Συρία: Δεκάδες Αυστραλοί απελευθερώθηκαν από καταυλισμό που κρατούνται οικογένειες μαχητών του ISIS

Κουρδικές δυνάμεις στη Συρία απελευθέρωσαν 34 Αυστραλούς από καταυλισμό όπου κρατούνται οικογένειες ύποπτων μαχητών του Ισλαμικού Κράτους στη βόρεια Συρία, λέγοντας ότι θα μεταφερθούν στην Αυστραλία από τη Δαμασκό.

Ο Χουκμίγια Μοχάμεντ, εκ των επικεφαλής του καταυλισμού Ροτζ, δήλωσε στο Reuters ότι οι 34 Αυστραλοί παραδόθηκαν σε μέλη των οικογενειών τους που είχαν μεταβεί στη Συρία για την απελευθέρωσή τους. Επιβιβάστηκαν σε μικρά λεωφορεία με προορισμό τη Δαμασκό.

Στον καταυλισμό Ροτζ βρίσκονται περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι από 40 διαφορετικές εθνικότητες, η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά.

Χιλιάδες άνθρωποι που θεωρήθηκαν ότι είχαν σχέση με μαχητές του Ισλαμικού Κράτους κρατούνταν στο Ροτζ και σε έναν δεύτερο καταυλισμό, το Αλ-Χολ, από τότε που η οργάνωση τζιχαντιστών εκδιώχθηκε από το τελευταίο εδαφικό προπύργιό της στη Συρία το 2019.

Συριακές κυβερνητικές δυνάμεις κατέλαβαν τον Ιανουάριο τμήματα της βόρειας Συρίας από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις που τελούν υπό την ηγεσία των Κούρδων, πριν συμφωνήσουν σε κατάπαυση πυρός στις 29 Ιανουαρίου.

Ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την περασμένη εβδομάδα αποστολή για τη μεταφορά 5.700 ενήλικων ανδρών, κρατούμενων, μαχητών του Ισλαμικού Κράτους από τη Συρία στο Ιράκ.

