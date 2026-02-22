Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Φεβρουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Φεβρουαρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Το gov.gr μπαίνει στις πολεοδομίες

Ελεύθερος Τύπος: Ενιαία κλίμακα φορολογίας

Η Καθημερινή: Ψάχνουν καταθέσεις σε 120 χώρες

Το Βήμα: Σχέδιο για ενιαίο ψηφοδέλτιο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε ανηλίκους στο Αίγιο: «Ο γιος μου έχει 12 σκάγια στα πόδια» - Τρομακτικές περιγραφές

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με... Γκράμσι ο Τσίπρας «πήγε» Ιταλία: «Η αλήθεια είναι επαναστατική»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Ξεκλείδωσα και τον βρήκα γυμνό πάνω στο παιδί μου» - Η ανατριχιαστική περιγραφή της μητέρας των δύο ΑμεΑ κοριτσιών

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στις «ύποπτες» γονικές παροχές: Πώς το αφορολόγητο μετατρέπεται σε παγίδα φόρου 30%

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Στο gov.gr οι πολεοδομικές υπηρεσίες: Ενημέρωση μέσω SMS - Τι αλλάζει στις διαδικασίες

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε υποχωρούν οι βροχές και οι καταιγίδες - Η αναλυτική πρόγνωση Κολυδά για Καθαρά Δευτέρα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαρακοστή 2026: Πόσο θα πληρώσουν οι καταναλωτές για καλαμάρια, γαρίδες και χταπόδια – Οι τιμές σε Βαρβάκειο και Θεσσαλονίκη

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Το μυστήριο γύρω από τους ναζί φωτογράφους - Τι «αποκαλύπτει» η Σφαγή στο Κοντομαρί

06:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Φεβρουαρίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο

05:00ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Δεκάδες νεκροί μετά τις πακιστανικές επιδρομές

04:35ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βομβιστική επίθεση στην πόλη Λβιβ - Μια αστυνομικός νεκρή

04:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ισχυρή χιονοθύελλα χτυπά την Ανατολική Ακτή

03:45ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Σωροί μεταναστών ξεβράστηκαν στα παράλια

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Έπληξε επτά στρατόπεδα «τρομοκρατών» στο Αφγανιστάν

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις κατά του στρατού

02:30ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαϊδα: Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από κροτίδα - Κινδυνεύει το χέρι του

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ελικόπτερο των δυνάμεων της Δανίας παρέλαβε αμερικανό από υποβρύχιο

01:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παλαιότερο περιστατικό με πράκτορα της ICE που πυροβόλησε αμερικανό πολίτη

