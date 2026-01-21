Πακιστάν: Στους 50 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε εμπορικό του Πακιστάν

Αρκετοί άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής στα δεκάδες θύματα, ανάβοντας κεριά κοντά στον τόπο της τραγωδίας.

Τα λείψανα περίπου 25 ανθρώπων ανασύρθηκαν σήμερα από τα ερείπια του εμπορικού κέντρου που καταστράφηκε το Σάββατο εξαιτίας πυρκαγιάς στο Καράτσι του Πακιστάν, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 50 τον αριθμό των νεκρών.

Η φονικότερη πυρκαγιά στην πακιστανική μεγαλούπολη εδώ και πάνω από μια δεκαετία, ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου και εξαπλώθηκε ταχύτατα στο εμπορικό κέντρο Gul Plaza – διάσημο για τα 1.200 καταστήματά του με είδη γάμου, παιχνίδια, σερβίτσια και πολλά άλλα.

«Εντοπίσαμε 20-25 πτώματα... ή ορθότερα λείψανα», δήλωσε εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης σε δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας πως έχουν σταλεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για ταυτοποίηση. Εξήγησε πως λόγω της δυσκολίας στην αναγνώριση των απανθρακωμένων λειψάνων, δεν είναι εύκολο να δοθεί στη δημοσιότητα ακριβής απολογισμός. Χθες Τρίτη, οι πακιστανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 29 νεκρούς.

Αρκετοί άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής στα δεκάδες θύματα, ανάβοντας κεριά κοντά στον τόπο της τραγωδίας. Συγγενείς αγνοουμένων κρατούσαν φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων.

Οι πακιστανικές αρχές επισημαίνουν πως ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, αφού θεωρείται απίθανο να βρεθεί ζωντανός κάποιος από τους αγνοούμενους.

Η πυρκαγιά είναι η φονικότερη στο Καράτσι από το 2012, όταν βιομηχανική εγκατάσταση τυλίχθηκε στις φλόγες και περισσότεροι από 260 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο.

