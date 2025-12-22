Οι αγρότες στα μπλόκα: Πώς θα λύσει η κυβέρνηση τον γόρδιο δεσμό για τις γιορτές

Όσον αφορά το κλείσιμο των δρόμων, παρά τις αρχικές δηλώσεις, στο Μαξίμου φαίνεται πως επικράτησαν οι πιο νηφάλιες φωνές και έτσι δεν έχει υπάρξει, ούτε θα υπάρξει δυναμική απάντηση - Οι αγρότες έχουν ανακοινώσει πως από αύριο Τρίτη θα ανοίξουν σταδιακά οι δρόμοι με τα τρακτέρ να παραμένουν στις εθνικές οδούς

Δημήτρης Κοτταρίδης

Οι αγρότες στα μπλόκα: Πώς θα λύσει η κυβέρνηση τον γόρδιο δεσμό για τις γιορτές

Αγροτικό μπλόκο στο Συνοριακό Σταθμό Προμαχώνα προκαλεί τον εγκλωβισμό εκατοντάδων νταλικων στην ελληνική πλευρά, Σέρρες, 18 Δεκεμβρίου 2025

Στάση αναμονής τηρεί η κυβέρνηση στο θέμα που έχει προκύψει με τους αγρότες καθώς εκτιμά πως αν υπάρχει κάποια προοπτική εκτόνωσης της κατάστασης, αυτή θα φανεί μετά τις γιορτές.

Σύμφωνα με τη «γάτα» στο Μαξίμου θα επιμείνουν στη γραμμή για συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στην ανάγκη να ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος από όπου θα μπορούν να προκύψουν και κάποιες μικρές βελτιώσεις στα μέτρα που ήδη έχει αποδεχτεί η κυβέρνηση.

Όσον αφορά το κλείσιμο των δρόμων, παρά τις αρχικές δηλώσεις, στο Μαξίμου φαίνεται πως επικράτησαν οι πιο νηφάλιες φωνές και έτσι δεν έχει υπάρξει, ούτε θα υπάρξει δυναμική απάντηση.

Οι αγρότες έχουν ανακοινώσει πως από αύριο Τρίτη θα ανοίξουν σταδιακά οι δρόμοι με τα τρακτέρ να παραμένουν στις εθνικές οδούς, κάτι που βρίσκει αντίθετη την Ελληνική Αστυνομία για λόγους ασφαλείας.

Αν πάντως δεν προκύψει κάτι το φοβερό οι δρόμοι θα ξανακλείσουν μετά τις γιορτές και εκεί θα πρέπει να δει και η κυβέρνηση τι θα κάνει. Όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης με την ολοκλήρωση των πληρωμών που οφείλονται στους αγρότες αλλά και με την αποδοχή πάγιων αιτημάτων τους όπως η μείωση της τιμής του ρεύματος, το φθηνότερο πετρέλαιο στην αντλία αλλά και οι νέες ενισχύσεις σε βαμβακοπαραγωγούς, σιτοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους, στο Μαξίμου εκτιμούν πως σιγά σιγά οι αντιδράσεις θα περιορίζονται. Αυτό που λένε στα κεντρικά είναι πως η καθυστέρηση στις πληρωμές σε σχέση με πέρσι ήταν μόλις ένας μήνας και κάνουν λόγο για θαύμα καθώς παρά τα χάλια του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ανάγκες διασταυρώσεων μοιράστηκαν τα λεφτά.

Ο διάλογος με τους αγρότες και οι δίαυλοι επικοινωνίας

Αν και επίσημα οι αγρότες έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, η «γάτα» με ενημέρωσε πως υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας με την κυβέρνηση. Για παράδειγμα έμαθα πως ο Κωστής Χατζηδάκης ήταν σε στενή επαφή αυτές τις ημέρες με μερίδα αγροτών από την Κρήτη ενώ ο Κώστας Τσιάρας έχει αναλάβει τους αγρότες της Καρδίτσας. Στην Κρήτη πάντως η κατάσταση φαίνεται να ηρεμεί με τα μπλόκα να έχουν περιοριστεί.

Ο ανασχηματισμός και οι εκλογές τον Μάρτιο του 2027

Σε άλλα νέα, σας έχω ενημερώσει εγκαίρως για τις σκέψεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ανασχηματισμό, κάτι που σύμφωνα με τη «γάτα» δεν θα αργήσει και πολύ καθώς το νέο σχήμα θα έχει 14-15 μήνες να τρέξει το κυβερνητικό έργο μέχρι τον Μάρτιο του 2027 όπου και, σύμφωνα με τη «γάτα», θα πάμε μια βόλτα μέχρι τα εκλογικό κέντρα.

Οι κάμερες στους δρόμους και τα πρόστιμα

Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν θα πρέπει να πάμε…τρέχοντας γιατί ήδη σιγά σιγά αρχίζει και στήνεται το νέο δίκτυο με τις κάμερες από τις οποίες κανείς δεν θα μπορεί να ξεφύγει. Επειδή ο καθένας γράφει και λέει το μακρύ του και το κοντό του να σας ενημερώσω πως έχει αρχίσει και στήνεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το δίκτυο των καμερών οι οποίες με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα καταγράφουν τα πάντα, από ζώνες, κινητά, αν πίνουμε καφέ με... γάλα ή όχι κλπ.

Τις προηγούμενες ημέρες μπήκαν πιλοτικά οι πρώτες 8 κάμερες με στόχο να φτάσουν σε βάθος χρόνου ακόμα και τις 2000 σε όλη τη χώρα. Η περιφέρεια τοποθετεί περίπου 400 κάμερες στα φανάρια στην Αττική που θα ελέγχουν αν περνάς με κόκκινο και θα καταγράφουν μόνο το πίσω μέρος του αυτοκινήτου ενώ σε λειτουργία είναι πάντα και οι κάμερες στην Αττική Οδό. Πάντως μέχρι να ενσωματωθούν όλα αυτά στο σύστημα και να αρχίσουν να έρχονται κλήσεις θα χρειαστεί ακόμα χρόνος.

