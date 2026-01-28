Μνήμες «Ισλαμικού Κράτους» στη Συρία: Η κυβέρνηση Σαραά απαγόρευσε το make up στις γυναίκες

Ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, Ahmad al-Sharaa, ακούει κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Emmanuel Macron μετά από συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι στις 7 Μαΐου 2025.

Μνήμες από την εποχή που το Ισλαμικό Κράτος κυριαρχούσε σε μεγάλο μέρος της Συρίας, φέρνει στην επιφάνεια η απόφαση των αρχών στη Λατάκεια της Συρίας, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η χρήση μακιγιάζ σε γυναίκες που εργάζονται στο Δημόσιο. Η απόφαση,ξεκίνησε ήδη να εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της επαρχίας και αφορά αποκλειστικά γυναίκες υπαλλήλους.

Το έγγραφο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε μέσω κοινωνικών δικτύων, παραπέμπει σε «υποχρέωση τήρησης κανονισμών εμφάνισης κατά τις ώρες εργασίας», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Ωστόσο, η ουσία της απόφασης ερμηνεύεται από παρατηρητές ως σαφής επιβολή αυστηρού θρησκευτικού προτύπου βασισμένου στη Σαρία, που δεν είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν με αυτόν τον τρόπο στις παράκτιες περιοχές της Συρίας.

Η Λατάκεια αποτελεί περιοχή με πλειοψηφία αλαουιτικού πληθυσμού και παραδοσιακά συνδεόταν με τον κρατικό μηχανισμό της εποχής Άσαντ. Η επιλογή της συγκεκριμένης επαρχίας για την εφαρμογή του μέτρου θεωρείται ενδεικτική της πρόθεσης της νέας διοίκησης να επαναπροσδιορίσει τη λειτουργία του Δημοσίου σε περιοχές όπου η κοινωνική συναίνεση προς την παρούσα εξουσία δεν θεωρείται δεδομένη.

Πηγές με γνώση της κατάστασης εκτιμούν ότι τέτοιου είδους διοικητικά μέτρα λειτουργούν ως μηχανισμός πίεσης προς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, ιδίως γυναίκες και θρησκευτικές μειονότητες, ώστε να προσαρμοστούν στην νέα κατάσταση ή να αποχωρήσουν από τον δημόσιο τομέα. Στην πράξη, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακή απομάκρυνση αλαουιτών από θέσεις ευθύνης και καθημερινής διοικητικής παρουσίας.

