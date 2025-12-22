Aσημένιο μετάλλιο για την Ελλάδα και 1η θέση στην Ευρώπη στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2025

Η COSMOTE TELEKOM, στρατηγικός συνεργάτης του WRO Hellas, στηρίζει για 11η χρονιά την εκπαιδευτική ρομποτική και το STEM

Newsbomb

Aσημένιο μετάλλιο για την Ελλάδα και 1η θέση στην Ευρώπη στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2025

COSMOTE TELEKOM WRO 2025 & COSMOTE TELEKOM 2025 1: Η ομάδα Project A.R.E.S κατά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2025

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ασημένιο μετάλλιο στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής – World Robot Olympiad 2025 και 1η θέση στην Ευρώπη κατέκτησε η ελληνική αποστολή, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική της χώρας στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της καινοτομίας.

Συνολικά οι ελληνικές ομάδες απέσπασαν 1 μετάλλιο και 2 διακρίσεις. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας μαθητών και εκπαιδευτικών μέσω του WRO Hellas, που αναπτύσσει την ενασχόληση με το STEM στην Ελλάδα με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE TELEKOM.

Στη φετινή Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής με θέμα «Τα ρομπότ σύμμαχοι της Γης» συμμετείχαν περισσότερες από 560 ομάδες από 87 χώρες.

cosmote-telekom-wro-2025-2.jpg

COSMOTE TELEKOM WRO 2025 & COSMOTE TELEKOM 2025 1: Η ομάδα Project A.R.E.S κατά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2025

Το ασημένιο μετάλλιο έλαβε η ομάδα Project A.R.E.S στην κατηγορία Future Innovators Γυμνασίου, όπου οι Έλληνες μαθητές παρουσίασαν ένα αυτόνομο ρομποτικό εξερευνητικό όχημα με τεχνητή νοημοσύνη, που χαρτογραφεί το περιβάλλον και συλλέγει κρίσιμα δεδομένα για τη βιωσιμότητα της ανθρώπινης παρουσίας.

Η λύση επικεντρώνεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης επιστημονικής κοινότητας: την εγκατάσταση ανθρώπινων βάσεων στον Άρη και τη Σελήνη. Το αυτόνομο ρομποτικό όχημα μειώνει την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης, επιταχύνει την έρευνα μέσω έξυπνης ανάλυσης δεδομένων και προτείνει ένα εφικτό μοντέλο μελλοντικών διαστημικών αποστολών.

cosmote-telekom-wro-2025-4.jpg

COSMOTE TELEKOM WRO 2025 & COSMOTE TELEKOM 2025 1: Η ομάδα Project A.R.E.S κατά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2025

“Η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν βρίσκεται στα χέρια της νέας γενιάς. Η επιτυχία της ελληνικής αποστολής στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής δείχνει πως τα παιδιά της Ελλάδας μπορούν να σταθούν επάξια στην παγκόσμια σκηνή της καινοτομίας αξιοποιώντας και την τεχνητή νοημοσύνη. Στην COSMOTE TELEKOM επενδύουμε στο STEM και στις ψηφιακές δεξιότητες, χτίζοντας μαζί με τον WRO Hellas μια Ψηφιακή Κοινωνία με προοπτική και ίσες ευκαιρίες για όλους.» δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

«Η νέα αυτή διεθνής διάκριση αποδεικνύει τη συνέπεια, τη σκληρή δουλειά και το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων μαθητών. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους. Συνεχίζουμε με την ίδια δέσμευση να δίνουμε στους νέους τα εφόδια για να καινοτομήσουν και να ξεχωρίσουν διεθνώς μαζί με τονστρατηγικό συνεργάτη μας COSMOTE TELEKOM, που στηρίζει έμπρακτα αυτό το όραμα.» δήλωσε ο κ. Γιάννης Σομαλακίδης Πρόεδρος του WRO Hellas.

cosmote-telekom-wro-2025-1.jpg

COSMOTE TELEKOM WRO 2025 & COSMOTE TELEKOM 2025 1: Η ομάδα Project A.R.E.S κατά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2025

Διαχρονικά η Ελλάδα έχει κατακτήσει 11 μετάλλια και 22 διακρίσεις στις συμμετοχές της στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Η COSMOTE TELEKOM μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με τον WRO Hellas και τον φορέα STEM Education, υποστηρίζει για 11η χρονιά τους πανελλήνιους διαγωνισμούς και τους προκριματικούς που οδηγούν τις ελληνικές ομάδες στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής.

Έχοντας ως στρατηγική προτεραιότητα βιώσιμης ανάπτυξης τη δημιουργία μιας Ψηφιακής Κοινωνίας για όλους, η COSMOTE TELEKOM συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά, αναπτύσσοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των παιδιών, που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κοινωνίας του μέλλοντος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:27ΥΓΕΙΑ

Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια: από την παραδοσιακή αντιμετώπιση στη στοχευμένη θεραπεία

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Δεν ενδιαφέρει το ποιος θα είναι δεύτερος» - Ανοιχτός σε διάλογο με Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Καρυστιανού

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Χριστουγέννων οι ευχές μας γεμίζουν τον ουρανό

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Nέα έρευνα: Ποια είναι η πιο «έξυπνη» χώρα στον κόσμο - Υποψηφιότητες για Νόμπελ, IQ και πτυχία

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Μπήκε η πρώτη κερκίδα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού - «Ξεχωριστή μέρα για την Αθήνα», λέει ο Δούκας

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί και τα 4 είναι υπό συζήτηση

12:56LIFESTYLE

The Voice: Η τηλεθέαση και οι ισχυροί αντίπαλοι, η ανατροπή με τον τελικό

12:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός αποκαλύπτει γιατί το σβήσιμο των cookies είναι «άχρηστο» και τι πραγματικά πρέπει να κάνετε

12:52WHAT THE FACT

Οι θλιβερές ιστορίες πίσω από τα πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια - Βίντεο

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Aσημένιο μετάλλιο για την Ελλάδα και 1η θέση στην Ευρώπη στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2025

12:41ΚΟΣΜΟΣ

James Ransone: Από τη σεξουαλική κακοποίηση καθηγητή του στο τραγικό τέλος - Ποιος ήταν ο 46χρονος ηθοποιός που αυτοκτόνησε

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Τίτλοι τέλους για το Jim Beam: Σταματά για έναν χρόνο η παραγωγή του διάσημου μπέρμπον

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Στα Τέμπη με τα τρακτέρ οι αγρότες - Έκλεισαν τις σήραγγες για τα φορτηγά

12:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Γιορτή Κορυφαίων ΠΣΑΤ: Η λαμπρή εκδήλωση για την ανάδειξη των καλύτερων του 2025 – Ώρα και κανάλι

12:17Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Οι αγρότες στα μπλόκα και η τακτική της κυβέρνησης για ανοικτούς δρόμους στις γιορτές - Εκλογές τον Μάρτιο του 2027, ο ανασχηματισμός και οι κάμερες στους δρόμους

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Φλώρινα

12:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: No Giannis, no party για τους Μπακς – Μόλις μια νίκη σε έξι αγώνες!

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολυτεχνειούπολη: Φοιτητές διαμαρτύρονταν για εργάτες που πήγαν για ανακαίνιση - «Πρόκειται για απελευθέρωση της εστίας από κατειλημμένους χώρους» - Επτά προσαγωγές

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φινάλε με χιονοεκπλήξεις κάνει το 2025 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Βομβιστική επίθεση σε αυτοκίνητο με στόχο Ρώσο στρατηγό - Βίντεο, φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Ντουμπάι: Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές με ψαλίδι

12:41ΚΟΣΜΟΣ

James Ransone: Από τη σεξουαλική κακοποίηση καθηγητή του στο τραγικό τέλος - Ποιος ήταν ο 46χρονος ηθοποιός που αυτοκτόνησε

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες κλείνουν για 5 ώρες με τρακτέρ την εθνική οδό στις σήραγγες στα Τέμπη - Πού είναι κλειστοί οι δρόμοι - Τι θα ισχύει για τους εκδρομείς

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φινάλε με χιονοεκπλήξεις κάνει το 2025 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Τίτλοι τέλους για το Jim Beam: Σταματά για έναν χρόνο η παραγωγή του διάσημου μπέρμπον

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Αδωνις: Όχι rave party στην εκκλησία, είναι ιερός χώρος - Δούκας: Στα προαύλια της εκκλησίας έχει πανηγύρια, έχει τσίκνα, μπορεί να γίνονται και τέτοια πράγματα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Nέα έρευνα: Ποια είναι η πιο «έξυπνη» χώρα στον κόσμο - Υποψηφιότητες για Νόμπελ, IQ και πτυχία

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολυτεχνειούπολη: Φοιτητές διαμαρτύρονταν για εργάτες που πήγαν για ανακαίνιση - «Πρόκειται για απελευθέρωση της εστίας από κατειλημμένους χώρους» - Επτά προσαγωγές

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική προπαγάνδα ή «η φρίκη του πολέμου»; Ρώσοι στρατιώτες τρώνε ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«The Thing»: Δείτε το σπάνιο φαινόμενο με το κύμα που κύμα στη Δυτική Αυστραλία που εκρήγνυται στη μέση του ωκεανού

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδιος Χερν: O Ελληνοϊρλανδός που έκανε γνωστό τον ιαπωνικό πολιτισμό στη Δύση

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Βροχερά Χριστούγεννα και παγωμένη Πρωτοχρονιά – «Κλείδωσε» ο καιρός για τις μέρες των εορτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ