Σκωτία: Πέντε αγόρια τραγουδούν στο κουδούνι του γείτονα και γίνονται viral – Δείτε βίντεο

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει πέντε μαθητές από τη Σκωτία να τραγουδούν το Last Christmas, το απόλυτο χριστουγεννιάτικο hit των Wham!, στην εξώπορτα ενός σπιτιού της γειτονιάς όπου συχνάζουν.

Οι Τζακ Κάμπελ, Ντίλαν Τόμπσον, Κάμερον Μπορν, Λίαμ ΜακΦίλιπς και Όλι Σίρερ άφησαν το… ιδιαίτερο μήνυμα τραγουδώντας στο θυροτηλέφωνο της Έριν Τσάλμερς ώστε να βάλουν εκείνη και την οικογένειά της στο πνεύμα των Χριστουγέννων, όπως ανέφεραν στο τέλος.

Η Τσάλμερς επεσήμανε ότι ο άνδρας της είχε στείλει μήνυμα, λέγοντας ότι έπρεπε να ελέγξει το βίντεο του κουδουνιού, μιλώντας στο BBC Scotland News.

«Πήγα στο κουδούνι και είδα αυτή την ομάδα παιδιών. Επειδή στο παρελθόν είχαμε προβλήματα με παιδιά που προκαλούσαν ζημιές, φοβήθηκα. Τελικά, τα πέντε παιδιά τραγούδησαν απλώς το Last Christmas, την τεράστια επιτυχία που έγραψε ο Τζορτζ Μάικλ το 1984, και πριν αποχωρήσουν ο Ντίλαν φώναξε “σας αγαπώ”. Μακράν είναι το καλύτερο πράγμα που έχω δει ποτέ, γελάσαμε και θέλαμε να κλάψουμε από συγκίνηση ταυτόχρονα», προσέθεσε.

Το χαριτωμένο βίντεο μετρά περισσότερες από 1,5 εκατ. προβολές και εκατοντάδες χιλιάδες κοινοποιήσεις.