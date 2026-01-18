Πακιστάν: 6 νεκροί από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο - Κάηκαν 1.200 καταστήματα

Μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν , σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

Η πυρκαγιά που πιθανότατα προήλθε από βραχυκύκλωμα πήρε γρήγορα διαστάσεις με τις φλόγες να κατακλύζουν το κτήριο και να βγαίνουν εκτός ελέγχου.

«Όταν φτάσαμε, η φωτιά από το ισόγειο είχε εξαπλωθεί στους επάνω ορόφους και σχεδόν ολόκληρο το κτίριο είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της Rescue 122.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι η πυρκαγιά τελικά κατέστρεψε περισσότερα από 1.200 καταστήματα. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής έξι θανάτους. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πυροσβεστών.

Η φωτιά ξέσπασε σε ένα από τα καταστήματα και η παλιά κατασκευή του εμπορικού κέντρου και τα εύφλεκτα υλικά που πωλούνταν στο εσωτερικό προκάλεσαν την επιτάχυνσή της και τη μεγάλη διάρκειά της.