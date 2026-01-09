Άρης: Ανακοίνωσε επίσημα τον Αντετοκούνμπο

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αποτελεί κι επίσημα παίκτη του Άρη Betsson μέχρι το τέλος της σεζόν, ως δανεικός από την ομάδα του Ολυμπιακού.

Newsbomb

Άρης: Ανακοίνωσε επίσημα τον Αντετοκούνμπο
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αποτελεί κι επίσημα παίκτη του Άρη Betsson μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο μέσω δανεισμού από τον Ολυμπιακό, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι γεννηθείς στις 20 Νοεμβρίου του 1997 στην Αθήνα, και με ύψος 2.08μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ. Ο νέος αθλητής της ομάδας μας φοίτησε στο λύκειο Dominican High School, με το οποίο κατέκτησε το πολιτειακό πρωτάθλημα.

Στην κολεγιακή καριέρα του, αγωνίστηκε στο University of Dayton. Το 2018 επιλέχθηκε στο νούμερο 60 του ντραφτ του ΝΒΑ από τους Philadelphia 76ers, οι οποίοι τον παραχώρησαν με ανταλλαγή στους Dallas Mavericks. Το 2019 φόρεσε τη φανέλα των Los Angeles Lakers, με τους οποίους το 2020 στέφθηκε πρωταθλητής ΝΒΑ. Την ίδια στιγμή, αγωνίστηκε και στη θυγατρική ομάδα των Lakers, South Bay Lakers, στους οποίους μέτρησε 14.1 πόντους και 7.8 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Ο Αντετοκούνμπο «μοίρασε» τη σεζόν 2020-21 μεταξύ Los Angeles Lakers και South Bay Lakers και το καλοκαίρι του 2021 επέστρεψε στην Ευρώπη, για λογαριασμό της ASVEL. Με τη γαλλική ομάδα πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και αγωνίστηκε στη Euroleague.

Τον Οκτώβριο του 2022 επέστρεψε στο ΝΒΑ και τους Chicago Bulls, αγωνιζόμενος στη θυγατρική τους ομάδα, Windy City Bulls, με 11.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Στα μέσα της σεζόν 2022-23 υπέγραψε στη Fenerbahce Beko, όπου παρέμεινε έως το τέλος της περιόδου. Το καλοκαίρι του 2023 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, στον οποίο αγωνίστηκε για 1.5 χρόνο, κατακτώντας τον τίτλο της Euroleague και το ελληνικό πρωτάθλημα. Στα μέσα της περασμένης σεζόν μετακόμισε στην ισπανική Murcia και το καλοκαίρι του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων, ο Κώστας Αντετοκούνμπο κατέκτησε το 2016 το χάλκινο μετάλλιο με την U20 (Β’ κατηγορία). Τα τελευταία χρόνια αποτελεί μέλος της Εθνικής Ανδρών, με την οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2025, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:01ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 13 άτομα σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, την ώρα που ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει τη σύσταση του «Συμβουλίου Ειρήνης»

17:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πάτρα: Ένας προσωρινά κρατούμενος και τρεις ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ελβετικού μπαρ λόγω κινδύνου διαφυγής

16:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Asteras Aktor – Ολυμπιακός

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο 17χρονος Άγγελος «ζει» μέσα από την αφιέρωση φίλων του στο σχολείο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :Ήταν 15 ημερών έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mercosur: Η συμφωνία της ΕΕ με 4 χώρες της Λατινικής Αμερικής που δημιουργεί μια από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου - Explainer

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτο σκηνικό με θύμα τον Γιώργο Κούτσια – Του επιτέθηκε συμπαίκτης του

16:37ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Χριστοδουλίδης για το επίμαχο βίντεο: «Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό να τα καταθέσει»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Ναύπλιο

16:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Συνελήφθη 17χρονος μαθητής με μαχαίρι – πεταλούδα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μία Λέσχη Γραφής από εφήβους καλλιεργεί τους συγγραφείς του «αύριο»

16:26LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Κάνει twerking, φοράει χιτζάμπ και προκαλεί - Το μήνυμα για τον Μαμντάνι

16:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Προς αναβολή το Asteras Aktor – Ολυμπιακός

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μοσχάτο αύριο ο Πρωθυπουργός για να κόψει τη «μπλε» βασιλόπιτα

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Υπ. Παιδείας: Ορκίστηκε σήμερα ο νέος Μουφτής Διδυμοτείχου - «Ιστορική μέρα για την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης»

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Ισχυρές βροχοπτώσεις, χιόνια και κρύο όλη την εβδομάδα – «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

16:05LIFESTYLE

Eurovision: «Κλείδωσε» η νέα εκπομπή της ΕΡΤ1 – Ποιοι αναλαμβάνουν την παρουσίαση

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «'Εγκλημα πολέμου» η επίθεση με πύραυλο Oreshnik, λέει το Κίεβο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :Ήταν 15 ημερών έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κορινθία: Ζευγάρι τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν - Το συγκινητικό «αντίο» των φίλων τους

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

15:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η πρώτη ψυχρή εισβολή του 2026 - Πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 12 βαθμούς

14:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα – Δολοφονία 30χρονου: Καθάρισαν με χλωρίνη, «ξήλωσαν» το καταγραφικό και κλείδωσαν το κλαμπ

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Πολίτης: Πέθανε τη Δευτέρα, τον βρήκαν Τρίτη, ανακοινώθηκε Πέμπτη - Το αντίο στον Γιάγκο Δράκο

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνοτρόφος βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του στην Πιερία - Είχαν θανατωθεί 1.000 πρόβατά του την περασμένη βδομάδα

14:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πέρασε» η συμφωνία ΕΕ - Mercosur που αλλάζει το εμπόριο

14:18WHAT THE FACT

Μια ανατριχιαστική μαθηματική εξίσωση προέβλεψε την «ακριβή ημερομηνία» για το τέλος του κόσμου

13:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μια... βόλτα στο σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο της Xiaomi που φτιάχνει smartphone σε 6 δευτερόλεπτα

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Δικογραφία κατά αγροτών στην Κορινθία: Έκλεισαν αιφνιδιαστικά την εθνική οδό στη Νεμέα - Βίντεο

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

15:35MEETING POINT

Άγγελος Συρίγος στο Newsbomb: Κάποιοι «πριονίζουν» την Κύπρο - Η Ουκρανία «αντάλλαγμα» για τη Γροιλανδία - Κούβα, Ιράν προς κατάρρευση

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

14:04WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν τι κρύβεται μέσα σε ένα 3.000 ετών μουμοποιημένο κροκόδειλο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτο σκηνικό με θύμα τον Γιώργο Κούτσια – Του επιτέθηκε συμπαίκτης του

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ