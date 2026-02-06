Πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 31 νεκροί και 169 τραυματίες - Βίντεο
Έκρηξη σημειώθηκε σε σιιτικό τζαμί της πρωτεύουσας, κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής
Πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (06/02) στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, με τουλάχιστον 31 άτομα να σκοτώνονται και τουλάχιστον 169 να τραυματίζονται.
«Ο απολογισμός των νεκρών από την έκρηξη αυξήθηκε. Συνολικά έχασαν τη ζωή τους 31 άνθρωποι. Ο αριθμός των τραυματιών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία έχει αυξηθεί σε 169», δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Ισλαμαμπάντ Ιρφάν Μεμόν, έπειτα από προηγούμενη ενημέρωση.
Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ζαφάρ Ικμπάλ ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε σιιτικό τζαμί κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής, σύμφωνα με το Reuters.
«Υπήρχαν πτώματα παντού»
«Το σπίτι μου βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Imambargah», δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας και φροντιστής του τζαμιού Syed Ashfaq.
«Άκουσα πυροβολισμούς και έτρεξα από το σπίτι μου, νομίζοντας ότι πρέπει να έχει συμβεί κάτι κακό».
«Όταν έφτασα εκεί, είχε ήδη γίνει μια έκρηξη. Υπήρχαν πτώματα παντού, μερικά χωρίς χέρια, άλλα χωρίς πόδια», πρόσθεσε ο Syed.
«Μεταφέραμε τους πιο σοβαρά τραυματισμένους με το δικό μας αυτοκίνητο [στο νοσοκομείο]», κατέληξε.
Βίντεο που φέρονται να καταγράφηκαν μέσα από το τζαμί αποτυπώνουν την εικόνα μετά την έκρηξη.
Προσοχή! Σκληρές εικόνες:
«Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»
Η έκρηξη σε τζαμί στο Ισλαμαμπάντ καταδικάστηκε έντονα από τον πρόεδρο του Πακιστάν, Ασίφ Αλί Ζαρντάρι, αναφέροντας ότι «η στοχοποίηση αθώων πολιτών είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».
Επίσης, δήλωσε ότι ολόκληρη η χώρα στέκεται αλληλέγγυα στις οικογένειες των θυμάτων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AP.
Την προηγούμενη μέρα, οι δυνάμεις ασφαλείας του Πακιστάν (ISPR) πραγματοποίησαν δύο επιχειρήσεις, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 24 τρομοκράτες, αναφέρει το πρακτορείο Xinhua.