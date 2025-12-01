Μαρινάκης για μπλόκα αγροτών: «Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία»

Ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αφορμή τα μπλόκα των αγροτών ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει, όμως, περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση»

Αρχικά ανάφερε ότι «είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών. Φέτος οι επιδοτήσεις, με μια καθυστέρηση περίπου ενός μηνός, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα, δίνει περισσότερα χρήματα ακόμα και από τις προηγούμενες χρονιές.

Η πλήρης εξόφληση πράγματι, όπως έχει πει και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα γίνει εντός του μηνός Δεκεμβρίου. Εδώ είχαμε μια πρώτη καταβολή. Με μια διαδικασία, η οποία στο τέλος της ημέρας, στο τέλος δηλαδή του χρόνου, του 2025, θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν.

Είμαστε η Κυβέρνηση που έχει μειώσει φόρους όσο καμία άλλη για τους αγρότες: ΦΠΑ στα λιπάσματα, στα αγροτικά μηχανήματα, στις ζωοτροφές. Τον έχουμε μειώσει. Είμαστε η Κυβέρνηση που έχει δώσει μία λύση μόνιμη για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Είμαστε η Κυβέρνηση, η οποία έχει δώσει μία λύση για φθηνό αγροτικό ρεύμα σε βάθος 10ετίας και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις και φορολογικές και διαχρονικά αιτήματά τους. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη, αντιλαμβάνομαι το δικαίωμα -κανείς δεν το αμφισβητεί- της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης περαιτέρω, περισσότερων πραγμάτων.

Δεν υπάρχει, όμως, περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση. Να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί, επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις. Η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί. Έχουμε χρέος ως πολιτεία οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί.

Οι δρόμοι δεν ανήκουν σε κανέναν μεμονωμένα. Ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει μήνα - μήνα, τρίμηνο - τρίμηνο, χρόνο - χρόνο τους φόρους του. Με τα διόδια που πληρώνουν όλοι όσοι περνάνε. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα μήνυμα που θέλω να το στείλουμε παντού. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τις ταχύτερες και καλύτερες πληρωμές, ούτως ώστε οι αληθινοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν αυτά που αξίζουν. Υπάρχει απόλυτος σεβασμός σε εκείνους, όπως και σε κάθε εργαζόμενο, αλλά η Κυβέρνηση αυτή, όπως και κάθε Κυβέρνηση θεωρώ εγώ, οφείλει να βάλει πάνω από όλους και από όλα την εφαρμογή του νόμου και το συμφέρον του συνόλου των πολιτών.

Η Αστυνομία λοιπόν, που είναι η αρμόδια, όπως έχει κάνει σε τόσες άλλες περιπτώσεις, με τον επιχειρησιακό τρόπο που εκείνη θα επιλέξει, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους να επιβάλει τον νόμο. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί. Αυτό είναι καθήκον των αρχών να επιβάλουν τον νόμο.

Όσον αφορά για το πότε θα ανοίξουν οι δρόμοι που είναι κλειστοί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Το ταχύτερο δυνατό και με τον καλύτερο επιχειρησιακά τρόπο οφείλει να ανοίξει τους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Δεν έχω επιχειρησιακά εγώ την ευθύνη για να σας πω πως θα γίνει αυτό.

Έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία οι άνθρωποι αυτοί, για να μην δημιουργηθεί και μεγάλη κοινωνική ένταση. Αλλά η εφαρμογή του νόμου είναι προαπαιτούμενο για κάθε άλλη συζήτηση. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δεν υπάρχει δικαιολογία για να κλείνει δρόμος. Καμία.

Όσο δίκαιο και να είναι ένα αίτημα, όσο αδιαπραγμάτευτος και να είναι ο σεβασμός σε κάθε εργαζόμενο και εν προκειμένω στους αγρότες και το σεβασμό αυτό τον δείχνουμε στην πράξη- απαρίθμησα μια σειρά από πρωτοβουλίες που για δεκαετίες δεν είχαν γίνει στη χώρα για τον πρωτογενή τομέα και καταλαβαίνω τις αγωνίες τους. Δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται ο κόσμος».

Διαβάστε επίσης