Στα Τέμπη με τα τρακτέρ οι αγρότες - Έκλεισαν τις σήραγγες για τα φορτηγά

Στις σήραγγες των Τεμπών βρίσκονται οι αγρότες από το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας, προκειμένου να αποκλείσουν συμβολικά την κυκλοφορία για τα φορτηγά.

Οι αγρότες με τα τρακτέρ έφτασαν στα Τέμπη γύρω στις 12:00 το μεσημέρι και απέκλεισαν τις σήραγγες για τα φορτηγά. Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει για περίπου πέντε ώρες και ο δρόμος να δοθεί ξανά κανονικά στην κυκλοφορία περί τις 5 το απόγευμα σήμερα.

Η κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων και των λεωφορείων διεξάγεται κανονικά, ενώ ο αποκλεισμός του σημείου γίνεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και της πίεσης προς την Κυβέρνηση, προκειμένου να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών διαβεβαιώνουν άλλωστε τους πολίτες, ότι ενόψει των Χριστουγέννων, θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των ταξιδιωτών.

Αύριο Τρίτη (23/12) οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, που παραμένει το πολυπληθέστερο, πρόκειται να προχωρήσουν στην «αναδιάταξη» των τρακτέρ τους στον κόμβο της εθνικής οδού, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

