Πακιστάν: 6 νεκροί από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο - Κάηκαν 1.200 καταστήματα

Η φωτιά ξέσπασε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα σε ένα από τα καταστήματα και πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών

Newsbomb

Πακιστάν: 6 νεκροί από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο - Κάηκαν 1.200 καταστήματα
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

Η πυρκαγιά που πιθανότατα προήλθε από βραχυκύκλωμα πήρε γρήγορα διαστάσεις με τις φλόγες να κατακλύζουν το κτήριο και να βγαίνουν εκτός ελέγχου.

«Όταν φτάσαμε, η φωτιά από το ισόγειο είχε εξαπλωθεί στους επάνω ορόφους και σχεδόν ολόκληρο το κτίριο είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της Rescue 122.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι η πυρκαγιά τελικά κατέστρεψε περισσότερα από 1.200 καταστήματα. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής έξι θανάτους. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πυροσβεστών.

Η φωτιά ξέσπασε σε ένα από τα καταστήματα και η παλιά κατασκευή του εμπορικού κέντρου και τα εύφλεκτα υλικά που πωλούνταν στο εσωτερικό προκάλεσαν την επιτάχυνσή της και τη μεγάλη διάρκειά της.

Η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο περίπου κατά 70% μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Έρευνες για διακίνηση ναρκωτικών σε ανήλικους - Δύο συλλήψεις

19:30TRAVEL

Χανιά: Νέα σημαντική διεθνής διάκριση για την παραλία Λαφονησίου - Δεύτερη φορά στην 1η θέση παγκοσμίως στα TripAdvisor Travellers’ Choice Awards

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν απειλεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» αν χτυπηθεί ο Αλί Χαμενεΐ

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εγκαίνια πέντε κοινωνικών κατοικιών στον Άγιο Βασίλειο, που θα παραχωρηθούν με πολύ χαμηλό ενοίκιο σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Άρης 1-0: Πανηγύρισε την πρώτη του εντός έδρας νίκη το «αλογάκι»

19:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κάποιοι παίκτες μας χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ»

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί, ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και εικονικές εκτελέσεις

18:55LIFESTYLE

Eurovision 2026 – Εθνικός τελικός: Ακούστε τα 14 τραγούδια του B’ ημιτελικού

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: 6 νεκροί από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο - Κάηκαν 1.200 καταστήματα

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στη Χιλή: Τουλάχιστον 15 νεκροί από τις πυρκαγιές

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση - Συνελήφθησαν δύο άτομα

18:26ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR 69-74: «Πράσινη» επικράτηση σε ντέρμπι από τα παλιά

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Κυβέρνηση και SDF συμφωνούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός – Κρατικά ΜΜΕ

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Πέντε αστυνομικοί αψήφησαν τις φλόγες για να σώσουν εγκλωβισμένους συμπολίτες

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία, πώς μπορεί να το επιτύχει και ποια θα ήταν η αντίδραση της Ευρώπης

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρός βρέθηκε στο Μιχαλίτσι 75χρονος αγνοούμενος

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Σφίγγει ο κλοιός για τους Κούρδους - Οι ισλαμιστές του Τζολάνι πολιορκούν και τη Ράκα

17:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Στο +7 η Καλαμάτα, γκέλα για τον Πανιώνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο «αλλάζει» τον καιρό από Τρίτη - Πιθανά προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάδελφος κοινοτάρχη στο Newsbomb: «Αν ήθελε να κάνει κακό, θα το είχε κάνει» - Στο επίκεντρο η 44χρονη σύζυγος του θύματος και οι αναρτήσεις στα social media

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα 2.000 μέτρα στον Ταΰγετο: 4 από τους 8 εγκλωβισμένους ορειβάτες έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ για τους δασμούς - Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

19:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κάποιοι παίκτες μας χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ»

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί, ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και εικονικές εκτελέσεις

18:55LIFESTYLE

Eurovision 2026 – Εθνικός τελικός: Ακούστε τα 14 τραγούδια του B’ ημιτελικού

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσικα Μορέτι: «Κινηματογραφούσε τη φωτιά» στο Κραν Μοντανά - Διέγραψε το βίντεο και σχεδίαζε απόδραση με αεροπλάνο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο μέχρι τον Ιούνιο - Ποια τμήματα επηρεάζονται

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

15:39ΕΛΛΑΔΑ

«Το Κελί»: Ο πρώην κατάδικος Μπάμπης Θεολόγης κάνει ριάλιτι τη ζωή στη φυλακή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ