τους φόρους του, σε κάθε πολίτη με τα διόδια τα οποία καταβάλλει».

Ο κύριος Μαρινάκης επέμεινε ότι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της εις τρόπον ώστε να μη δημιουργηθούν περισσότερες εντάσεις χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ.

«Η εφαρμογή του νόμου είναι προαπαιτούμενο για κάθε άλλη συζήτηση. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Οι ίδιοι οι αγρότες θα κρίνουν τελικά, αν στην προσπάθεια που κάνουν για να προβάλλουν τα αιτήματά τους, το κλείσιμο δρόμων στρέφεται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων αλλά και των τοπικών κοινωνιών», είπε ο κ. Μαρινάκης αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό ένα παράθυρο συνεννόησης με τους διαμαρτυρόμενους αγρότες άλλα υπό την προϋπόθεση ότι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί.

«Η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες», είπε χαρακτηριστικά και απαρίθμησε τα χρήματα που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής αλλά και όσα πρόκειται να δοθούν μέχρι το τέλος του χρόνου.

«Το κράτος φέτος, έως τις 31 Δεκεμβρίου θα έχει δώσει συνολικά περισσότερα λεφτά στους αγρότες από τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε σύγκριση με πέρυσι. Στο τέλος, όλοι θα αντιληφθούν ότι δημιουργείται ένα σύστημα αξιόπιστο, δικαιότερο και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχει ξεκινήσει και ομαλοποιείται η ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση καθώς υπήρχαν δύο επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κίνδυνο της διακοπής της ροής των ευρωπαϊκών πόρων

Είμαστε η Κυβέρνηση που έχει μειώσει φόρους όσο καμία άλλη για τους αγρότες: Έχουμε μειώσει τον ΦΠΑ στα λιπάσματα, στα αγροτικά μηχανήματα, στις ζωοτροφές. Είμαστε η Κυβέρνηση που έχει δώσει μία λύση μόνιμη για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Είμαστε η Κυβέρνηση, που έχει δώσει μία λύση για φθηνό αγροτικό ρεύμα σε βάθος 10ετίας και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις και φορολογικές και διαχρονικά αιτήματά τους.

Όσα χρήματα δικαιούνται οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, θα τα λάβουν στο ακέραιο - Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα σημαντικών πληρωμών μέσα στο Δεκέμβριο. Θα υπάρξει μεγάλη ανακούφιση γενικότερα σε όλο τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα».

Αναφερόμενος στις προκαταβολές: «Πέρυσι είχαν δοθεί γύρω στα 476 εκατ. φέτος δόθηκαν 363 εκατ. για προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης. Από την προκαταβολή εξαιρούνται 2.000 παραγωγοί που βρίσκονται υπό δικαστική έρευνα λόγω παρατυπιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περίπου 45.000 παραγωγούς θα γίνει επανέλεγχος στοιχείων και σε αυτούς θα δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν ενστάσεις.

Σε αυτόν τον κατάλογο πρέπει να προστεθούν και οι ιδιοκτήτες περί των 11.000 αγροτεμαχίων που έχουν πρόβλημα με τον ΚΑΕΚ καθώς και περίπου 13.000 κτηνοτρόφοι, βρέθηκαν εκτός επιδοτήσεων γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμος βοσκότοπος στις περιοχές τους παρά το ότι έχουν τιμολόγια γάλακτος, κρέατος, αγοράς ζωοτροφών».

Σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση εμφανίζονται ανοιχτοί να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τους συνδικαλιστές αγρότες προκειμένου να ακούσουν τα επιπλέον αιτήματα τους και να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο να δημιουργηθούν προβλήματα ή ελλείψεις στην αγορά εν μέσω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

