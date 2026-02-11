Μητσοτάκης από Τουρκία: Αμοιβαία επωφελής και λειτουργική σχέση με άρση κάθε απειλής

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Αμοιβαία επωφελής και λειτουργική σχέση Ελλάδας - Τουρκίας, με άρση κάθε απειλής, τυπικής ή ουσιαστικής, δήλωσε εμφατικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη διμερή τους συνάντηση και την υπογραφή συμφωνιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Νωρίτερα, ο Ερντογάν είχε χαρακτηρίσει «αλληλένδετα, ακανθώδη, αλλά όχι άλυτα» τα προβλήματα στο Αιγαίο.

«Είναι καιρός να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις, αν όχι τώρα, πότε;», διερωτήθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός, μιλώντας για άρση του casus belli.

Μιλώντας πρώτος ο Τούρκος πρόεδρος, αφού καλωσόρισε στην Άγκυρα τον Έλληνα πρωθυπουργό, αναφέρθηκε στη συνεργασία των δύο χωρών που συνεχίζεται από το 2023 και δήλωσε πως παρόλο που είναι ακανθώδη τα μεταξύ μας ζητήματα, δεν είναι άλυτα, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο για τη θερμή υποδοχή και την άψογη φιλοξενία. Επιβεβαιώσαμε την αξία που έχουν ο διάλογος και οι σχέσεις καλής γειτονίας. Κάναμε έναν συνολικό απολογισμό, αφού το 2023 κάναμε μία στρατηγική επιλογή, να εντάξουμε τις συνομιλίες μας σε τρεις πυλώνες, αποκαθιστώντας ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, προς όφελος και των δύο λαών. Καλούμαστε να διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας με ψυχραιμία και ακόμη και όταν διαφωνούμε είναι καλό να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις και εντάσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ειρηνική, πάντα προσηλωμένη στον διάλογο, υπό το διεθνές δίκαιο.

Η διμερής συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν διήρκεσε μιάμιση ώρα, και αμέσως μετά υπογράφηκαν επτά κείμενα, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας - Τουρκίας.

  1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας
  2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού
  3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
  4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο ‘’Enterprise Greece’’ και το ‘’Invest in Turkiye’’
  5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία
  6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών
  7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης
Όπως έγινε γνωστό, Μητσοτάκης και Ερντογάν δεν θα δεχθούν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους αμέσως μετά τις δηλώσεις τους.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και θα ακολουθήσουν στις 17:00 οι δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν. Κατόπιν, ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού, στο οποίο θα παραστεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Το Falcon 7X που μετέφερε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προσγειώθηκε στην Άγκυρα λίγο μετά τις 14:30. Αμέσως ξεκίνησε η πομπή για το Λευκό Παλάτι του Ερντογάν, εκεί που είναι προγραμματισμένη η συνάντηση των δύο ηγετών.

