«Αν η Mariah Carey ήταν Αιγύπτια» – Η viral εκτέλεση του “All I Want For Christmas Is You” με… ούτι

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο του δεξιοτέχνη στο ούτι, Τζόζεφ Ταουαντρός, ο οποίος ερμήνευσε με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο την απόλυτη επιτυχία της χριστουγεννιάτικης περιόδου, “All I Want For Christmas Is You”.

Το βίντεο αποθεώνεται επειδή δεν σατιρίζει απλώς, αλλά δημιουργεί κάτι καινούργιο, μία μίξη ποπ και παραδοσιακού ήχου που λειτουργεί τόσο κωμικά όσο και καλλιτεχνικά.

Οι θεατές τον θαυμάζουν για το δημιουργικό του πνεύμα και ταυτόχρονα εντυπωσιάζονται από την ελευθερία με την οποία ο Ταουαντρός μετατρέπει ένα παγκόσμιο hit σε ανατολίτικο «τραγούδι της γειτονιάς».

Ο Τζόζεφ Ταουαντρός είναι Αιγύπτιος – Αυστραλός μουσικός, συνθέτης και βιρτουόζος του ούτι κι ευρέως αναγνωρισμένος για την τεχνική του δεξιοτεχνία και τη μουσική του, που συγχωνεύει την παραδοσιακή μελωδία της Μέσης Ανατολής με στοιχεία τζαζ, κλασσικής και σύγχρονης μουσικής, ενώ, έχει κερδίσει πολλαπλά βραβεία ARIA για τα άλμπουμ του.