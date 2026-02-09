Ο Άσαντ απλώς έπαψε να ενδιαφέρεται: Εμμονικός με το σεξ και το Candy Crush ενώ η Συρία κατέρρεε

Ο Πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ χαιρετά τους υποστηρικτές του σε ένα εκλογικό τμήμα κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών στην πόλη Ντούμα, στην ανατολική περιοχή Γκούτα, κοντά στην πρωτεύουσα της Συρίας Δαμασκό, Συρία (2021)

Μία διαφορετική προσωπικότητα, πίσω από τις κλειστές πόρτες του παλατιού του πάλαι ποτέ ισχυρού ηγέτη της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ σκιαγραφείται από μαρτυρίες πρώην αυλικών και αξιωματούχων, που συναναστράφηκαν μαζί του την περίοδο της παντοκρατορίας του.

Φαίνεται να ήταν περισσότερο επικεντρωμένος στις σεξουαλικές ίντριγκες, και στα παιχνίδια στα smartphone, από το να εστιάσει να σώσει το καταρρέον καθεστώς του.

Επίσης, απέκλεισε έμπειρους ισχυρούς παράγοντες από την εποχή του πατέρα του, αντικαθιστώντας τους με νεότερους έμπιστους συνεργάτες αμφίβολης ικανότητας.

Ο μυστηριώδης θάνατος της «έμπιστης» Λούνα

Ανάμεσά τους, η Λούνα αλ-Σιμπλ, πρώην δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα, η οποία έγινε ένας από τους στενότερους συμβούλους του και, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές, η ερωμένη του.

Η Λούνα φέρεται να προμήθευε τον Άσαντ, με γυναίκες συμπεριλαμβανομένων των συζύγων ανώτερων αξιωματικών, ενώ παράλληλα συνέβαλε στη διαμόρφωση της απομονωμένης, περιφρονητικής αυλικής κουλτούρας που αποξένωσε τους απλούς Σύριους.

Έπειτα ήρθε ο μυστηριώδης θάνατός της. Τον Ιούλιο του 2024, βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, σε έναν αυτοκινητόδρομο έξω από τη Δαμασκό, σε ένα αμφίβολο τροχαίο, που έφερε στο προσκήνιο σκοτεινά σενάρια, από την εμπλοκή του Ισραήλ, μέχρι το «συμβόλαιο θανάτου» από τον ίδιο τον Άσαντ, όταν εκείνη άρχισε να παίζει διπλό παιχνίδι με τη Ρωσία, καθώς ο ίδιος αποδυναμωνόταν.

Κολλημένος στο κινητό - Εθισμένος στο Candy Crush

Δεκάδες μαρτυρίες περιγράφουν επίσης τον Άσαντ ως εθισμένο με τα βιντεοπαιχνίδια, ιδιαίτερα το Candy Crush, ενώ η Συρία κατέρρεε γύρω του.

Σύμφωνα με έναν πρώην πράκτορα της Χεζμπολάχ, ο Άσαντ περνούσε ώρες κολλημένος στο τηλέφωνό του, παίζοντας παιχνίδια αντί να αντιμετωπίζει κλιμακούμενες στρατιωτικές και πολιτικές κρίσεις.

Ενώ η Συρία συγκλονιζόταν μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ο Άσαντ παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σιωπηλός.

Σύμφωνα με τον Λιβανέζο πολιτικό Γουιάμ Ουαχάμπ, η σιωπή του τροφοδότησε υποψίες στην Τεχεράνη ότι παρείχε κρυφά πληροφορίες στο Ισραήλ, εμβαθύνοντας τις ρωγμές εντός του λεγόμενου Άξονα της Αντίστασης.

Όταν οι αντάρτες άρχισαν να προελαύνουν προς το Χαλέπι στις 27 Νοεμβρίου, ο Άσαντ βρισκόταν στη Ρωσία για τη διδακτορική διατριβή του γιου του.

Καθώς η άμυνα του Χαλεπίου κατέρρεε, ο Άσαντ παρέμεινε στη Μόσχα, προς έκπληξη των διοικητών του στην πατρίδα του.

Φαινόταν να ελπίζει ότι ο Πούτιν θα τον έσωζε, αλλά όταν ο Ρώσος πρόεδρος τον συνάντησε για λίγο, ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν μπορούσε να πολεμήσει εκ μέρους του. Όταν ο Άσαντ τελικά αποβιβάστηκε στη Δαμασκό, το Χαλέπι είχε ήδη πέσει.

Απλά έπαψε να ενδιαφέρεται

Η ατμόσφαιρα μέσα στο παλάτι φέρεται να ήταν παρακμής και άρνησης παρά ανησυχίας.

Ακόμα και όταν οι υπουργοί Εξωτερικών τηλεφωνούσαν με προτάσεις για σταθεροποίηση της διακυβέρνησής του, ο Άσαντ αρνείτο να απαντήσει, φέρεται να δυσανασχετούσε με την υπόνοια ότι μπορεί να αναγκαστεί να συμβιβαστεί ή να μοιραστεί την εξουσία.

Αλλά καθώς οι αντάρτες προέλαυναν στη Δαμασκό στις 7 Δεκεμβρίου, ο Άσαντ εξακολουθούσε να εμφανίζεται με αυτοπεποίθηση.

Σύμφωνα με άτομα εντός του καθεστώτος, καθησύχασε τους βοηθούς του ότι η νίκη ήταν επικείμενη.

Το ίδιο βράδυ, μια επίσημη δήλωση επέμενε ότι βρισκόταν στο παλάτι εκτελώντας τα «συνταγματικά του καθήκοντα».

Στην πραγματικότητα, ο Σύρος ισχυρός άνδρας είχε ήδη φύγει. Υπό την κάλυψη του σκοταδιού, ο Άσαντ επιβιβάστηκε σε ένα ρωσικό τζετ και έφυγε από τη χώρα, χωρίς να πει σχεδόν τίποτα σε κανέναν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Atlantic, ο Άσαντ είχε βγει από το ιδιωτικό του διαμέρισμα μέσα στη νύχτα και είχε πει στον οδηγό του, τον οποίο χρησιμοποιούσε επί χρόνια, ότι θα χρειαζόταν βαν.

Έδωσε εντολή στο προσωπικό να μαζέψει γρήγορα τα πράγματά του, καθώς μια ομάδα Ρώσων περίμενε έξω από την κατοικία του.

Υπό την εντύπωση ότι θα έφευγε από την εμπόλεμη Συρία μαζί με τον εργοδότη του, ο μεσήλικας οδηγός φέρεται να ρώτησε τον Άσαντ αν τους άφηνε πραγματικά πίσω.

Στο προσωπικό ειπώθηκε ότι δεν υπήρχε χώρος στα οχήματα για να τους μεταφέρουν καθώς εγκατέλειπαν τη χώρα.

Κοιτάζοντας πίσω στον οδηγό, ο Άσαντ τον ρώτησε: «Εσείς; Δεν θα πολεμήσετε;»

Εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα, αφήνοντας πίσω του μακροχρόνιους συμμάχους και πιστούς οπαδούς του, οι οποίοι συνειδητοποίησαν την αλήθεια μόνο όταν ξέσπασαν πανηγυρικοί πυροβολισμοί σε όλη την πρωτεύουσα και οι πολιτοφυλακές προχώρησαν.

Η προδοσία εξέπληξε ακόμη και τους πιο σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του καθεστώτος. Η πίστη μετατράπηκε σε οργή.

Ωστόσο, η κατάρρευση δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα γεωπολιτικής, όπως αρχικά υποστήριξαν πολλοί αναλυτές.

Ενώ η Ρωσία ήταν δεσμευμένη στην Ουκρανία και το Ιράν ήταν απασχολημένο με το Ισραήλ, μια πιο άσεμνη εξήγηση έχει εμφανιστεί από ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο παλάτι. Ο Άσαντ απλώς έπαψε να ενδιαφέρεται.

Η νέα πολυτελής ζωή στη Μόσχα

Ο έκπτωτος ηγεμόνας, που χαρακτηρίστηκε ως «Χασάπης», λέγεται ότι ζει τώρα σε τρία διαμερίσματα σε έναν πολυτελή ουρανοξύστη, αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων λιρών, με ένα εμπορικό κέντρο στον κάτω όροφο σε περιοχή της Μόσχας.

Το ρετιρέ είναι «πλουσιοπάροχα διακοσμημένο - κρεμ ντουλάπες με χρυσά διακοσμητικά, κρυστάλλινοι πολυέλαιοι και φαρδιοί καναπέδες που θυμίζουν παλάτια της Μέσης Ανατολής».

Υπάρχει μία τεράστια θερμαινόμενη μπανιέρα μπροστά από ένα παράθυρο ύψους 4,5 μέτρων, απολαμβάνοντας μία από τις ωραιότερες θέες στη Μόσχα. Το μπάνιο είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από μάρμαρο Carrara.

Φωτογραφία από τον γάμο του

Λέγεται ότι ο Άσαντ μπορεί να κινείται ελεύθερα στη Μόσχα, αλλά περνάει ώρες παίζοντας διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια και συχνά μένει σε μία εξοχική έπαυλη έξω από τη ρωσική πρωτεύουσα.

Του έχουν παρασχεθεί σωματοφύλακες από ιδιωτική εταιρεία security την οποία πληρώνει η ρωσική κυβέρνηση.

Ο μικρότερος αδελφός του Άσαντ, ο Μαχέρ, φέρεται να μένει στο ξενοδοχείο Four Seasons της Μόσχας και περνάει τον χρόνο του πίνοντας και καπνίζοντας ναργιλέ.

Ο Άσαντ παραμένει καταζητούμενος από τη νέα κυβέρνηση της Συρίας, η οποία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης με κατηγορίες για προμελετημένη δολοφονία, βασανιστήρια και υποκίνηση σε εμφύλιο πόλεμο.

Ένας φίλος της οικογένειάς του δήλωσε στον Guardian τον Δεκέμβριο, ότι ο πρώην πρόεδρος μελετά ρωσικά και φρεσκάρει ξανά την επιστήμη της οφθαλμολογίας, ζώντας «μια πολύ ήσυχη ζωή», με ελάχιστη έως καθόλου επαφή με τον έξω κόσμο, παρά μόνο με μερικούς ανθρώπους που ήταν στο παλάτι του, όπως ο Μανσούρ Αζάμ [πρώην υπουργός προεδρικών υποθέσεων της Συρίας] και ο Γιασάρ Ιμπραήμ [ο κορυφαίος οικονομικός σύντροφος του Άσαντ].

