Last Christmas: Έγινε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Νο 1 τραγούδι των Χριστουγέννων στην Αγγλία

Σαράντα χρόνια αφού έχασε την κορυφαία θέση στο χριστουγεννιάτικο chart στη Μεγάλη Βρετανία, το «Last Christmas» των Wham! απολαμβάνει τη θέα από το Νο 1 και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το 1984 όταν πρωτοκυκλοφόρησε «έμεινε» στο Νο 2 καθώς στην κορυφή βρέθηκε το «Do they know it’s Christmas?» της Band Aid. To αγαπημένο τραγούδι του Τζορτζ Μάικλ πήρε την εκδίκησή του πέρυσι τα Χριστούγεννα φτάνοντας στην κορυφή των σινγκλ στην Αγγλία για πρώτη φορά και φέτος το επανέλαβε πανηγυρικά. Το τραγούδι γνωρίζει ασφαλώς μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο και είναι χαρακτηριστικό ότι στα αμερικανικά charts φιγουράρει στην τέταρτη θέση του χριστουγεννιάτικου πίνακα, ενώ στο Spotify σημειώνει 7,7 εκατομμύρια κλικ τη μέρα αυτή την περίοδο.

«Τριάντα επτά χρόνια για να φτάσει στο Νο 1, τριάντα εννιά χρόνια για να φτάσει στο χριστουγεννιάτικο Νο 1 και μετά, όπως τα λεωφορεία στο Λονδίνο, όλα έρχονται μαζεμένα!», δηλώνει ο Αντριου Ρίτζλεϊ, το έτερο ήμισυ των Wham! Για το νέο, μεγάλο επίτευγμα του τραγουδιού και συμπληρώνει: «Είμαι πολύ χαρούμενος για λογαριασμό του Τζορτζ. Θα ήταν κι αυτός πολύ ευτυχισμένος που η υπέροχη χριστουγεννιάτικη σύνθεσή του έχει γίνει κλασσική όπως περίπου η γαλοπούλα και οι τάρτες».

Ο πρόωρα χαμένος Τζορτζ Μάικλ έχει ακόμα μία εμφάνιση στα χριστουγεννιάτικα charts της Αγγλίας με το «Do they know it’s Christmas?» που βρίσκεται στο Νο 12, ενώ ακόμα ένα κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το «All I want for Christmas is you» της Μαράια Κάρεϊ βρέθηκε στο Νο 3. Ανάμεσα σε αυτό και το «Last Christmas» φιγουράρει στο Νο 2 το «That’s so true» της Γκρέισι Ανταμς, τραγούδι που δεν έχει την παραμικρή σχέση με τις γιορτές και νωρίτερα βρισκόταν στην κορυφή για τέσσερις εβδομάδες.

Στην πρώτη δεκάδα του χριστουγεννιάτικου chart στην Αγγλία βρίσκουμε και άλλα τραγούδια με θέμα τις γιορτές όπως τα κλασικά «Rockin’ around the Christmas tree» της Μπρέντα Λι (Νο 6), το «Jingle Bell Rock» του Μπόμπι Χελμς (No 8) και το «Fairytale of New York» των Pogues (No 10).

Όσον αφορά στα άλμπουμ, στην κορυφή βρέθηκε εκ νέου το «Short n’ sweet» της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, για πρώτη φορά από την κυκλοφορία του τον Αύγουστο. Το συγκεκριμένο άλμπουμ βρίσκεται σταθερά από τότε στις τρεις πρώτες θέσεις του εν λόγω πίνακα.