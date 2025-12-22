Αγρότες: Παραμένουν τα μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία - Σε 24ωρο αποκλεισμό η Μπάρα Σιάτιστας

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, θέτοντας υπό 24ωρο αποκλεισμό τον στρατηγικής σημασίας κόμβο της Μπάρας Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό.

Από τις 12:00 το μεσημέρι, οι παραγωγοί θα διακόψουν τη διέλευση για κάθε τύπου φορτηγό όχημα, κλείνοντας παράλληλα και τις παρακαμπτήριες οδούς. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης:

Η κυκλοφορία για τα επιβατικά Ι.Χ., τα τουριστικά λεωφορεία και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης - Καστοριάς.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα αξιολογούν την κατάσταση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής αποσυμφόρησης αν δημιουργηθούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Ενίσχυση των μπλόκων

Η κινητοποίηση στη Σιάτιστα ενισχύεται καθημερινά από νέες αφίξεις τρακτέρ, αλλά και από μέλη εργατικών σωματείων που εκφράζουν τη στήριξή τους. Σε μια κίνηση επικοινωνίας με την κοινωνία, οι αγρότες συνεχίζουν τη διανομή τοπικών προϊόντων στους διερχόμενους οδηγούς.

Η εικόνα στους υπόλοιπους άξονες

Την ίδια ώρα, το μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα (άξονας Κοζάνης - Φλώρινας) παραμένει ενεργό, με τη συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από την Ανατολική Εορδαία, τη Βεγορίτιδα και το Αμύνταιο. Αν και για σήμερα δεν έχει προγραμματιστεί αποκλεισμός στο συγκεκριμένο σημείο, οι περαιτέρω ενέργειες για την αυριανή ημέρα θα καθοριστούν σε αποψινή γενική συνέλευση.

