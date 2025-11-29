Σουρεαλιστικά περιστατικά με τις αγροτικές ενισχύσεις: Πιστώθηκε και έγινε άμεσα... καπνός

Συνεχίζονται τα σουρεαλιστικά περιστατικά με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι δικαιούχοι των αγροτικών ενισχύσεων.

Μεγάλος ήταν ο αριθμός εκείνων που είδαν τους λογαριασμούς τους να πιστώνονται με πολύ λιγότερα χρήματα από όσα ανέμεναν, και αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν πρόλαβαν ούτε να συνειδητοποιήσουν τα ποσά της ενίσχυσης γιατί σε ελάχιστα λεπτά τα είδαν να... εξανεμίζονται λόγω ΕΛΓΑ και εξόδων ενεργοποίησης δικαιωμάτων.





Έτσι, μετά από άλλη περίπτωση νεαρής αγρότισσας που κατήγγειλε πως όχι μόνο της πήραν τα χρήματα της ελάχιστης ενίσχυσης που έλαβε αλλά της "σήκωσαν" και το επίδομα μητρότητας, ακόμη μια αναγνώστρια ανέφερε στο Cretalive.gr, ότι μέσα σε έξι λεπτά της ώρας πιστώθηκε η ενίσχυση και ... εξαφανίστηκε λόγω ΕΛΓΑ και ενεργοποίησης δικαιωμάτων φτάνοντας να πληρώσει και τη διαφορά από την τσέπη της!

Η ενίσχυση έγινε «καπνός»

Σύμφωνα με την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού της, στις 17:44 το απόγευμα της Παρασκευής, ήρθε ειδοποίηση ότι της πιστώθηκαν 222,54 ευρώ που αντιστοιχούσαν στην επιδότηση που της αναλογούσε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσα σε τρία λεπτά, στις 17:47, ήρθε η δεύτερη ειδοποίηση η οποία την ενημέρωνε ότι "σηκώθηκαν" από τον λογαριασμό της 106,39 ευρώ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων!

Δεν πρόλαβε να κάνει την αφαίρεση για να δει τι της έμενε και σε άλλα τρία λεπτά, στις 17:50 πιο συγκεκριμένα κατέφτασε τρίτη ειδοποίηση που την ενημέρωνε ότι ο ΕΛΓΑ πήρε άλλα 119,46 ευρώ.

Εν ολίγοις μέσα σε ελάχιστο χρόνο έλαβε ενίσχυση 222,54 ευρώ και "πλήρωσε" επί τόπου της υποχρεώσεις της ύψους 225,85 ευρώ, βάζοντας από την τσέπη της τη διαφορά των 3,31 ευρώ!

Οι προαναφερθείσες περιπτώσεις πάντως δεν είναι οι μοναδικές που έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες ώρες σε δικαιούχους των αγροτικών ενισχύσεων στην Κρήτη, με τους αγρότες να διαμαρτύρονται επιπλέον και για τη δραματική συρρίκνωση των ποσών που περίμεναν να λάβουν.