Πακιστάν: Έπληξε επτά στρατόπεδα «τρομοκρατών» στο Αφγανιστάν

Σύμμαχοι επί σειρά ετών, οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί σε σποραδικές διασυνοριακές συγκρούσεις

Newsbomb

Πακιστάν: Έπληξε επτά στρατόπεδα «τρομοκρατών» στο Αφγανιστάν

Ένας στρατιώτης του στρατού στέκεται φρουρός δίπλα στις ζημιές στην κεντρική πύλη ενός στρατιωτικού κολεγίου που δέχτηκε επίθεση από μαχητές τη Δευτέρα, στην πόλη Wana, μια πόλη στη βορειοδυτική περιοχή του Πακιστάν, South Waziristan, στα σύνορα με το Αφγανιστάν, την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε «επτά στρατόπεδα τρομοκρατών» στη μεθόριο με το Αφγανιστάν, σε αντίποινα για επιθέσεις αυτοκτονίας στο έδαφός του από ένοπλες ομάδες που φέρονται να έχουν την υποστήριξη της Καμπούλ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν «εξαπέλυσαν στοχευμένες επιθέσεις, βάσει πληροφοριών, σε επτά στρατόπεδα και κρησφύγετα τρομοκρατών», αναφέρει η ανακοίνωση της πακιστανικής κυβέρνησης, επικαλούμενη τρεις επιθέσεις από την αρχή του ραμαζανιού.

Σύμμαχοι επί σειρά ετών, οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί σε σποραδικές διασυνοριακές συγκρούσεις αφότου οι Ταλιμπάν ανέκτησαν την εξουσία στην Καμπούλ το 2021. Το Πακιστάν κατηγορεί τη γειτονική χώρα ότι υποθάλπει ένοπλες ομάδες που εξαπολύουν επιθέσεις στο έδαφός του, κάτι που αρνείται η αφγανική κυβέρνηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:20ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Έπληξε επτά στρατόπεδα «τρομοκρατών» στο Αφγανιστάν

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις κατά του στρατού

02:30ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαϊδα: Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από κροτίδα - Κινδυνεύει το χέρι του

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ελικόπτερο των δυνάμεων της Δανίας παρέλαβε αμερικανό από υποβρύχιο

01:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παλαιότερο περιστατικό με πράκτορα της ICE που πυροβόλησε αμερικανό πολίτη

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος κάλεσε σε αντίσταση κατά του καθεστώτος

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ζητά «ενωμένη απάντηση» στους δασμούς Τραμπ από όλη την Ευρώπη

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Δύο νεκροί από χιονιοστιβάδες - Επτά τις τελευταίες δύο ημέρες

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τα μάτια στον ουρανό: Έξι πλανήτες ευθυγραμμίζονται - «Πρωταγωνίστρια» η Αφροδίτη

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ σφίγγουν τον στρατιωτικό τους κλοιό - Στη Σούδα αναμένεται το «Τζέραλντ Φορντ»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Το παιδί ήρθε χτυπημένο και έτρεμε» – Συγκλονίζει μητέρα για την επίθεση στον γιο της

23:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος Λεσόρ: «Μπροστά σε αστυνομικούς, υπεύθυνους Ομοσπονδίας, μου έλεγαν να ηρεμήσω»

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Η παράταση της στρατιωτικής θητείας διχάζει τη χώρα

23:28ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» Κιέβου κατά Ουγγαρίας και Σλοβακίας: «Εκβιασμός» η απειλή διακοπής μεταφοράς ηλεκτρισμού

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Καταδίκη από αραβικές χώρες για τις δηλώσεις Χάκαμπι περί ισραηλινού «δικαιώματος στη Μέση Ανατολή»

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Γκαλάπαγκος: Ιστορική επανεισαγωγή των γιγάντιων χελωνών στη Φλορεάνα έπειτα από 180 χρόνια

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ τον Γιαννακόπουλο που με εμπιστεύτηκε»

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Οργή για τις 72 νεκρές τίγρεις σε ζωολογικό πάρκο - Ερευνώνται οι συνθήκες διαβίωσης

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρισε χαμόγελα το Ρέθυμνο: Μικροί και μεγάλοι μάγεψαν στην παιδική παρέλαση

22:47ΥΓΕΙΑ

Ισραήλ: Νέα μέθοδος βαθιάς εγκεφαλικής διέγερσης δίνει ελπίδα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:46ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Μίλησε» η ιατροδικαστική εξέταση στα ΑμεΑ κορίτσια - Συγκλονίζει η μητέρα τους, αγνοείται ο δράστης

19:41LIFESTYLE

Γεύση από Ύδρα για τον Μπραντ Πιτ: Τα παραδοσιακά εδέσματα που τον ξετρέλαναν

21:30LIFESTYLE

Μανώλης Κονταρός: «Αυτοκτόνησα» γιατί ενώ πήγαινα καλά, σταμάτησα τις θεραπείες και έκατσα ξανά στο καροτσάκι

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε το πάτωμα ταβέρνας στην Κομοτηνή: Οι θαμώνες βρέθηκαν στο κενό - 9 άτομα στο νοσοκομείο

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

19:17ΚΑΙΡΟΣ

«Νέφος cumulonimbus πίσω από το ισχυρό χαλάζι στη νότια Αττική» - Ανάρτηση Καλλιάνου

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ιερώνυμος: Μπορώ να ζήσω και χωρίς να είμαι εν ενεργεία Αρχιεπίσκοπος - Τι είπε για τον διάδοχό του

22:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Το 22ο στον Κρητικό ουρανό για τον Παναθηναϊκό – Η απονομή του Κυπέλλου, γιούχα σε Λιόλιο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη ο άνδρας που πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανήλικους

02:30ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαϊδα: Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από κροτίδα - Κινδυνεύει το χέρι του

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Τατόι: Λύκος επιτέθηκε σε ομάδα περιπατητών ανάμεσα σε Κρυονέρι και βασιλικά κτήματα

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ τον Γιαννακόπουλο που με εμπιστεύτηκε»

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Δήμαρχος στο νοσοκομείο με αδιαθεσία - Τον μετέφερε σύμβουλος της αντιπολίτευσης

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις κατά του στρατού

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ήταν κομμουνιστές και οι 200 κρατούμενοι που εκτελέστηκαν; Το απαράμιλλο θάρρος Αντώνη Βαρθολομαίου και Ναπολέοντα Σουκατζίδη - Ποιος επέλεξε ποιοι θα εκτελεστούν

22:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 68-79: Τον... χόρεψε στο Ηράκλειο και το σήκωσε!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ