Παρήγγειλε κινητά πριν από τον πόλεμο και τα παρέλαβε 16 χρόνια μετά - Βίντεο
Έμπορος κινητών στη Λιβύη έμεινε άφωνος όταν παρέλαβε παλιά μοντέλα Nokia, σχεδόν 16 χρόνια μετά την παραγγελία τους
Η Λιβύη βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια, με τον εμφύλιο πόλεμο να έχει διαλύσει ακόμη και τις πιο βασικές υπηρεσίες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ιστορία ενός εμπόρου κινητών τηλεφώνων στην Τρίπολη, ο οποίος παρέλαβε πρόσφατα μια αποστολή κινητών Nokia με πλήκτρα, τα οποία είχε παραγγείλει το… 2010, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.
