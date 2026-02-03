Λιβύη: Δολοφονήθηκε ο γιος του Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ - Πυροβολήθηκε στον κήπο του

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου από το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011, ο Seif al-Islam εμφανίζεται μετά τη σύλληψή του υπό την επιτήρηση επαναστατικών μαχητών στο Zintan της Λιβύης.

Νεκρός από πυρά ενόπλων φαίνεται ότι έπεσε ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, ένας από τους γιους του πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι και δυνητικά διάδοχός του.

Ο 53χρονος Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι ήταν καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το 2015 καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο από λιβυκό δικαστήριο για την καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων του 2011 που οδήγησαν στην ανατροπή του πατέρα του. Στη συνέχεια όμως του χορηγήθηκε αμνηστία.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Libya al-Ahrar, "πρόσωπα στο στενό περιβάλλον" του Καντάφι επιβεβαίωσαν τον θάνατό του "χωρίς να αποκαλύψουν τα αίτια".

?Saif al-Islam Gaddafi ASSASSINATED — Al Arabiya



Son of Libya's former leader Muamamr Gadaffi GUNNED DOWN in his garden by four people who fled the scene#Libya #Gadaffi #Saifalislam #assassination #BREAKING pic.twitter.com/Pk9xOQGIeV — KingKhan (@PolkaDot2026) February 3, 2026

Από την πλευρά του, το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Λιβύης, επικαλέστηκε τον σύμβουλό του, τον Αμπντάλα Οθμάν, ο οποίος δεν διευκρίνισε εάν επρόκειτο για "θάνατο από φυσικά αίτια" ή για "δολοφονία".

Το κανάλι Al Arabiya ωστόσο μετέδωσε, επικαλούμενο μια πηγή προσκείμενη στην οικογένεια Καντάφι, ότι ο Σαΐφ αλ Ισλάμ πυροβολήθηκε στον κήπο του στην πόλη Ζεντέν από τέσσερα άτομα που διέφυγαν.

#BREAKING: Saif al-Islam Gaddafi Killed in #Libya, Family Source Confirms



Saif al-Islam Gaddafi, the son of Libya’s former leader Muammar Gaddafi, has been killed, according to a source from the Gaddafi family who spoke to local media.



Libya’s Al-Ahrar TV reported that Saif… pic.twitter.com/wuqYDsMGCD — Mowliid Haji Abdi (@MowliidHaji) February 3, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Καντάφι είχε ανακοινώσει το 2021 ότι σκόπευε να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της χώρας, όμως οι εκλογές που επρόκειτο να διεξαχθούν τότε αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

Μέχρι και τη σημερινή ανακοίνωση του θανάτου του, ήταν άγνωστο το πού βρισκόταν ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι.

