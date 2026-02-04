Συρία: Πέντε επιθέσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων της Μέσης Ανατολής (CENTCOM) ανακοίνωσε σήμερα πως εξαπέλυσε τις προηγούμενες ημέρες πέντε επιθέσεις εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στη Συρία.

Τα αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν μεταξύ της 27ης Ιανουαρίου και της 2ας Φεβρουαρίου. Σε ένα εξ αυτών καταστράφηκε χώρος αποθήκευσης όπλων, ο οποίος επλήγη - σύμφωνα με τον ισχυρισμό της CENTCOM - με 50 βλήματα ακριβείας.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής τoυ αρχηγείου των ΗΠΑ, υπογράμμισε πως τα πλήγματα «καταδεικνύουν τη διαρκή προσήλωση και την αποφασιστικότητά μας στο να αποτρέψουμε την ανασυγκρότηση του ΙΚ στη Συρία».

Από τα τέλη του περασμένου έτους, αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις διεξάγουν επιχειρήσεις εναντίον του ΙΚ στη Συρία, σε αντίποινα για την ενέδρα της 13ης Δεκεμβρίου στην Παλμύρα όπου σκοτώθηκαν δύο αμερικανοί στρατιώτες κι ένας διερμηνέας.

