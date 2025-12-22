Nέα έρευνα: Ποια είναι η πιο «έξυπνη» χώρα στον κόσμο - Υποψηφιότητες για Νόμπελ, IQ και πτυχία

Τα εκπαιδευτικά συστήματα διαφέρουν σε όλο τον κόσμο και κάθε χώρα έχει διαφορετική πρόσβαση στο σχολείο και το πανεπιστήμιο. Με βάση μία σειρά από παράγοντες λοιπόν, όπως οι υποψηφιότητες για βραβείο Νόμπελ, το IQ και τα πτυχία, μία νέα έρευνα κατατάσσει τις δέκα «πιο έξυπνες χώρες», λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά παραγόντων.

Η Ελβετία κατέλαβε την πρώτη θέση, με εντυπωσιακή βαθμολογία 92,02 στα 100. Ο ορεινός ευρωπαϊκός προορισμός κατατάσσεται στην κορυφή παντού και έχει 1.099 υποψηφιότητες για βραβείο Νόμπελ και μέσο δείκτη νοημοσύνης 99,24 σε ολόκληρο τον πληθυσμό του.

Επιπλέον, το 40,02% των ενηλίκων εκεί κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο, το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες, και το 18,05% έχει τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί στη δεύτερη θέση με συνολική βαθμολογία 89,4 στην έρευνα του World of Card Games.

Διαθέτει 2.393 υποψηφιότητες για βραβείο Νόμπελ και έρχεται αμέσως μετά την Ελβετία, με το 39,59% των ενηλίκων να κατέχουν πτυχία Bachelor. Οι Βρετανοί έχουν μέσο δείκτη νοημοσύνης 99,12 και το 14,37% του πληθυσμού έχει τουλάχιστον μεταπτυχιακό.

Η Αμερική κατέλαβε την τρίτη θέση με βαθμολογία 89,18 και ισχυρό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με το 38,57% των ενηλίκων να έχουν πτυχίο και το 14,79% να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο. Ένας εντυπωσιακός αριθμός 5.717 ατόμων στις ΗΠΑ έχει προταθεί για βραβείο Νόμπελ - ο υψηλότερος αριθμός από κάθε χώρα που αναλύθηκε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν επίσης τα περισσότερα πανεπιστήμια με υποψηφιότητες για βραβείο Νόμπελ - 256 - και ο μέσος όρος IQ είναι 97,43. Η Ολλανδία βρίσκεται στην τέταρτη θέση με συνολική βαθμολογία 87,3. Διαθέτει μέσο δείκτη νοημοσύνης 100,74 και το 36,63% έχει σπουδές έως και πτυχίο Το Βέλγιο κατατάχθηκε πέμπτο, με βαθμολογία 86,58 και μέσο όρο 97,49 στο IQ του πληθυσμού του.

Οι ευρωπαϊκοί προορισμοί κυριάρχησαν στις 10 κορυφαίες χώρες, αντιπροσωπεύοντας εννέα, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Δανίας και της Φινλανδίας. Η Φινλανδία εντυπωσίασε με το σκορ IQ της, εξασφαλίζοντας το υψηλότερο στο 101,20.

Οι πιο έξυπνες χώρες του κόσμου:

Ελβετία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ηνωμένες Πολιτείες

Ολλανδία

Βέλγιο

Σουηδία

Γερμανία

Πολωνία

Δανία

Φινλανδία

Εν τω μεταξύ, η Πολωνία έχει το υψηλότερο ποσοστό απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με 22,31% συνολικά. Ο Χόλγκερ Σίντμπαεκ, ιδρυτής του World of Card Games, σχολίασε: «Αυτές οι κατατάξεις δείχνουν πώς οι χώρες χτίζουν έξυπνους, ικανούς πολίτες μέσω μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην εκπαίδευση και την έρευνα».

«Οι κορυφαίοι σε επιδόσεις εστιάζουν σε διάφορους τομείς ταυτόχρονα, από πανεπιστήμια παγκόσμιας κλάσης έως τη διασφάλιση ότι περισσότεροι άνθρωποι αποκτούν πτυχία». «Η πρώτη θέση της Ελβετίας δείχνει πώς μια μικρή χώρα μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο εστιάζοντας στην ποιότητα έναντι του μεγέθους. Τα ισχυρά αποτελέσματα από τις ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι όταν οι περιφέρειες επενδύουν στην εκπαίδευση, τα οφέλη διαδίδονται ευρέως.»