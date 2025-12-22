Τέμπη: Σταμάτησε η κυκλοφορία για όλα τα οχήματα - Παρατεταγμένα τα τρακτέρ

Λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, οι παραγωγοί από το μπλόκο της Νίκαιας έφτασαν στις σήραγγες των Τεμπών, προχωρώντας σε συμβολικό αποκλεισμό. Παρόλο που η αρχική απόφαση των αγροτών αφορούσε αποκλειστικά τη διέλευση των φορτηγών, η Αστυνομία προχώρησε για λόγους ασφαλείας στην πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας και για τα επιβατικά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο αποκλεισμός του κεντρικού οδικού άξονα θα έχει διάρκεια πέντε ωρών. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στις επάλξεις, κλιμακώνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση, ενώ διαβεβαιώνουν ότι οι δράσεις τους θα προσαρμοστούν τις επόμενες ημέρες για να μην παρεμποδιστεί η μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ακολουθεί, τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρά πριν τις σήραγγες των Τεμπών.

Αποκλεισμένες και για τα αυτοκίνητα οι σήραγγες των Τεμπών

