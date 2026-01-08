Πάτρα: Άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρι, ρόπαλο και μπετόβεργα σε 44χρονο – Μία σύλληψη

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Ρίου

Eurokinissi
Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (7/1) στην πόλη της Πάτρας, στη συμβολή των οδών Σωσιπάτρου και Κορίνθου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, λίγες ώρες μετά το συμβάν η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στη σύλληψη ενός 50χρονου Αλβανού, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με καταγγελία ενός 44χρονου Αλγερινού, στην Αστυνομία, ο συλληφθείς με έναν ακόμη Αλβανό και άγνωστους δράστες συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα να δεχθεί χτυπήματα στο σώμα και στο κεφάλι με μαχαίρι, ρόπαλο και μπετόβεργα χάνοντας στιγμιαία τις αισθήσεις του.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποχώρησε και κατήγγειλε το περιστατικό στην Ασφάλεια.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και των έτερων δραστών που εμπλέκονται στη συμπλοκή.

