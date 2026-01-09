Πετρούπολη: Βρέθηκαν επτά ανήλικοι να καταναλώνουν αλκοόλ - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Η Αστυνομία πραγματοποίησε ειδικό έλεγχο με την ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για να εντοπίσει καταστήματα που επιτρέπουν την είσοδο σε ανήλικους και τους σερβίρουν αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Ιανουαρίου 2026, αστυνομικοί έλεγξαν ένα κατάστημα στην περιοχή της Πετρούπολης. Μέσα στο κατάστημα βρέθηκαν επτά ανήλικα άτομα, στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και τους είχε δοθεί αλκοόλ.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 28χρονος υπεύθυνος του καταστήματος και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παραβίαση του νόμου που προστατεύει τους ανηλίκους από το αλκοόλ.

Ο έλεγχος έγινε από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν».

