Αγρότες κλείνουν για 5 ώρες με τρακτέρ την εθνική οδό στις σήραγγες στα Τέμπη

Οι αγρότες προχωρούν σε δυναμική κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, μετατρέποντας τις εθνικές οδούς, τα λιμάνια και τα σύνορα σε πεδία διαμαρτυρίας. Από την Ήπειρο και τη Μακεδονία μέχρι τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παραταγμένα, στέλνοντας μήνυμα ανυποχώρητου αγώνα ενόψει των εορτών.

Παρά τους συμβολικούς αποκλεισμούς, οι παραγωγοί επιδεικνύουν πνεύμα αλληλεγγύης, προγραμματίζοντας διευκολύνσεις για τους εκδρομείς και ελεύθερη διέλευση στα διόδια. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς οι γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα αναμένεται να σφραγίσουν τη στρατηγική μιας «θερμής» συνέχειας αμέσως μετά τα Χριστούγεννα.

Βόρεια Ελλάδα - «Ακορντεόν» τα μπλόκα στις Εθνικές Οδούς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Βόρεια Ελλάδα, με τον οδικό χάρτη των αποκλεισμών να μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδος.

Από τις 12:30 σήμερα το μεσημέρι, οι παραγωγοί προχωρούν σε εκ νέου κλείσιμο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη στον κόμβο των Μαλγάρων, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει αποκλεισμένο για 22η συνεχόμενη ημέρα.

Εορταστική ανακωχή: Από αύριο το μεσημέρι, η Συντονιστική Επιτροπή σχεδιάζει να ανοίξει και τα δύο ρεύματα για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

Διόδια: Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των οχημάτων χωρίς την καταβολή αντιτίμου, απόφαση που θα επικυρωθεί στη σημερινή γενική συνέλευση.

Μέτωπα σε Χαλκηδόνα και Αεροδρόμιο

Χαλκηδόνα: Σήμερα στις 16:00 προγραμματίζεται τρίωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της παλαιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.

Πράσινα Φανάρια: Τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να εμποδίζουν την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Δερβένι και Νικήτη: Τα μπλόκα παραμένουν ενεργά χωρίς προς το παρόν να είναι προγραμματισμένες δράσεις για σήμερα.

Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Στον κόμβο Νησελίου, ο αποκλεισμός της Εγνατίας Οδού προς Βέροια συμπληρώνει 19 ημέρες, με ανοιχτή μόνο τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Στην Πέλλα, οι αγρότες προχωρούν σήμερα στις 17:00 σε συμβολικό αποκλεισμό του Τελωνείου Σκύδρας για δύο ώρες. Παράλληλα, κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε Κουλούρα, Γυψοχώρι και Αιγίνιο Πιερίας.

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Κερδύλλια: Παραμένει ο επ' αόριστον αποκλεισμός της Εγνατίας Οδού και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται αποκλειστικά από παρακαμπτήριες.

Καβάλα: Στα μπλόκα Μουσθένης, Χρυσούπολης και Αμυγδαλεώνα, οι αγρότες θα ανοίξουν τα διόδια και θα διανείμουν τοπικά προϊόντα (λάδι, ελιές) ενημερώνοντας τους οδηγούς για τα αιτήματά τους.

Δράμα: Συμβολικοί αποκλεισμοί συνεχίζονται στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, επηρεάζοντας τη σύνδεση με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Σε «αναμμένα κάρβουνα» Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία

Σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας παραμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι διατηρούν αμετάβλητα τα μπλόκα τους στους κεντρικούς οδικούς άξονες, προειδοποιώντας για κλιμάκωση των ενεργειών τους.

Στο Αγγελόκαστρο, οι παραγωγοί συμπληρώνουν σήμερα 17 ημέρες παραμονής στην Ιονία Οδό. Για τις 20:00 απόψε έχει προγραμματιστεί κρίσιμη γενική συνέλευση, όπου θα καθοριστεί η περαιτέρω στάση τους. Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια του χθεσινού ωριαίου αποκλεισμού στον κόμβο του Κουβαρά στο Αγρίνιο, ο οποίος έστειλε ηχηρό μήνυμα στις Αρχές.

Στην Αχαΐα, το επίκεντρο των κινητοποιήσεων παραμένει ο κόμβος της Εγλυκάδας. Οι αγρότες βρίσκονται εκεί για 15η ημέρα, ελέγχοντας τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Και εδώ, το αποψινό ραντεβού στη γενική συνέλευση θεωρείται καθοριστικό για τις επόμενες κινήσεις τους ενόψει των εορτών.

Παράλληλα, σε εγρήγορση βρίσκονται οι παραγωγοί στα Καλάβρυτα, μετά τον χθεσινό συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου της πόλης, αλλά και στην Αιγιάλεια, όπου διατηρείται η παρουσία τρακτέρ στη γέφυρα του Σελινούντα (Ολυμπία Οδός), χωρίς προς το παρόν να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία.

Σταθερά παραμένουν τα μπλόκα και στον νομό Ηλείας. Οι παραγωγοί διατηρούν τις δυνάμεις τους:

Στον κόμβο του Πύργου .

Στα Λεχαινά (παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου).

Στο ύψος της Αμαλιάδας (Εθνική Οδός Πατρών-Τρίπολης).

Οι αγρότες της περιοχής δηλώνουν αποφασισμένοι να μην οπισθοχωρήσουν, αναμένοντας τον κεντρικό συντονισμό των μπλόκων για τη νέα χρονιά.

Αυξάνονται τα τρακτέρ στα Τρίκαλα

«Δεν φεύγουμε από εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας που βρίσκονται στα μπλόκα του Ε65, ενώ νέα τρακτέρ ενισχύουν τα δύο μπλόκα. Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις ενημερωτικού χαρακτήρα και οργανώνουν διάφορες δράσεις στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στις Σέρρες.

Οι αγρότες της Καρδίτσας στη συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε-65 ανοιχτή από αύριο, Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Συμβολισμός αποκλεισμός στις σήραγγες των Τεμπών

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και στο μπλόκο της Νίκαιας με τα τρακτέρ να παραμένουν παρατεταγμένα στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Για σήμερα, Δευτέρα, έχει αποφασιστεί συμβολικός αποκλεισμός στις σήραγγες των Τεμπών, που θα αφορά αποκλειστικά τη διέλευση των φορτηγών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αγροτών, μηχανήματα θα κινηθούν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης, χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων και των λεωφορείων.

Όπως ανακοινώθηκε από το μπλόκο της Νίκαια Λάρισας, ο αποκλεισμός στις σήραγγες έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11:30 και να διαρκέσει περίπου πέντε ώρες, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και της πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποί τους διαβεβαιώνουν ότι ενόψει του τριημέρου των Χριστουγέννων θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των ταξιδιωτών.

Αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, αναμένεται να προχωρήσουν στη διευθέτηση των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

Κινητοποιήσεις σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα

Στην Ήπειρο αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα 4 μπλόκα που έχουν στηθεί σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα.

Στην Άρτα τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στη γέφυρα της Ιονίας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα στο μπλόκο του Λούρου, στην έξοδο της κωμόπολης στην εθνική οδό προς Πρέβεζα.

Ο αγροτοκτηνοτροφικος σύλλογος «ΘΥΑΜΙΣ», μαζί με τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους από το μπλόκο του λιμανιού Ηγουμενίτσας, μοίρασαν μανταρίνια στα διόδια της Τυριας χθες το βράδυ σε όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Όπως είπαν, αυτή η δράση «δεν ήταν απλό κέρασμα, αλλά ένα ευχαριστώ για την κατανόηση, την υπομονή και τη στήριξη των πολιτών στον αγώνα τους».

Σήμερα το βράδυ, από τις 8 έως τις 10, αναμένεται να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό του λιμανιού εξωτερικού Ηγουμενίτσας για νταλίκες.

Στο μπλόκο του Καλπακίου και απόψε το βράδυ οι αγρότες θα κάνουν 3ωρο αποκλεισμό για φορτηγά και νταλίκες από και προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην Κακαβιά.

Οι αγρότες της Ηπείρου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, ενώ λόγω των ημερών στολίζουν μέχρι και χριστουγεννιάτικα δένδρα στα μπλόκα.

Τρίωρος αποκλεισμός στην Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας.

Στον Μπράλο, τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στην εθνική οδό, όμως αποφασίστηκε να μην αποκλειστούν οι παράδρομοι και το επαρχιακό δίκτυο. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, τόνισε πως στόχος είναι η διευκόλυνση των πολιτών αυτές τις άγιες μέρες, προειδοποιώντας ωστόσο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αμέσως μετά τις γιορτές.

Παράλληλα, στο μπλόκο της Αταλάντης, οι αγρότες εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν ξανά τα διόδια της Τραγάνας (125ο χλμ Αθηνών-Λαμίας), επαναλαμβάνοντας τη χθεσινή δίωρη κινητοποίησή τους.

Αποκλεισμός στην Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας

Διαφορετική είναι η εικόνα στην Εύβοια, όπου οι αγρότες έχουν ανακοινώσει τρίωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας σήμερα από τις 18:00 έως τις 21:00. Κατά το διάστημα αυτό θα παραμείνουν κλειστές και οι παρακαμπτήριες οδοί, ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται αποκλειστικά από την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας.

Σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα, οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο. Για την Τρίτη και την Τετάρτη, προγραμματίζεται να παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ώστε να μην διακοπεί η σύνδεση της πρωτεύουσας με την κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

