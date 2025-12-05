Το τρελό ποσό που βγάζει κάθε χρόνο η Mariah Carey από το «All I Want For Christmas Is You»
Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» (μετά την Βανδή εννοείται), Mariah Carey «ξεπαγώνει» κάθε Δεκέμβριο, καθώς το «All I Want For Christmas Is You» συνεχίζει να σπάει ρεκόρ εσόδων.
Εδώ και δεκαετίες, η Mariah Carey έχει ταυτιστεί όσο κανείς άλλος με την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Η τραγουδίστρια κάνει το γνωστό «defrosting» κάθε Δεκέμβριο, επιστρέφοντας στην επικαιρότητα με τον καλύτερο τρόπο.
Το «All I Want For Christmas Is You» δημιουργήθηκε στις αρχές των '90s πάνω σε ένα μικρό αρμόνιο. Η ίδια η τραγουδίστρια έχει παραδεχτεί ότι, παρά την αυτοπεποίθησή της, δεν περίμενε ποτέ το τεράστιο μέγεθος της επιτυχίας.
