Πακιστάν: Οργή για τη φονική φωτιά σε εμπορικό κέντρο - 11 νεκροί και 60 αγνοούμενοι

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου στο Καράτσι του Πακιστάν, όπου ξέσπασε τεράστια πυρκαγιά το Σάββατο.

Ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 11 και εκφράζονται φόβοι ότι θα αυξηθεί, καθώς τουλάχιστον 60 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης ολόκληρου του κτηρίου.

Η φωτιά στο πολυώροφο εμπορικό κέντρο Gul Plaza στην επιχειρηματική περιοχή της πόλης, έκαιγε για περισσότερες από 24 ώρες, εμποδίζοντας τις προσπάθειες διάσωσης στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Today's fire at Gul Plaza in Karachi has once again starkly revealed the bitter truth that this city is not plagued by accidents, but by persistent neglect. Flames soared high, fear spread, the earnings of hard labor turned to ashes in 1 night. ?????#GulPlazaFire #GulPlaza pic.twitter.com/QfvO5NHLAZ — Dr Naina Niazi ?‍♀️ (@nainaaniiazi) January 18, 2026

Σύμφωνα με τους πυροσβέστες η έλλειψη εξαερισμού στο κτίριο, το οποίο στεγάζει περισσότερα από 1.200 καταστήματα, προκάλεσε πυκνό καπνό που γέμισε το εμπορικό κέντρο και επιβράδυνε τις προσπάθειες να προσεγγίσουν τους ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί μέσα.

«Φαίνεται ότι προκλήθηκε από διακόπτη κυκλώματος», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας Σιντ Τζαβέντ Αλάμ Όντο στους δημοσιογράφους την Κυριακή, προσθέτοντας ότι η διάταξη της αγοράς και η παρουσία εύφλεκτων υλικών όπως χαλιά και κουβέρτες προκάλεσαν τμήματα της φωτιάς να συνεχίσουν να σιγοκαίνε.

Tragic Fire at Gul Plaza Shopping Mall in Karachi

A devastating fire erupted late Saturday night (January 17, 2026) at Gul Plaza, a major multistory commercial hub on M.A. Jinnah Road in Karachi, Pakistan's bustling economic center. The blaze started around 10 p.m. local time,… pic.twitter.com/UzsYUFRU1c — Guɲŧher (@GUNXHER) January 17, 2026

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, μεγάλα τμήματα του κτιρίου είχαν καταρρεύσει, αφήνοντας συντρίμμια σκορπισμένα στο δρόμο, μαζί με πεσμένες μονάδες κλιματισμού και πινακίδες καταστημάτων. Οι διασώστες προειδοποίησαν ότι η υπόλοιπη κατασκευή ήταν ασταθής και θα μπορούσε να καταρρεύσει περαιτέρω.

Οργισμένοι καταστηματάρχες που καταστράφηκαν και κάτοικοι είπαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η καθυστερημένη ανταπόκριση και οι ελλείψεις νερού και εξοπλισμού εμπόδισαν τις πρώτες προσπάθειες πυρόσβεσης.