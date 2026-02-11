Τουρκία: Η TPAO θα προχωρήσει σε έρευνες στη Λιβύη

Η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) θα αναζητήσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Λιβύη

Newsbomb

Τουρκία: Η TPAO θα προχωρήσει σε έρευνες στη Λιβύη

Μια πλατφόρμα πετρελαίου  σε διεθνή ύδατα κοντά στη Λιβύη. - Φωτογραφία αρχείου

The Associated Press. All rights reserved
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε: «Η TPAO κέρδισε το δικαίωμα να διεξάγει δραστηριότητες εξερεύνησης υδρογονανθράκων τόσο ανοικτά της θάλασσας όσο και στην ξηρά με την υποψηφιότητά της στον διαγωνισμό πετρελαίου και φυσικού αερίου της Λιβύης».

Η δήλωση γνωστοποιήθηκε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λίγα λεπτά μετά το τέλος των κοινών δηλώσεων Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Τουρκία.

Η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) κέρδισε τον διαγωνισμό για έρευνα σε δύο κοιτάσματα, ένα υπεράκτιο και ένα χερσαίο, στον διαγωνισμό της Λιβύης για την εξερεύνηση και λειτουργία υδρογονανθράκων σε 22 κοιτάσματα, τον πρώτο τέτοιο διαγωνισμό εδώ και 17 χρόνια.

Η TPAO θα διεξάγει τις δραστηριότητές της στα υπεράκτια ύδατα της Λιβύης μέσω μιας κοινοπραξίας που θα σχηματιστεί με την Repsol και τον όμιλο MOL. Η κοινοπραξία θα πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες σε ένα οικόπεδο περίπου 10.300 τετραγωνικών χιλιομέτρων που βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της Βεγγάζης στη Μεσόγειο Θάλασσα, μια στρατηγικά σημαντική τοποθεσία.

Στην ξηρά, η TPAO, μαζί με την Repsol, θα διεξάγει δραστηριότητες εξερεύνησης στην αδειοδοτημένη περιοχή στη λεκάνη της Σύρτης. «Σε αυτήν την περιοχή, η οποία είναι μία από τις πιο παραγωγικές λεκάνες υδρογονανθράκων της Λιβύης, θα αξιολογήσουμε νέες ευκαιρίες εξερεύνησης σε μια έκταση 8.200 τετραγωνικών μέτρων» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Europe Cup: «Εμφύλιος» ΠΑΟΚ - Περιστέρι στα προημιτελικά

20:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: LIVE ο σπουδαίος ημιτελικός για το Κύπελλο Ελλάδας

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Έβγαλαν δύο εκατ. κλέβοντας ΙΧ και πουλώντας τα με πλαστά έγγραφα στην αγορά - Βίντεο-ντοκουμέντο

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Δεν ξέχασε το πρόγραμμα SAFE ο Ερντογάν - Η αναφορά του στις κοινές δηλώσεις με Μητσοτάκη

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Νοτιοκορεάτης αστέρας πεθαίνει ξαφνικά στα 39 - Η ανατριχιαστική τελευταία ανάρτησή του

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου στο ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας

19:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ για τον ημιτελικό στο Κύπελλο Ελλάδας

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο από την έκρηξη που φέρεται να «παρήγγειλε» ο Ρώσος πρώην δήμαρχος

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο του Φεβρουαρίου - Οι ανατροπές από τον Ιανουάριο

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στα Καμίνια - Έχει σημάδια από αιχμηρό αντικείμενο

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού μεταξύ νεαρών - «Τον έριξαν κάτω και τον κλωτσούσαν»

19:22ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λαχανοντολμάδες με κάστανα, χόρτα του Αιγαίου και μπακλαβάς στο δείπνο Μητσοτάκη - Ερντογάν

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: «Κατέβηκε» το άγαλμα του Κολοκοτρώνη από την πλατεία Άρεως - Βίντεο

19:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη μετά τη συνάντηση με Ερντογάν: Καιρός να αρθεί κάθε απειλή

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη, τον άφησαν ελεύθερο, έκανε... ντριφτ μεθυσμένος και τον ξανασυνέλαβαν

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Υπερχείλισε το φράγμα του Λάδωνα - «Καμπανάκι» για τον Αλφειό (Βίντεο)

19:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάλυση Newsbomb - Το τετ α τετ που αλλάζει το κλίμα: «Αν όχι τώρα, πότε;» το μήνυμα Μητσοτάκη σε Ερντογάν

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Παλικαρίσια πρόκριση στον τελικό για τους Κρητικούς

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο ο Νετανιάχου - Η κοινή στρατηγική κατά του Ιράν στη συνάντηση με Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:39ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στα Καμίνια - Έχει σημάδια από αιχμηρό αντικείμενο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Υπερχείλισε το φράγμα του Λάδωνα - «Καμπανάκι» για τον Αλφειό (Βίντεο)

17:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυτοί είναι ο νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας - Ποιοι είναι ο παπά Τύχων ο Αγιορείτης και ο Χατζηγεώργης

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Κυπαρισσία: Αιφνίδιος θάνατος 3χρονου - Πήγε στο νοσοκομείο με βήχα και δύσπνοια

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο του Φεβρουαρίου - Οι ανατροπές από τον Ιανουάριο

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

14:38LIFESTYLE

Τραϊάνα Ανανία: Μιλά για την κακοποίηση που δέχτηκε σε μικρή ηλικία - «Θυμάμαι ότι κοιτούσα αλλού»

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: «Κατέβηκε» το άγαλμα του Κολοκοτρώνη από την πλατεία Άρεως - Βίντεο

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Γροθιές και πρωτοφανής συμπλοκή δεκάδων βουλευτών με αφορμή την αλλαγή υπουργού Δικαιοσύνης μέσα στο κοινοβούλιο - Δείτε βίντεο

18:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Αμοιβαία επωφελής και λειτουργική σχέση με άρση κάθε απειλής, τυπικής ή ουσιαστικής - Ερντογάν: Αλληλένδετα, ακανθώδη, αλλά όχι άλυτα τα προβλήματα στο Αιγαίο

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Αλεξίας Έβερτ για τον σύζυγό της: Οι γιατροί έλεγαν «μην κάνετε πολλές ερωτήσεις»

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Νοτιοκορεάτης αστέρας πεθαίνει ξαφνικά στα 39 - Η ανατριχιαστική τελευταία ανάρτησή του

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Ρωσία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες - Συνελήφθη ο δράστης (Βίντεο)

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

17:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στον Τύρναβο: Γυναίκα καταπλακώθηκε από γεωργικό όχημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ