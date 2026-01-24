Συρία: Οι Κούρδοι παρέδωσαν τον έλεγχο φυλακής στα κυβερνητικά στρατεύματα

Αυτή την εβδομάδα, μια φυλακή και ένα στρατόπεδο κράτησης πέρασαν στο έλεγχο της κυβέρνησης μετά τη χαοτική αποχώρηση των ΣΔΔ, κατά την οποία ορισμένοι κρατούμενοι που συνδέονται με το ΙΚ δραπέτευσαν

Συρία: Οι Κούρδοι παρέδωσαν τον έλεγχο φυλακής στα κυβερνητικά στρατεύματα

Ένας στρατιώτης της συριακής κυβέρνησης φρουρεί τη φυλακή al-Aqtan, μετά την κατάληψή της από τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) στη Ράκκα, στη βορειοανατολική Συρία, την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026. 

AP
Η συριακή κυβέρνηση πήρε χθες Παρασκευή τον έλεγχο μιας φυλακής στον βορρά μετά την έξοδο των Κούρδων μαχητών από τις εγκαταστάσεις της, ένα θετικό σημάδι, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος, ότι η εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών μπορεί να διαρκέσει. Κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν ολόκληρα μέρη της βόρειας και της ανατολικής Συρίας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τα οποία διοικούσαν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις όπου κυριαρχούν οι Κούρδοι, σε μια ραγδαία τροπή των γεγονότων που έχουν εδραιώσει την εξουσία του προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις του Σάρα συγκεντρώνονται γύρω από την τελευταία σειρά πόλεων που ήλεγχαν οι Κούρδοι στα βορειοανατολικά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο Σάρα ανακοίνωσε ξαφνικά μια εκεχειρία, δίνοντας προθεσμία στις ΣΔΔ μέχρι την νύχτα του Σαββάτου να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την ένταξη τους στον συριακό στρατό.

Η προθεσμία έχει στόχο την προώθηση μιας μεγάλης συμφωνίας που επιτεύχθηκε στις 18 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την οποία οι ημιαυτόνομοι θεσμοί που διοικούνταν από τις κουρδικές δυνάμεις στα βορειοανατολικά την τελευταία δεκαετία θα ενταχθούν στο κεντρικό κράτος, κάτι στο οποίο οι ΣΔΔ αντιστέκονταν τον τελευταίο χρόνο.

Η συμφωνία ορίζει επίσης ότι η κυβέρνηση θα πάρει τον έλεγχο μιας σειράς από φυλακές τις οποίες διοικούσαν οι ΣΔΔ και από στρατόπεδα όπου κρατούνται μαχητές και πολίτες που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος, την υπερσυντηρητική σουνιτική ισλαμιστική οργάνωση την οποία οι ΣΔΔ πολεμούσαν επί χρόνια με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Αυτή την εβδομάδα, μια φυλακή και ένα στρατόπεδο κράτησης πέρασαν στο έλεγχο της κυβέρνησης μετά τη χαοτική αποχώρηση των ΣΔΔ, κατά την οποία ορισμένοι κρατούμενοι που συνδέονται με το ΙΚ δραπέτευσαν για λίγο. Με στόχο να αποφευχθεί ένα κενό ασφαλείας, η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε την αποχώρηση των Κούρδων μαχητών από τη φυλακή αλ Ακτάν στη βόρεια επαρχία Ράκα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της συριακής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι οι διαπραγματεύσεις για τη φυλακή αλ Ακτάν έδωσαν ελπίδες ότι η προθεσμία του Σαββάτου θα οδηγήσει σε μια πολιτική λύση και όχι σε νέες μάχες.

Ωστόσο δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση από τις ΣΔΔ για το σχέδιο ενσωμάτωσής τους ή τον υποψήφιο τους για τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Άμυνας, μια θέση για την οποία ο Σάρα ζήτησε από τις ΣΔΔ να ορίσουν κάποιον.

Στρατιωτικές προετοιμασίες σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών

Πηγές στις ΣΔΔ δήλωσαν σήμερα ότι προθεσμία για την απάντησή τους εκπνέει, αλλά ο Σύρος αξιωματούχος ανέφερε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει συζήτηση για την παράτασή της.

Παρά την ελπίδα για μια λύση έπειτα από διαπραγμάτευση, και οι δύο πλευρές εντείνουν τις στρατιωτικές προετοιμασίες.

Σύροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι προετοιμάζουν δυνάμεις για μάχη και δημοσιογράφοι του Reuters είδαν στρατιωτικά οχήματα και λεωφορεία με μαχητές να φτάνουν κοντά στην κουρδική πόλη Χασάκα, όπου οι κουρδικές δυνάμεις έχουν επίσης ενισχύσει τις θέσεις τους.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τους κύριους μεσολαβητές, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, που συντονίζουν επίσης τις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, κάλεσαν τον Σάρα να μην στείλει στρατεύματα στις υπόλοιπες περιοχές που ελέγχονται από τους Κούρδους, δήλωσαν στο Reuters διπλωματικές πηγές.

"Καλούμε τις συριακές αρχές να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη τους για την προστασία όλων των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων αμάχων", δήλωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες υποστήριζαν εδώ και καιρό τις ΣΔΔ, αλλά πλέον θεωρούν τον Σάρα τον κύριο εταίρο τους στη Συρία, βοηθούν στη μεταφορά κρατούμενων μαχητών του Ισλαμικού Κράτους από τη Συρία στο Ιράκ.

Οι ΣΔΔ αποσύρθηκαν την Τρίτη από τον καταυλισμό αλ Χολ, ο οποίος μαζί με έναν άλλο καταυλισμό, το Ροτζ, φιλοξενεί 28.000 αμάχους, κυρίως γυναίκες και παιδιά που διέφυγαν από τα προπύργια του Ισλαμικού Κράτους όταν κατέρρευσε το χαλιφάτο τους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι Σύροι, Ιρακινοί και 8.500 πολίτες άλλων χωρών.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) μπόρεσε να έχει πρόσβαση σήμερα στον καταυλισμό αλ Χολ μαζί με αξιωματούχους της συριακής κυβέρνησης και έχει έρθει σε επαφή με ορισμένους κατοίκους του καταυλισμού, δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ. "Έχουν επίσης αρχίσει να παραδίδονται οι απαραίτητες προμήθειες. Φορτηγά που μετέφεραν ψωμί εισήλθαν σήμερα στον καταυλισμό, με τη βοήθεια της UNHCR μετά την τριήμερη διακοπή που προκλήθηκε από την αστάθεια της κατάστασης ασφαλείας μέσα στον καταυλισμό. Επιπλέον, υπηρεσίες μεταφοράς νερού με φορτηγά που διοργάνωσε η UNICEF, παρέδωσαν το νερό χθες, βοηθώντας στη μερική αποκατάσταση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες για τον πληθυσμό του καταυλισμού", δήλωσε ο Χακ.

Η γρήγορη απώλεια εδαφών από τις ΣΔΔ τις τελευταίες ημέρες είναι η πιο δραματική μετατόπιση του ελέγχου στον χάρτη της Συρίας από τότε που οι δυνάμεις του Σάρα ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024.

Ο Σάρα ορκίστηκε να κυβερνά για όλους τους Σύρους, αλλά οι μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων στα βορειοανατολικά, των Δρούζων στο νότο και των Αλαουιτών στα δυτικά, διατηρούν τη μεγάλη δυσπιστία τους απέναντί του.

Σε μια προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων, ο Σάρα εξέδωσε διάταγμα στις 16 Ιανουαρίου που ορίζει τα κουρδικά ως εθνική γλώσσα μαζί με τα αραβικά.

