Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κομμένη στα δύο η Ελλάδα – Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο αυτοκινητόδρομος Ε65

Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι αγροτικές κινητοποιήσειςμε τους αγρότες να φαίνονται αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω και να διεκδικήσουν όσα ζητούν με τα τρακτέρ να έχουν κατέβει στους δρόμους κόβοντας την Ελλάδα στα δύο.

Η πρώτη ημέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων ήταν περιπετειώδης καθώς σημειώθηκαν επεισόδια, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις ενώ δεν έλλειψαν και οι τραυματισμοί.

Οι αγρότς από σήμερα αναμένεται να προχωρήσουν και σε νέες κινητοποιήσεις σε άλλες περιοχές της χώρας ενώ έχουν προειδοποιήσει με αποκλεισμούς αεροδρομίων, λιμανιών και τελωνείων.

Κλειστή η ΠΑΘΕ

Κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες το μεσημέρι παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο φτάνουν σταδιακά και άλλα μηχανήματα, με τα περισσότερα να αναμένονται σήμερα για την ενίσχυση του αγροτικού μπλόκου.

Η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων χθες συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Έγινε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί και τρεις συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, δύο συλλήψεις έγιναν στον Πλατύκαμπο –ο ένας για βία κατά υπαλλήλων, φθορές και αντίσταση, ο δεύτερος για φθορά– ενώ η τρίτη σύλληψη έγινε στον κόμβο Νίκαιας για σωματικές βλάβες και αντίσταση.

Η απόφαση του εισαγγελέα για τους συλληφθέντες αναμένεται εντός της ημέρας.

Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Ε65

Στο μεταξύ, αποκλεισμένος παραμένει και σήμερα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν σήμερα το απόγευμα να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Συγκέντρωση αγροτών στα Μάλγαρα

Σημειώνεται ότι από σήμερα Δευτέρα θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις και αγρότες από άλλες περιοχές της χώρας. Μετά τις 12 το μεσημέρι αγρότες από Μάλγαρα, Κύμινα, Χαλάστρα θα κινηθούν προς τα διόδια. Επίσης, στις 13:00 αγρότες θα συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στη Χαλκηδόνα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

