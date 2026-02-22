Λιβύη: Σωροί μεταναστών ξεβράστηκαν στα παράλια

Πέντε πτώματα μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων δύο γυναικών, ξεβράστηκαν στα παράλια της Κασρ αλ Αχιάρ, ανατολικά της Τρίπολης, όπως δήλωσε χθες Σάββατο αξιωματικός της λιβυκής αστυνομίας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Χάσαν αλ Γκαουίλ, προϊστάμενος ερευνών στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι το πτώμα ενός παιδιού ξεβράστηκε στην ακτή αλλά τα κύματα το παρέσυραν ξανά στα ανοικτά και κλήθηκε η ακτοφυλακή για να το εντοπίσει. Διευκρίνισε ότι οι νεκροί είχαν όλοι σκουρόχρωμο δέρμα.

Τα πτώματα εντοπίστηκαν στην παραλία Εμχαμίντ αλ Σαρίφ, στο δυτικό τμήμα της πόλης, από περαστικούς οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία. Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ακτή στην οποία ξεβράστηκαν πτώματα, ορισμένα διακρίνονται με μαύρα φουσκωτά σωσίβια.

«Αναφέραμε το συμβάν στην Ερυθρά Ημισέληνο, προκειμένου να περισυλλέξει τα πτώματα», δήλωσε ο Γκαουίλ, εκφράζοντας φόβους ότι περισσότερα πτώματα ενδέχεται να ξεβραστούν στις ακτές το επόμενο διάστημα.

Στις 9 Φεβρουαρίου, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ανακοίνωσε πως φουσκωτή λέμβος στην οποία επέβαιναν 55 παράτυποι μετανάστες ανετράπη ανοικτά των ακτών της Ζουάρα στη Λιβύη. Δύο γυναίκες διασώθηκαν και η τύχη των υπολοίπων αγνοείται.

Μετά την ανατροπή και τον θάνατο του δικτάτορα Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία αναχώρησης για πρόσφυγες και μετανάστες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις ένοπλες συγκρούσεις και τη φτώχεια, και να φθάσουν στην Ευρώπη.

