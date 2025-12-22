Οι θλιβερές ιστορίες πίσω από τα πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια - Βίντεο

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια αντανακλούν βαθιά συναισθήματα πέρα από την απλή εορταστική χαρά

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Οι θλιβερές ιστορίες πίσω από τα πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια - Βίντεο
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Είναι η πιο υπέροχη εποχή του χρόνου» (It’s the most wonderful time of the year), λέει ο γνωστός στίχος ενός από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των εορτών.

Ωστόσο, πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια κρύβουν θλιβερές ιστορίες, συχνά με ρίζες στην απώλεια, τον πόλεμο ή τη μοναξιά, όπως το «White Christmas» που γράφτηκε από έναν εβραίο συνθέτη που θρηνούσε τον νεκρό γιο του, ή το «I'll Be Home for Christmas» που γράφτηκε για τους στρατιώτες που έλειπαν από το σπίτι τους κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ άλλα όπως το «Winter Wonderland» προήλθαν από καλλιτέχνες που πάλευαν με κάποια ασθένεια, δείχνοντας πώς η μουσική και συγκεκριμένα τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια αντανακλούν βαθιά συναισθήματα πέρα από την απλή χαρά.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

«White Christmas» (Irving Berlin): Ο Berlin, ένας Εβραίος μετανάστης, έγραψε αυτό το μελαγχολικό τραγούδι μετά την απώλεια του τριών εβδομάδων γιου του την ημέρα των Χριστουγέννων, αντανακλώντας τη δική του θλίψη και νοσταλγία για τα παρελθόντα, πιο ευτυχισμένα Χριστούγεννα, όπως περιγράφουν λεπτομερώς το The Independent και το Reader's Digest. Η εκδοχή του Bing Crosby έγινε επιτυχία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, προκαλώντας νοσταλγία στους στρατιώτες, σύμφωνα με το Reader's Digest.

«I'll Be Home for Christmas» (Bing Crosby): Γράφτηκε το 1943 για τους στρατιώτες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και αποτυπώνει τη βαθιά νοσταλγία για την επανένωση με την οικογένεια, ένα συναίσθημα που ένιωθαν έντονα πολλοί στρατιώτες.

«Winter Wonderland» (Felix Bernard & Richard Smith): Οι στίχοι γράφτηκαν από τον Richard Smith ενώ βρισκόταν σε ένα σανατόριο για φυματίωση στην Πενσυλβάνια, παρατηρώντας τα παιδιά που έπαιζαν έξω, αναφέρει το Global News. Πέθανε από την ασθένεια και δεν πρόλαβε να δει την επιτυχία του τραγουδιού.

«Have Yourself a Merry Little Christmas» (Judy Garland): Στην ταινία Meet Me in St. Louis, η Garland τραγουδάει αυτό το τραγούδι στην αδελφή της, η οποία είναι στεναχωρημένη για την πιθανή μετακόμιση της οικογένειας, προσθέτοντας μια πραγματική θλίψη για τον χωρισμό στο εορταστικό τραγούδ, σημειώνει το NPR.

«Mamacita donde esta Santa Claus»

Αυτό το χαρούμενο τραγούδι πλημμυρισμένο από την παιδική φωνή του 12χρονου Augi Rios μπορεί να μην έκρυβε στην πρώτη του εκτέλεση κάποια θλιβερή ιστορία, ωστόσο έγινε... viral προ ετών για σπαραξικάρδια αφορμή.

Το αυθεντικό τραγούδι με τίτλο «Mamacita donde esta Santa Claus»(Μανούλα πού είναι ο Άγιος Βασίλης) κυκλοφόρησε το 1958 με τη φωνή του 12χρονου τότε Augi Rios (ενός μικρού Νεοϋορκέζου με Πορτορικανούς γονείς) και αποτέλεσε για χρόνια σήμα κατατεθέν των εορτών. Παρόλα αυτά 48 χρόνια αργότερα το 2006, το ίδιο τραγούδι επανήλθε στο youtube, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Κι αυτό επειδή ένας τραγικός πατέρας, θέλησε να συστήσει στον διαδικτυακό κόσμο, το μικρό γιό του, καθώς λίγους μήνες αργότερα, το παιδί κάηκε ζωντανό, όταν το αυτοκίνητό τους πήρε φωτιά, μετά από τρακάρισμα.

«Ο γιος μου και εγώ φτιάξαμε αυτό το βίντεο τα Χριστούγεννα του 2006, αλλά στις 21 Απριλίου 2007 ο γιος μου Τζέισον και η σύζυγός μου Ελίζαμπεθ έχασαν τη ζωή τους σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αν και κατάφερε να ελευθερωθεί, δεν μπόρεσε να ελευθερώσει τον αναίσθητο γιο μου. Ως αποτέλεσμα, και οι δύο έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα. Ευχαριστώ όλους εσάς που απολαύσατε αυτό το βίντεο με τον μικρό μας γιο, ο οποίος ακόμα και μετά το θάνατό του συνεχίζει να με κάνει πολύ περήφανο. Σας ευχαριστώ που κάνατε το μικρό μου χριστουγεννιάτικο θαύμα μέρος της ζωής σας. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους», έγραψε ο πατέρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:27ΥΓΕΙΑ

Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια: από την παραδοσιακή αντιμετώπιση στη στοχευμένη θεραπεία

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Δεν ενδιαφέρει το ποιος θα είναι δεύτερος» - Ανοιχτός σε διάλογο με Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Καρυστιανού

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Χριστουγέννων οι ευχές μας γεμίζουν τον ουρανό

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Nέα έρευνα: Ποια είναι η πιο «έξυπνη» χώρα στον κόσμο - Υποψηφιότητες για Νόμπελ, IQ και πτυχία

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Μπήκε η πρώτη κερκίδα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού - «Ξεχωριστή μέρα για την Αθήνα», λέει ο Δούκας

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί και τα 4 είναι υπό συζήτηση

12:56LIFESTYLE

The Voice: Η τηλεθέαση και οι ισχυροί αντίπαλοι, η ανατροπή με τον τελικό

12:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός αποκαλύπτει γιατί το σβήσιμο των cookies είναι «άχρηστο» και τι πραγματικά πρέπει να κάνετε

12:52WHAT THE FACT

Οι θλιβερές ιστορίες πίσω από τα πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια - Βίντεο

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Aσημένιο μετάλλιο για την Ελλάδα και 1η θέση στην Ευρώπη στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2025

12:41ΚΟΣΜΟΣ

James Ransone: Από τη σεξουαλική κακοποίηση καθηγητή του στο τραγικό τέλος - Ποιος ήταν ο 46χρονος ηθοποιός που αυτοκτόνησε

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Τίτλοι τέλους για το Jim Beam: Σταματά για έναν χρόνο η παραγωγή του διάσημου μπέρμπον

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Στα Τέμπη με τα τρακτέρ οι αγρότες - Έκλεισαν τις σήραγγες για τα φορτηγά

12:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Γιορτή Κορυφαίων ΠΣΑΤ: Η λαμπρή εκδήλωση για την ανάδειξη των καλύτερων του 2025 – Ώρα και κανάλι

12:17Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Οι αγρότες στα μπλόκα και η τακτική της κυβέρνησης για ανοικτούς δρόμους στις γιορτές - Εκλογές τον Μάρτιο του 2027, ο ανασχηματισμός και οι κάμερες στους δρόμους

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Φλώρινα

12:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: No Giannis, no party για τους Μπακς – Μόλις μια νίκη σε έξι αγώνες!

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολυτεχνειούπολη: Φοιτητές διαμαρτύρονταν για εργάτες που πήγαν για ανακαίνιση - «Πρόκειται για απελευθέρωση της εστίας από κατειλημμένους χώρους» - Επτά προσαγωγές

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φινάλε με χιονοεκπλήξεις κάνει το 2025 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Βομβιστική επίθεση σε αυτοκίνητο με στόχο Ρώσο στρατηγό - Βίντεο, φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Ντουμπάι: Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές με ψαλίδι

12:41ΚΟΣΜΟΣ

James Ransone: Από τη σεξουαλική κακοποίηση καθηγητή του στο τραγικό τέλος - Ποιος ήταν ο 46χρονος ηθοποιός που αυτοκτόνησε

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες κλείνουν για 5 ώρες με τρακτέρ την εθνική οδό στις σήραγγες στα Τέμπη - Πού είναι κλειστοί οι δρόμοι - Τι θα ισχύει για τους εκδρομείς

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φινάλε με χιονοεκπλήξεις κάνει το 2025 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Τίτλοι τέλους για το Jim Beam: Σταματά για έναν χρόνο η παραγωγή του διάσημου μπέρμπον

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Αδωνις: Όχι rave party στην εκκλησία, είναι ιερός χώρος - Δούκας: Στα προαύλια της εκκλησίας έχει πανηγύρια, έχει τσίκνα, μπορεί να γίνονται και τέτοια πράγματα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Nέα έρευνα: Ποια είναι η πιο «έξυπνη» χώρα στον κόσμο - Υποψηφιότητες για Νόμπελ, IQ και πτυχία

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολυτεχνειούπολη: Φοιτητές διαμαρτύρονταν για εργάτες που πήγαν για ανακαίνιση - «Πρόκειται για απελευθέρωση της εστίας από κατειλημμένους χώρους» - Επτά προσαγωγές

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική προπαγάνδα ή «η φρίκη του πολέμου»; Ρώσοι στρατιώτες τρώνε ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«The Thing»: Δείτε το σπάνιο φαινόμενο με το κύμα που κύμα στη Δυτική Αυστραλία που εκρήγνυται στη μέση του ωκεανού

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδιος Χερν: O Ελληνοϊρλανδός που έκανε γνωστό τον ιαπωνικό πολιτισμό στη Δύση

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Βροχερά Χριστούγεννα και παγωμένη Πρωτοχρονιά – «Κλείδωσε» ο καιρός για τις μέρες των εορτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ