Λιβυή: Ομαδικός τάφος μεταναστών - Ήταν κρατούμενοι σε αγρόκτημα και είχαν υποστεί βασανιστήρια

Ένας ομαδικός τάφος με 21 σορούς μεταναστών από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής ανακαλύφθηκε στη βορειοανατολική Λιβύη, σύμφωνα με τοπικές πηγές και μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, το λιβυκό τηλεοπτικό δίκτυο al-Masar ισχυρίσθηκε ότι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας στην Αζνταμπίγια, στη βορειοανατολική Λιβύη, ανακοίνωσε χθες βράδυ την «ανακάλυψη ενός ομαδικού τάφου που περιέχει τις σορούς 21 ανθρώπων διαφόρων αφρικανικών εθνικοτήτων».

A mass grave containing the remains of 21 migrants of various nationalities was discovered in Ajdabiya city, eastern Libya.



The Internal Security Agency's Ajdabiya branch raided a farm of a Libyan human smuggler with criminal records on the outskirts of the city and found… pic.twitter.com/WTYcIIYP6y — The Libya Observer (@Lyobserver) January 14, 2026

«Μια έρευνα εντόπισε έναν ύποπτο για αυτές τις δολοφονίες, έναν Λίβυο υπήκοο με ποινικό μητρώο, ο οποίος συνελήφθη κατά τη διάρκεια εφόδου σε ένα αγρόκτημα» που είχε χρησιμοποιηθεί ως «κέντρο κράτησης για παράτυπους μετανάστες», μετέδωσε το δίκτυο.

Από αυτό το «αγρόκτημα», μετανάστες «η κατάσταση της υγείας των οποίων ήταν κρίσιμη», διασώθηκαν και νοσηλεύτηκαν αφού ανέφεραν τον ομαδικό τάφο στις αρχές, οι οποίες στη συνέχεια προχώρησαν «στην εκταφή των σορών», σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου δικτύου Al Wasat.

اكتشاف #مقبرة جماعية ل #المهاجرين من جنوب الصحراء في #أجدابيا الليبية.

Découverte d’une fosse commune de #migrants originaires d’Afrique subsaharienne dans la ville libyenne d’Ajdabiya.

Discovery of a mass grave of #migrants from sub-Saharan Africa in the Libyan city of Ajdabiya. pic.twitter.com/SfMlBTvJdl — Saïd Boudour ?? سعيد بودور (@SaidBoudour31) January 15, 2026

«Βρήκαμε μετανάστες - άνδρες, γυναίκες και παιδιά - που έφεραν σημάδια βασανιστηρίων. Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όπου ανέφεραν ότι άλλοι μετανάστες ήταν μαζί τους και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν», δήλωσε μία πηγή ασφαλείας στο Reuters.

Φωτογραφίες και ένα βίντεο - του οποίου την αυθεντικότητα το Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters δεν μπόρεσαν να επαληθεύσουν - κυκλοφόρησαν ευρέως σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, δείχνοντας στοιβαγμένες σορούς και περισσότερες από δώδεκα σακούλες με πτώματα παραταγμένες στο έδαφος.

