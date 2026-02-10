Πακιστάν: Δεύτερο παγκοσμίως στην τρομοκρατία

Το Πακιστάν κατατάχθηκε το 2025 στη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε τρομοκρατικά περιστατικά, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Έρευνας για την Ασφάλεια, τη Στρατηγική και την Πολιτική

Newsbomb

Πακιστάν: Δεύτερο παγκοσμίως στην τρομοκρατία
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η απότομη άνοδος των επιθέσεων, η χρήση σύγχρονων όπλων και η αναδιοργάνωση των ένοπλων οργανώσεων μετατρέπουν το Πακιστάν σε ένα από τα πιο επικίνδυνα πεδία ασφάλειας παγκοσμίως.

Το Πακιστάν κατατάχθηκε το 2025 στη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε τρομοκρατικά περιστατικά, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Έρευνας για την Ασφάλεια, τη Στρατηγική και την Πολιτική (CSSPR) με έδρα τη Λαχόρη. Η έρευνα, που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, καταγράφει μια ανησυχητική και συνεχή αύξηση τόσο στη συχνότητα όσο και στη φονικότητα των επιθέσεων από το 2021 και μετά.

Στατιστικά που σοκάρουν

Η ανοδική πορεία της τρομοκρατικής βίας είναι εντυπωσιακή:

  • 2021: 275 επιθέσεις
  • 2022: 643 επιθέσεις, 298 νεκροί – 6η θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Τρομοκρατίας
  • 2023: 689 επιθέσεις, 490 νεκροί – 4η θέση παγκοσμίως
  • 2024: 1.099 επιθέσεις, 1.081 νεκροί – 2η θέση
  • 2025: 699 επιθέσεις, 1.034 νεκροί και 1.366 τραυματίες

Την ίδια χρονιά, οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 1.313 μαχητές σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, αριθμός-ρεκόρ.

Η επιστροφή των επιθέσεων αυτοκτονίας

Οι τρομοκρατικές ενέργειες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: ένοπλες επιθέσεις, εκρήξεις, στοχευμένες δολοφονίες, απαγωγές, εκβιασμούς και εμπρησμούς. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των επιθέσεων αυτοκτονίας, οι οποίες έφτασαν τις 21 μόνο το 2025.

Στις 6 Φεβρουαρίου, επίθεση αυτοκτονίας σε σιιτικό τέμενος στο Ισλαμαμπάντ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους. Αν και καμία οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη, οι υποψίες στρέφονται προς την Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) ή το Ισλαμικό Κράτος (IS), γνωστές για επιθέσεις κατά της σιιτικής μειονότητας.

BLA και TTP: Δύο μέτωπα, μία απειλή

Στο Βαλουχιστάν, ο Baloch Liberation Army (BLA) πραγματοποίησε συντονισμένες επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 50 άτομα, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν σκοτώνοντας πάνω από 200 μαχητές.

Στους πρώτους εννέα μήνες του 2025 σημειώθηκαν σχεδόν 20 επιθέσεις αυτοκτονίας, κυρίως στις επαρχίες Βαλουχιστάν και Κιμπέρ Παχτούνχουα (KPK). Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η χρήση γυναίκας βομβίστριας, ένδειξη αλλαγής στα πρότυπα στρατολόγησης.

Ναρκωτικά πριν από τον θάνατο

Έκθεση πληροφοριών στο πλαίσιο της επιχείρησης Pehrud Cleanser αποκάλυψε ότι μαχητές του BLA ναρκώνονταν συστηματικά πριν από αποστολές αυτοκτονίας. Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, όπιο και χασίς χρησιμοποιούνταν για να δημιουργηθεί μια κατάσταση τεχνητής απάθειας και απόλυτου ελέγχου.

Η πρακτική αυτή υπογραμμίζει την απελπισία αλλά και τη σκληρότητα των οργανώσεων.

Από την τρομοκρατία στη διακυβέρνηση

Υπό την ηγεσία του Νουρ Ουάλι Μεχσούντ, η TTP έχει μετατραπεί σε μια δομημένη παραστρατιωτική οντότητα. Η οργάνωση διαθέτει:
• 7 «υπουργεία»
• 11 «επαρχίες» (Wilayahs)
• Διοικητές, οικονομικές δομές και εφοδιαστική αλυσίδα

Στόχος της είναι να κυβερνήσει περιοχές του Πακιστάν κατά το πρότυπο των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Αφγανιστάν και σύγχρονος οπλισμός

Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ, η TTP απολαμβάνει «ελευθερία κινήσεων» στο Αφγανιστάν. Χιλιάδες αμερικανικά όπλα που εγκαταλείφθηκαν δημιούργησαν μια μαύρη αγορά σύγχρονου οπλισμού στα σύνορα.

Οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν πλέον:
• Τυφέκια M4
• Εκτοξευτές RPG
• Πολυβόλα
• Drones και θερμικές κάμερες

Στόχος: τα κινεζικά συμφέροντα

Οι Βαλούχικες οργανώσεις επιτίθενται συστηματικά σε κινεζικά έργα του CPEC, θεωρώντας τα σύμβολα εκμετάλλευσης. Από την επίθεση στο κινεζικό προξενείο το 2018 έως τις πρόσφατες επιθέσεις σε κομβόι και πανεπιστήμια, το μήνυμα είναι σαφές: «Φύγετε από το Βαλουχιστάν».

Το πραγματικό πρόβλημα

Η κυβέρνηση του Πακιστάν κατηγορεί το Αφγανιστάν και την Ινδία. Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πακιστανικά μέσα, όπως η Dawn, επισημαίνουν ότι η κοινωνική και οικονομική περιθωριοποίηση του Βαλουχιστάν αποτελεί τον πυρήνα της κρίσης.

Χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση των τοπικών grievances, η τρομοκρατία δύσκολα θα εξαλειφθεί. Η αναζήτηση εξωτερικών ενόχων, προειδοποιούν, είναι απλώς μια επικίνδυνη αυταπάτη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πόλεμος της κυβέρνησης με τον Βενιζέλο, η συνέντευξη στο Newsbomb και το beef με Αλιβιζάτο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Πού προσβλέπει η Αθήνα - Οι 10 υπουργοί που θα βρεθούν στην Άγκυρα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Διαδοχικά συστήματα θα κάνουν «μούσκεμα» τον καιρό της Τσικνοπέμπτης – Τι δείχνουν οι προγνώσεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 27 τραυματίες από πυροβολισμούς – Νεκρός και ο δράστης

04:42ΚΟΣΜΟΣ

Αραγκτσί: Το Ιράν θέλει διπλωματική λύση – Προσφέρει εγγυήσεις για τα πυρηνικά, αλλά προετοιμάζεται και για πόλεμο

04:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενιαία Ενίσχυση: Άνοιξε η πλατφόρμα ΟΣΔΕ για τις διορθώσεις 2024 και 2025

03:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξοικονομώ-Επιχειρώ: Παράταση του προγράμματος – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου

03:30ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους τρία μικρά παιδιά, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Χάρκοβο

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή στην κλιματική πολιτική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ θα ακυρώσει τη ρύθμιση Ομπάμα για την προστασία του περιβάλλοντος

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έβγαλαν δημοσιογράφο από το αεροσκάφος του Νετανιάχου και έλεγξαν «τις επαφές του»

01:50ΕΡΓΑΣΙΑ

52η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 150 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική «θύελλα» έφερε η φονική κακοκαιρία στην Πορτογαλία – Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών

01:06ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Σχέδια από ΗΠΑ για κατάσχεση τάνκερ που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο

00:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Dow Jones – Απώλειες για Nasdaq και S&P 500

00:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία: Έσωσε τον βαθμό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά δεν έστειλε για... κούρεμα τον Φρανκ Ίλετ

23:59LIFESTYLE

Γιάννης Ανυφαντάκης: Από τις κουζίνες του Ρεθύμνου στο Master Chef

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 27 τραυματίες από πυροβολισμούς – Νεκρός και ο δράστης

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 10/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

23:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΠΑΣΚΕ απειλεί με «βόμβα» διάσπασης το ΠΑΣΟΚ για τα μάτια του Παναγόπουλου

19:48LIFESTYLE

Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αυτές θα είναι οι συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου - Το κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών

23:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή γλώσσα Άδωνι Γεωργιάδη για Βελόπουλο: «Όχι Χριστιανός δεν είναι, αλλά δεν πιστεύει σε τίποτα»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Η διευθύντρια χρονομετρούσε τα παιδιά για να πάνε τουαλέτα, αν αργούσαν έβαζε απουσία

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: «Ανακουφισμένος» δήλωσε ο σμήναρχος – Ζητάει την καταδίκη του – Τι ισχυρίστηκε στον στρατιωτικό εισαγγελέα

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια: Το τέλος της διαρκούς ειρήνης και ο νέος κόσμος - Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η ΕΕ

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Διαδοχικά συστήματα θα κάνουν «μούσκεμα» τον καιρό της Τσικνοπέμπτης – Τι δείχνουν οι προγνώσεις

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στην Πατρών-Τριπόλεως: Μαθητές και καθηγητές διασχίζουν δρόμο με καθίζηση για να πάνε σχολείο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ