Πακιστάν: Πάνω από 100 νεκροί σε επίθεση αυτονομιστών

Οι επιθέσεις που εξαπολύθηκαν χθες καταγράφτηκαν την επομένη της ανακοίνωση του στρατού του Πακιστάν πως σκότωσε δεκάδες--τουλάχιστον 41--αυτονομιστές στην Μπαλουτσιστάν

Newsbomb

Πακιστάν: Πάνω από 100 νεκροί σε επίθεση αυτονομιστών

Ένας στρατιώτης του στρατού στέκεται φρουρός δίπλα στις ζημιές στην κεντρική πύλη ενός στρατιωτικού κολεγίου που δέχτηκε επίθεση από μαχητές τη Δευτέρα, στην πόλη Wana, μια πόλη στη βορειοδυτική περιοχή του Πακιστάν, South Waziristan, στα σύνορα με το Αφγανιστάν, την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον δεκαοκτώ άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, δεκαπέντε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 92 αντάρτες σκοτώθηκαν σε πολύωρες αλλεπάλληλες επιθέσεις και μάχες αυτονομιστών με τις πακιστανικές δυνάμεις σε διάφορες πόλεις της επαρχίας Μπαλουτσιστάν (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι επιθέσεις που εξαπολύθηκαν χθες καταγράφτηκαν την επομένη της ανακοίνωση του στρατού του Πακιστάν πως σκότωσε δεκάδες--τουλάχιστον 41--αυτονομιστές στην Μπαλουτσιστάν, φτωχή επαρχία η οποία γειτονεύει με το Ιράν και με το Αφγανιστάν, όπου ξεσπούν συχνά αιματηρές ταραχές.

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ εξέφρασε την υποστήριξή του στις ένοπλες δυνάμεις «στον αποφασισμένο αγώνα τους για να υπερασπίσουν τη χώρα» και κατηγόρησε την Ινδία πως παρείχε υποστήριξη στους αυτονομιστές.

«Τρομοκράτες (...) εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις (χθες) το πρωί σε πάνω από 12 τοποθεσίες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμη πηγή του στον πακιστανικό μηχανισμό ασφαλείας, αναφερόμενη στους αυτονομιστές.

Η πηγή αυτή, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, έκανε για «δέκα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας» που βρήκαν τον θάνατο και πολλούς άλλους «που τραυματίστηκαν». Μερικές ώρες αργότερα, ο στρατός αναφέρθηκε σε 15 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν.

Ανάμεσα στους 18 αμάχους νεκρούς ήταν τουλάχιστον τρεις γυναίκες και τρία παιδιά που ανήκαν στην ίδια οικογένεια, σύμφωνα με την πηγή του AFP.

Οι πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για τουλάχιστον 92 νεκρούς αυτονομιστές στις επιθέσεις, στις μάχες και στις στρατιωτικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν.

Ο Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA), το κυριότερο κίνημα των βελούχων αυτονομιστών, ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις με ανακοίνωσή του.

Τόνισε πως έβαλε στο στόχαστρο εγκαταστάσεις του στρατού και της αστυνομίας κι απέκλεισε δρόμους για να επιβραδύνει την αντίδραση των αρχών. Στις ενέργειες αυτές συμμετείχαν αρκετές γυναίκες που ανήκουν στις τάξεις του, σύμφωνα με το ένοπλο κίνημα. Υποστήριξε πως οι απώλειες στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας ανήλθαν σε 84.

«Η μια έκρηξη μετά την άλλη»

Στην Κουέτα, πρωτεύουσα της επαρχίας, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως ακούστηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις. Μεγάλη δύναμη αναπτύχθηκε στην πόλη, οι δρόμοι εγκαταλείφθηκαν και καταστήματα έκλεισαν.

«Από το πρωί ακούγεται η μια έκρηξη μετά την άλλη», περιέγραψε ο Άμπντουλ Ουαλί, 38χρονός κάτοικος. Αστυνομικοί «έστρεψαν τα όπλα τους καταπάνω μας και μας είπαν να επιστρέψουμε σπίτι μας», πρόσθεσε ο άνδρας, που ήθελε να διασχίσει την πόλη για να μπορέσει να δει τη μητέρα του, η οποία νοσηλεύεται σε κλινική.

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια ανεστάλησαν στις περιοχές που έγιναν στόχοι, οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και οι οδικές μεταφορές αντιμετώπισαν επίσης προβλήματα.

Στην περιοχή Μαστούγκ, αυτονομιστές απελευθέρωσαν 30 φυλακισμένους, ενώ επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα, από όπου άρπαξαν όπλα και πυρομαχικά, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο. Τοπικός αιρετός απήχθη στην περιοχή της Νουσκί, σύμφωνα με τις αρχές στην πόλη.

Ανώτερος αξιωματικός του στρατού επιβεβαίωσε τις «συντονισμένες» επιθέσεις, διαβεβαιώνοντας πως «απέτυχαν» χάρη «στην αποτελεσματική αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας».

Οι βελούχοι αυτονομιστές βάζουν συχνά στο στόχαστρο αντιπροσώπους του κράτους του Πακιστάν και Πακιστανούς από άλλες επαρχίες.

Η επαρχία Μπαλουτσιστάν έγινε θέατρο θεαματικής ομηρίας από αυτονομιστές πολιτών που μετακινούνταν με τρένο τον Μάρτιο του 2025--έλαβε τέλος με δεκάδες νεκρούς.

Για δεκαετίες, οι βελούχοι αυτονομιστές καταγγέλλουν πως ο τόπος τους λεηλατείται από το κεντρικό κράτος. Κατά επίσημα δεδομένα, το 70% των κατοίκων ζει στη φτώχεια, παρά το πλούσιο σε υδρογονάνθρακες υπέδαφος, που εκμεταλλεύονται κυρίως κινεζικές εταιρείες.

Η σύγκρουση αυτή είχε εξαιρετικά βαρύ απολογισμό--πάνω από 1.600 νεκρούς, περίπου οι μισοί εκ των οποίων ήταν στρατιωτικοί και αστυνομικοί--το 2024, σύμφωνα με το κέντρο έρευνας και μελετών για την ασφάλεια με έδρα το Ισλαμαμπάντ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:05ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ αφήνει έναν νεκρό

03:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι 6 Φεβρουαρίου

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Πάνω από 100 νεκροί σε επίθεση αυτονομιστών

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Το ξέσπασμα πολέμου δεν θα ήταν «προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ»

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: 200.000 πολίτες χωρίς ρεύμα ενώ αναμένεται νέο κύμα βροχών

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ιράν ο ΥΠΕΞ του Κατάρ - Προσπάθειες αποκλιμάκωσης

01:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται - Θα καλύψει 2 εκατ. εργαζόμενους

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: Πλέον δίνουμε αίμα και με «ψηφιακό ραντεβού»

00:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνομιλούμε με το Ιράν δηλώνει ο Τραμπ

00:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Φέρνει και Κλέιτον από Ρίο Άβε για την επίθεση

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη

23:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«A few moments later»: Το βίντεο του Μητσοτάκη από τις εργασίες της συνόδου του ΕΛΚ στο Ζάγκρεμπ

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κόκκινο συναγερμό και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου- Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια, Θεσσαλία και Μακεδονία

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού στις Σέρρες: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο τραυματίας

23:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Σύλληψη αλλοδαπών από την Ακτή Ελεφαντοστού με 1.150 λαθραία πακέτα τσιγάρων

23:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κλειστός Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ ο Γιώργος Φρανκς, ξεπέρασε τον Κεντέρη!

23:15WHAT THE FACT

Οι γαλάζιες φάλαινες έχουν σωπάσει και αυτό δεν είναι καλό

23:03ΚΑΙΡΟΣ

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, άνεμοι έως 9 μποφόρ και τοπικές χαλαζοπτώσεις - Για ποιές περιοχές ισχύει κόκκινη προειδοποίηση

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξάρθρωση συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές στο Τορίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

23:03ΚΑΙΡΟΣ

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, άνεμοι έως 9 μποφόρ και τοπικές χαλαζοπτώσεις - Για ποιές περιοχές ισχύει κόκκινη προειδοποίηση

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Η διαθήκη 2 ημέρες πριν πεθάνει με τους 44 κληρονόμους - Σε Λευκορωσίδα φίλη του 50 εκατ. δολάρια και το «Pedo Island»

20:22ΕΘΝΙΚΑ

Ο «βατραχάνθρωπος των Ιμίων» ξεσπά: «Ανοίξαμε την κερκόπορτα για το γκριζάρισμα του Αιγαίου»

21:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Θρασύτατη ληστεία Ρομά στο Μενίδι με το κόλπο του.... λογιστή

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Βίντεο με τον μεθυσμένο μπασκετμπολίστα να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

10:44ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έπαιρνα έναν μετρητή, κάνει μόλις 60 ευρώ, και θα μετρούσα τη διαρροή στο υπόγειο» - Τι λέει πραγματογνώμονας για τις ευθύνες της επιχείρησης στη «Βιολάντα»

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θηριωδίες των Γερμανών στην Κατοχή κατά του Πολιτισμού: Κλοπές και καταστροφές των ελληνικών αρχαιοτήτων - Λεηλάτησαν 87 αρχαιολογικούς χώρους

18:48ΥΓΕΙΑ

Κάθριν Ο' Χάρα: Tι είναι το «situs inversus» η σπάνια ασθένεια της μητέρας του «Μόνος στο Σπίτι»

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε στα 91 του το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ακριτίδης

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξάρθρωση συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ με δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό κρέας - Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Από την Επιχείρηση Νύχι του Αετού στο «Δόγμα του Σατανά»: Πώς η κρίση ομήρων του 1979 άλλαξε για πάντα τις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν

13:21ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Ποιος ήταν ο Έλληνας βοσκός για τον οποίον έκαναν διάβημα οι Τούρκοι και του έκοψε τα χρήματα το ελληνικό κράτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ