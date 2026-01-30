Επιχείρηση «Sindoor»: Η Ινδία εκθέτει το Πακιστάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Σφοδρή επίθεση κατά του Πακιστάν εξαπέλυσε η Ινδία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατηγορώντας το Ισλαμαμπάντ ότι έχει ως μοναδική του ατζέντα την υπονόμευση της Ινδίας και την πρόκληση βλάβης στον λαό της.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ινδίας στα Ηνωμένα Έθνη, Παρβαθανένι Χάρις, απάντησε με έντονο ύφος στις τοποθετήσεις Πακιστανού εκπροσώπου, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του «ψευδείς και εξυπηρετούσες ίδια συμφέροντα», ιδίως όσον αφορά την Επιχείρηση «Sindoor», που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του περασμένου έτους.

«Ο εκπρόσωπος του Πακιστάν έχει ένα και μόνο σημείο στην ατζέντα του: να βλάψει τη χώρα μου και τον λαό μου», δήλωσε ο Χάρις, προσθέτοντας ότι έως τις 9 Μαΐου το Πακιστάν απειλούσε με περαιτέρω επιθέσεις. «Στις 10 Μαΐου, όμως, ο πακιστανικός στρατός επικοινώνησε απευθείας με τον δικό μας και παρακάλεσε για κατάπαυση του πυρός», σημείωσε.

Ο Ινδός διπλωμάτης υπογράμμισε ότι οι εκτεταμένες ζημιές σε πακιστανικές αεροπορικές βάσεις –συμπεριλαμβανομένων κατεστραμμένων διαδρόμων προσγείωσης και καμένων υπόστεγων– είναι καταγεγραμμένες και διαθέσιμες στο δημόσιο πεδίο.

Την εκτίμηση αυτή επιβεβαίωσε πρόσφατη ανάλυση ελβετικής στρατιωτικής δεξαμενής σκέψης, σύμφωνα με την οποία η αεροπορική υπεροχή της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας σε μεγάλα τμήματα του πακιστανικού εναέριου χώρου «εξανάγκασε» το Ισλαμαμπάντ να ζητήσει επειγόντως εκεχειρία, καθώς είχε χάσει τη δυνατότητα ουσιαστικής στρατιωτικής αντίδρασης κατά τη διάρκεια της τετραήμερης σύγκρουσης.

Ο Χάρις επανέλαβε επίσης ότι οι δεσμοί του Πακιστάν με την τρομοκρατία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εξομαλυνθούν, καταγγέλλοντας παράλληλα τη συνεχιζόμενη ανάμειξή του στις εσωτερικές υποθέσεις της Ινδίας.

«Το Τζαμού και Κασμίρ ήταν, είναι και θα παραμείνει αναπόσπαστο και αναφαίρετο μέρος της Ινδίας», κατέληξε.