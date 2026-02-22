Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Φεβρουαρίου
Απογευματινή: Το gov.gr μπαίνει στις πολεοδομίες
Ελεύθερος Τύπος: Ενιαία κλίμακα φορολογίας
Η Καθημερινή: Ψάχνουν καταθέσεις σε 120 χώρες
Το Βήμα: Σχέδιο για ενιαίο ψηφοδέλτιο
05:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
05:25 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο
05:00 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Αφγανιστάν: Δεκάδες νεκροί μετά τις πακιστανικές επιδρομές
04:10 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Ισχυρή χιονοθύελλα χτυπά την Ανατολική Ακτή
03:45 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λιβύη: Σωροί μεταναστών ξεβράστηκαν στα παράλια
09:06 ∙ LIFESTYLE
Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο
23:02 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
