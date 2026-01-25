Παρήγγειλε κινητά πριν από τον πόλεμο και τα παρέλαβε 16 χρόνια μετά - Βίντεο

Η Λιβύη βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια, με τον εμφύλιο πόλεμο να έχει διαλύσει ακόμη και τις πιο βασικές υπηρεσίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ιστορία ενός εμπόρου κινητών τηλεφώνων στην Τρίπολη, ο οποίος παρέλαβε πρόσφατα μια αποστολή κινητών Nokia με πλήκτρα, τα οποία είχε παραγγείλει το… 2010, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.

