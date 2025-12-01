Πονοκέφαλος οι αγροτικές κινητοποιήσεις για την κυβέρνηση - Πώς θέλει να ηρεμήσει την κατάσταση

Σε μείζον πρόβλημα για την κυβέρνηση εξελίσσονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις που φουντώνουν σε όλη την Ελλάδα - Η κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε ένα αγώνα δρόμου να πείσει τον αγροτικό κόσμο ότι οι επιδοτήσεις θα καταβληθούν εγκαίρως

Κώστας Τσιτούνας

Πονοκέφαλος οι αγροτικές κινητοποιήσεις για την κυβέρνηση - Πώς θέλει να ηρεμήσει την κατάσταση
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη διαβεβαίωση ότι οι φετινές αγροτικές ενισχύσεις θα είναι συνολικά αυξημένες, μεταφέρουν κυβερνητικές πηγές, κάνοντας λόγο μάλιστα για το ύψος αυτών έως και τα 3,7 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η Ελλάδα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις Βρυξέλλες.

Παρά τη μικρότερη προκαταβολή στη βασική ενίσχυση, το υπόλοιπο ποσό θα ανακατανεμηθεί αποκλειστικά σε αγρότες με ειλικρινείς δηλώσεις, ενώ προβλέπονται συμπληρωματικές πληρωμές και δικαιώματα ενστάσεων για όσους βρίσκονται σε έλεγχο ή αντιμετωπίζουν τεχνικά ζητήματα

Στο πλαίσιο αυτό κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν σε όλους τους τόνους τα ακόλουθα:

1) Η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης φέτος είναι 363 εκατομμύρια ευρώ ενώ πέρυσι ήταν γύρω στα 476 εκατομμύρια. Ωστόσο το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί τελικώς, θα είναι το ίδιο με πέρυσι καθώς τα 113 εκατομμύρια ευρώ που υπολείπονται, θα ανακατανεμηθούν στους αγρότες που έχουν κάνει ειλικρινείς δηλώσεις.

2) Η προσωρινή μείωση στη βασική ενίσχυση οφείλεται στον χαμηλότερο αριθμό αιτήσεων, στον μικρότερο αριθμό καλλιεργειών, στο γεγονός ότι σε περίπου 44.000 παραγωγούς θα γίνει επανέλεγχος αλλά και διότι φέτος γίνονται περισσότεροι διασταυρωτικοί έλεγχοι, όπως έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται τεκμήρια που έχουν συμφωνηθεί τόσο για την αγροτική παραγωγή (ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ) όσο και για την κτηνοτροφία (τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών και πώλησης γάλακτος και κρέατος)

3) Οι 44.000 αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου, είναι δυνητικοί δικαιούχοι και θα πληρωθούν κανονικά με την ολοκλήρωση των ελέγχων και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

4) Σημειώνουμε ότι άλλοι 2.000 αγρότες δεν θα λάβουν ενίσχυση, καθώς είτε οι δηλώσεις τους ήταν απολύτως ανακριβείς είτε ελέγχονται από τη δικαιοσύνη και την Οικονομική Αστυνομία.

5) Συνολικά φέτος οι πληρωμές για τους αγρότες θα είναι υψηλότερες σε σχέση με το 2024 και θα φτάσουν συνολικά τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβληθούν 3,3 δισεκατομμύρια έναντι 2,7 δισ. που ήταν πέρυσι καθώς οι πληρωμές από τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, που αφορά τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ.

6) Η Ελλάδα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Με το νέο σύστημα που έχει συμφωνηθεί με την Ε.Ε οι ειλικρινείς παραγωγοί θα εισπράξουν περισσότερα χρήματα.

7) Σε ο,τι αφορά τα κοφτολίβαδα, οι αγρότες θα έχουν το δικαίωμα να προσκομίσουν παλαιότερες φωτογραφίες από δορυφόρους για να γίνει επανέλεγχος και να πληρωθούν, εφόσον τα αγροτεμάχια τους κριθούν επιλέξιμα.

Δικαίωμα ένστασης έχουν και οι αγρότες στα αγροτεμάχια των οποίων βρέθηκε πρόβλημα σε σχέση με τον αριθμό του ΚΑΕΚ που δηλώθηκε, ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία.

9) Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, όπου υπάρχει ζήτημα σε 5 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, λόγω του μαθηματικού τύπου για τους βοσκοτόπους, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει, χωρίς καμία καθυστέρηση, σε μια συμπληρωματική πληρωμή, μετά την καταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης που πραγματοποιήθηκε. Η συμπληρωματική αυτή πληρωμή θα γίνει με βάση τα αντικειμενικά στοιχεία, δηλαδή τα τιμολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος, και αγοράς ζωοτροφών, λαμβάνοντας υπόψη το ευμενέστερο για τους ίδιους κριτήριο, ώστε να μην αδικηθούν σε σχέση με τους συναδέλφους τους άλλων περιοχών.

10) Φέτος, έχουν γίνει ήδη πληρωμές 1,9 δισεκατομμυρίων και έως το τέλος του έτους το ποσό αυτό θα φτάσει τα 3,7 δισ. Αυτές τις ημέρες γίνεται μια σειρά από πληρωμές, ύψους 538 εκατ. ευρώ, όχι μόνο για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, αλλά και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και για την ευλογιά. Και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν λάβει επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23. Πέρυσι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε πληρωμές 2,7 δισ. ευρώ και φέτος αναμένεται αυτές να φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ. Στηρίζουμε, λοιπόν, τον πρωτογενή τομέα όσο περισσότερο μπορούμε.

Την ίδια ώρα μετά τα χθεσινά επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν περάσει στην αντεπίθεση κατηγορώντας την κυβέρνηση για κοροϊδία και εμπαιγμό του αγροτικού κόσμου.

Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων δημιουργεί νέο πονοκέφαλο στο Μέγαρο Μαξίμου που αναζητά διέξοδο και τρόπους εκτόνωσης.



Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Κόσμος και κοσμάκης στην εξεταστική, άπατες, πληρωμές και αποπομπές που αναβάλλονται, το αίτημα της Ρόζας, ανεπαρκείς επενδύσεις και παρενέργειες και μια σχέση με ερωτήματα

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Δεκεμβρίου

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Έτρεχε ιλιγγιωδώς ο οδηγός του ΙΧ, σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ - Στη ΜΕΘ η 21χρονη τραυματίας - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι κρίσιμες δημοσκοπήσεις που θα οδηγήσουν τον Τσίπρα στη «νέα Ιθάκη»

06:32LIFESTYLE

Ποια αγαπημένα προγράμματα της TV συζητούνται για να επιστρέψουν

06:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι επόμενοι Τεττέη: Έρχεται «καυτός» Γενάρης για την τριάδα του Λεβαδειακού

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι New York Times για την ανοδική πορεία της Ορθοδοξίας στις ΗΠΑ: Οι νέοι στρέφονται στην πίστη

06:17ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο για την Ουκρανία: Στη Μόσχα το επίκεντρο, μετά τις «παραγωγικές» συνομιλίες στη Φλόριντα - «Καλές πιθανότητες», βλέπει ο Τραμπ

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Νέα εποχή από σήμερα σε όλες τις πληρωμές – Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μπλόκο» της Τροχαίας σε αυτοσχέδιες κόντρες στην Καλλιθέα – Πήραν πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πονοκέφαλος οι αγροτικές κινητοποιήσεις για την κυβέρνηση - Πώς θέλει να ηρεμήσει την κατάσταση

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από την Black Friday στην Cyber Monday: Η τελευταία ελπίδα για καταναλωτές και μαγαζιά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λιακάδα και μέχρι 21 βαθμούς ξεκινάει ο Δεκέμβριος – Νέα κακοκαιρία από Τετάρτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου

04:52WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1η Δεκεμβρίου

04:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας

04:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Μέχρι σήμερα η προθεσμία καταβολής δόσεων ρύθμισης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

03:42ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις λαϊκές αγορές – Ποια μέρα δεν θα λειτουργήσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Έτρεχε ιλιγγιωδώς ο οδηγός του ΙΧ, σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ - Στη ΜΕΘ η 21χρονη τραυματίας - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Νέα εποχή από σήμερα σε όλες τις πληρωμές – Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λιακάδα και μέχρι 21 βαθμούς ξεκινάει ο Δεκέμβριος – Νέα κακοκαιρία από Τετάρτη

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι New York Times για την ανοδική πορεία της Ορθοδοξίας στις ΗΠΑ: Οι νέοι στρέφονται στην πίστη

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Έκρηξη σε καφετέρια στη Νεάπολη - Εικόνες χάους

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από την Black Friday στην Cyber Monday: Η τελευταία ελπίδα για καταναλωτές και μαγαζιά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι επόμενοι Τεττέη: Έρχεται «καυτός» Γενάρης για την τριάδα του Λεβαδειακού

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πονοκέφαλος οι αγροτικές κινητοποιήσεις για την κυβέρνηση - Πώς θέλει να ηρεμήσει την κατάσταση

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μπλόκο» της Τροχαίας σε αυτοσχέδιες κόντρες στην Καλλιθέα – Πήραν πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι κρίσιμες δημοσκοπήσεις που θα οδηγήσουν τον Τσίπρα στη «νέα Ιθάκη»

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Ζευγάρι «έγδυσε» καζίνο με… κρυφή κάμερα και ακουστικά – Λεία άνω των 730.000 ευρώ

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Κόσμος και κοσμάκης στην εξεταστική, άπατες, πληρωμές και αποπομπές που αναβάλλονται, το αίτημα της Ρόζας, ανεπαρκείς επενδύσεις και παρενέργειες και μια σχέση με ερωτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ