Επεισόδια, συλλήψεις και τραυματισμοί στην «πρεμιέρα» των αγροτικών κινητοποιήσεων

Οι αγρότες προειδοποιούν με αποκλεισμούς αεροδρομίων, λιμανιών και τελωνείων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Με εντάσεις, επεισόδια, τραυματισμούς και συλλήψεις συνοδεύτηκε η «πρεμιέρα» των αγροτικών κινητοποιήσεων χθες Κυριακή, με τα τρακτέρ να έχουν κατέβει στους δρόμους κόβοντας την Ελλάδα στα δύο.

Στα μπλόκα της Νίκαιας και του Πλατύκαμπου, οι αγρότες συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ, που για να τους απωθήσουν έκαναν χρήση χημικών και κρότου-λάμψης.


[382518] ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (EUROKINISSI)

Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα και την Μαγνησία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

Eurokinissi

Οι αγρότες στον Πλατύκαμπο επιχείρησαν να μετακινήσουν κλούβα που έκλεινε τον δρόμο.

Στη διάρκεια των επεισοδίων υπήρξαν τραυματισμοί δύο αγροτών και δύο αστυνομικών, ενώ έγιναν 3 συλλήψεις. Σε σοβαρή κατάσταση ο παλιός αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδηρόπουλος.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους

Eurokinissi

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο τραπέζι η πρόταση να κλείσουν λιμάνια, αεροδρόμια και τελωνεία.

Κλειστή από εκατοντάδες τρακτέρ παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας.

[382518] ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (EUROKINISSI)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην ΠΑΘΕ από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας με συνέπεια να γίνεται εκτροπή των οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

  • Όλα τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται: είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.
  • Όλα τααυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών) έως τον κόμβο Νίκαιας συμπεριλαμβανόμενων των κλάδων εισόδου και εξόδου αυτού.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου .

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Αθήνα θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ.

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η «εξαφάνιση» του φαινομένου της ανάβλυσης στον Παναμά ανησυχεί ολόκληρο τον πλανήτη

