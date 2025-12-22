Οι θλιβερές ιστορίες πίσω από τα πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια - Βίντεο

«Είναι η πιο υπέροχη εποχή του χρόνου» (It’s the most wonderful time of the year), λέει ο γνωστός στίχος ενός από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των εορτών.

Ωστόσο, πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια κρύβουν θλιβερές ιστορίες, συχνά με ρίζες στην απώλεια, τον πόλεμο ή τη μοναξιά, όπως το «White Christmas» που γράφτηκε από έναν εβραίο συνθέτη που θρηνούσε τον νεκρό γιο του, ή το «I'll Be Home for Christmas» που γράφτηκε για τους στρατιώτες που έλειπαν από το σπίτι τους κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ άλλα όπως το «Winter Wonderland» προήλθαν από καλλιτέχνες που πάλευαν με κάποια ασθένεια, δείχνοντας πώς η μουσική και συγκεκριμένα τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια αντανακλούν βαθιά συναισθήματα πέρα από την απλή χαρά.



Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

«White Christmas» (Irving Berlin): Ο Berlin, ένας Εβραίος μετανάστης, έγραψε αυτό το μελαγχολικό τραγούδι μετά την απώλεια του τριών εβδομάδων γιου του την ημέρα των Χριστουγέννων, αντανακλώντας τη δική του θλίψη και νοσταλγία για τα παρελθόντα, πιο ευτυχισμένα Χριστούγεννα, όπως περιγράφουν λεπτομερώς το The Independent και το Reader's Digest. Η εκδοχή του Bing Crosby έγινε επιτυχία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, προκαλώντας νοσταλγία στους στρατιώτες, σύμφωνα με το Reader's Digest.

«I'll Be Home for Christmas» (Bing Crosby): Γράφτηκε το 1943 για τους στρατιώτες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και αποτυπώνει τη βαθιά νοσταλγία για την επανένωση με την οικογένεια, ένα συναίσθημα που ένιωθαν έντονα πολλοί στρατιώτες.

«Winter Wonderland» (Felix Bernard & Richard Smith): Οι στίχοι γράφτηκαν από τον Richard Smith ενώ βρισκόταν σε ένα σανατόριο για φυματίωση στην Πενσυλβάνια, παρατηρώντας τα παιδιά που έπαιζαν έξω, αναφέρει το Global News. Πέθανε από την ασθένεια και δεν πρόλαβε να δει την επιτυχία του τραγουδιού.

«Have Yourself a Merry Little Christmas» (Judy Garland): Στην ταινία Meet Me in St. Louis, η Garland τραγουδάει αυτό το τραγούδι στην αδελφή της, η οποία είναι στεναχωρημένη για την πιθανή μετακόμιση της οικογένειας, προσθέτοντας μια πραγματική θλίψη για τον χωρισμό στο εορταστικό τραγούδ, σημειώνει το NPR.

«Mamacita donde esta Santa Claus»

Αυτό το χαρούμενο τραγούδι πλημμυρισμένο από την παιδική φωνή του 12χρονου Augi Rios μπορεί να μην έκρυβε στην πρώτη του εκτέλεση κάποια θλιβερή ιστορία, ωστόσο έγινε... viral προ ετών για σπαραξικάρδια αφορμή.

Το αυθεντικό τραγούδι με τίτλο «Mamacita donde esta Santa Claus»(Μανούλα πού είναι ο Άγιος Βασίλης) κυκλοφόρησε το 1958 με τη φωνή του 12χρονου τότε Augi Rios (ενός μικρού Νεοϋορκέζου με Πορτορικανούς γονείς) και αποτέλεσε για χρόνια σήμα κατατεθέν των εορτών. Παρόλα αυτά 48 χρόνια αργότερα το 2006, το ίδιο τραγούδι επανήλθε στο youtube, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Κι αυτό επειδή ένας τραγικός πατέρας, θέλησε να συστήσει στον διαδικτυακό κόσμο, το μικρό γιό του, καθώς λίγους μήνες αργότερα, το παιδί κάηκε ζωντανό, όταν το αυτοκίνητό τους πήρε φωτιά, μετά από τρακάρισμα.

«Ο γιος μου και εγώ φτιάξαμε αυτό το βίντεο τα Χριστούγεννα του 2006, αλλά στις 21 Απριλίου 2007 ο γιος μου Τζέισον και η σύζυγός μου Ελίζαμπεθ έχασαν τη ζωή τους σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αν και κατάφερε να ελευθερωθεί, δεν μπόρεσε να ελευθερώσει τον αναίσθητο γιο μου. Ως αποτέλεσμα, και οι δύο έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα. Ευχαριστώ όλους εσάς που απολαύσατε αυτό το βίντεο με τον μικρό μας γιο, ο οποίος ακόμα και μετά το θάνατό του συνεχίζει να με κάνει πολύ περήφανο. Σας ευχαριστώ που κάνατε το μικρό μου χριστουγεννιάτικο θαύμα μέρος της ζωής σας. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους», έγραψε ο πατέρας.

