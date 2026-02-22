Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος κάλεσε σε αντίσταση κατά του καθεστώτος

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος κάλεσε σήμερα τους μαχητές της να αντιταχθούν στις νέες συριακές αρχές, στο πρώτο ηχογραφημένο μήνυμά της εδώ και δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΙΚ, τον Άμπου Χουντάιφα Αλ Ανσάρι, τα μέλη της οργάνωσης τη Συρία θα πρέπει «κατά προτεραιότητα» να πολεμήσουν «το νέο συριακό καθεστώς, με την κοσμική εξουσία και τον εθνικό στρατό του».

Το προηγούμενο μήνυμα της οργάνωσης ανάγεται στον Ιανουάριο του 2024, όταν, με αφορμή τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, καλούσε τους υποστηρικτές της να εξαπολύσουν επιθέσεις στην εβραϊκή κοινότητα παντού στον κόσμο. «Σκοτώστε τους όπου τους βρείτε» τιτλοφορούσε εκείνο το ηχητικό μήνυμα.

Το 2014 το ΙΚ κατέλαβα μεγάλες εκτάσεις στη Συρία και το Ιράκ, διαπράττοντας σφαγές και υποδουλώνοντας γυναίκες και κορίτσια, μετατρέποντάς τες σε «σκλάβες του σεξ». Με τη στήριξη του διεθνούς συνασπιμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, το Ιράκ νίκησε την οργάνωση το 2017. Στη Συρία, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) των οποίων ηγούνταν οι Κούρδοι, διέλυσαν το «χαλιφάτο» δύο χρόνια αργότερα.

Ωστόσο η οργάνωση διαθέτει ακόμη πυρήνες «εν υπνώσει» στη συριακή έρημο και, σποραδικά, διαπράττει επιθέσεις.

Ο νέος, ισλαμιστής πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα, που υπήρξε διοικητής της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, πρώην παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη Συρία, προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από το τζιχαντιστικό παρελθόν του. Πέρυσι, εντάχθηκε στον διεθνή συνασπισμό κατά του ΙΚ.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο αμερικανικός στρατός μετέφερε περισσότερους από 5.700 κρατούμενους, μέλη του ΙΚ, από τη Συρία στο Ιράκ, μετά την απόσυρση των κουρδικών δυνάμεων από τις φυλακές, υπό την πίεση του συριακού στρατού. Η Δαμασκός εκκένωσε επίσης αυτήν την εβδομάδα τον καταυλισμό Αλ Χολ, αφού διέφυγαν από εκεί χιλιάδες συγγενείς αλλοδαπών τζιχαντιστών.

