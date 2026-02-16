Πακιστάν: Βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα - Δύο νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί

Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο έκρηξης βόμβας σε ένα τζαμί, στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026.

Τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και 17 άτομα τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε έξω από αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα στο βορειοδυτικό Πακιστάν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι όλα έγιναν όταν μια βόμβα, που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα, εξερράγη έξω από το αστυνομικό τμήμα της Μίριαν, στην περιοχή Μπανού. Επί τόπου έσπευσαν σωστικά συνεργεία που διακόμισαν τους τραυματίες στο πλησιέστερο νοσοκομείο, αρκετοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα παιδί.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, Φάιζαλ Καρίμ Κούντι, καταδίκασε τη βομβιστική επίθεση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.