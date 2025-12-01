Διακοπές νερού τη Δευτέρα (1/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, EKTAKTH
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
Πηλέως και Γράμμου
- ΑΘΗΝΑ
ΓΚΥΖΗ
Αγίου Στυλιανού και Παπανδρία
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΛΙΜΟΣ, EKTAKTH
ΑΛΙΜΟΣ Α
Λεωφ. Ιωνίας και Χαρ. Τρικούπη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
ΓΛΥΦΑΔΑ
Υψηλάντου και Ματθαίου Λιούγκα
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, EKTAKTH
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τηλέμαχου και Γρίβα
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, EKTAKTH
ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Παρνασίδος και Θεσσαλίας
