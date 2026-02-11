Τουρκία: Η TPAO θα προχωρήσει σε έρευνες στη Λιβύη

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε: «Η TPAO κέρδισε το δικαίωμα να διεξάγει δραστηριότητες εξερεύνησης υδρογονανθράκων τόσο ανοικτά της θάλασσας όσο και στην ξηρά με την υποψηφιότητά της στον διαγωνισμό πετρελαίου και φυσικού αερίου της Λιβύης».

Η δήλωση γνωστοποιήθηκε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λίγα λεπτά μετά το τέλος των κοινών δηλώσεων Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Τουρκία.

Η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) κέρδισε τον διαγωνισμό για έρευνα σε δύο κοιτάσματα, ένα υπεράκτιο και ένα χερσαίο, στον διαγωνισμό της Λιβύης για την εξερεύνηση και λειτουργία υδρογονανθράκων σε 22 κοιτάσματα, τον πρώτο τέτοιο διαγωνισμό εδώ και 17 χρόνια.

Η TPAO θα διεξάγει τις δραστηριότητές της στα υπεράκτια ύδατα της Λιβύης μέσω μιας κοινοπραξίας που θα σχηματιστεί με την Repsol και τον όμιλο MOL. Η κοινοπραξία θα πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες σε ένα οικόπεδο περίπου 10.300 τετραγωνικών χιλιομέτρων που βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της Βεγγάζης στη Μεσόγειο Θάλασσα, μια στρατηγικά σημαντική τοποθεσία.

Στην ξηρά, η TPAO, μαζί με την Repsol, θα διεξάγει δραστηριότητες εξερεύνησης στην αδειοδοτημένη περιοχή στη λεκάνη της Σύρτης. «Σε αυτήν την περιοχή, η οποία είναι μία από τις πιο παραγωγικές λεκάνες υδρογονανθράκων της Λιβύης, θα αξιολογήσουμε νέες ευκαιρίες εξερεύνησης σε μια έκταση 8.200 τετραγωνικών μέτρων» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός.