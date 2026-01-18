Πακιστάν: 6 νεκροί από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο - Κάηκαν 1.200 καταστήματα
Η φωτιά ξέσπασε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα σε ένα από τα καταστήματα και πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών
Μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.
Η πυρκαγιά που πιθανότατα προήλθε από βραχυκύκλωμα πήρε γρήγορα διαστάσεις με τις φλόγες να κατακλύζουν το κτήριο και να βγαίνουν εκτός ελέγχου.
«Όταν φτάσαμε, η φωτιά από το ισόγειο είχε εξαπλωθεί στους επάνω ορόφους και σχεδόν ολόκληρο το κτίριο είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της Rescue 122.
Οι αξιωματούχοι λένε ότι η πυρκαγιά τελικά κατέστρεψε περισσότερα από 1.200 καταστήματα. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής έξι θανάτους. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πυροσβεστών.
Η φωτιά ξέσπασε σε ένα από τα καταστήματα και η παλιά κατασκευή του εμπορικού κέντρου και τα εύφλεκτα υλικά που πωλούνταν στο εσωτερικό προκάλεσαν την επιτάχυνσή της και τη μεγάλη διάρκειά της.
Η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο περίπου κατά 70% μέχρι το πρωί της Κυριακής.