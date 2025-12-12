Feliz Navidad: Η ιστορία πίσω από την μεγάλη χριστουγεννιάτικη επιτυχία και το συμβολικό μήνυμα

Πώς ένα «μέτριο» εορταστικό τραγούδι έγινε παγκόσμιος «ύμνος» των Χριστουγέννων

Ανθή Κουρεντζή

Feliz Navidad: Η ιστορία πίσω από την μεγάλη χριστουγεννιάτικη επιτυχία και το συμβολικό μήνυμα

Ο Jose Feliciano

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αν τα Χριστούγεννα ήταν μουσική, αυτό σίγουρα θα ήταν το «All i want for Christmas is you» της Mariah Carey και το «Feliz Navidad» του José Feliciano.

Το θρυλικό τραγούδι που ταυτίστηκε με την πιο λαμπερή γιορτή του χρόνου γράφτηκε από τον José Feliciano το 1970 σχεδόν αυθόρμητα, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος.

Εκείνη την περίοδο ο Πορτορικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μακριά από την οικογένειά του, και τα Χριστούγεννα τον έβρισκαν συχνά με έντονη νοσταλγία για την πατρίδα του. Αυτό το συναίσθημα αποτέλεσε το βασικό ερέθισμα για τη δημιουργία του τραγουδιού.

Ο Feliciano ήθελε να γράψει κάτι απλό, χαρούμενο, άμεσο και κυρίως, διγλωσσικό. Η φράση «Feliz Navidad, próspero año y felicidad» ήταν μια ζεστή, καθημερινή ευχή των παιδικών του χρόνων, ενώ η αγγλική επωδός «I wanna wish you a Merry Christmas» δημιουργούσε μια γέφυρα ανάμεσα στη λατινοαμερικανική και την αμερικανική κουλτούρα. Όπως ο ίδιος εξήγησε αργότερα, στόχος του ήταν «να ενώσει ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών με μια κοινή, απλή ευχή».

Η μουσική γράφτηκε εξίσου αυθόρμητα: μια ανεπιτήδευτη, χαρούμενη μελωδία, βασισμένη σε κιθάρα, κρουστά και το χαρακτηριστικό ρυθμικό στυλ του Feliciano. Παρά την απλότητά του, το τραγούδι διαθέτει μια αφοπλιστική γνησιότητα που το κάνει ακαταμάχητο. Ηχογραφήθηκε για το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του καλλιτέχνη, “Feliz Navidad” (1970), και κυκλοφόρησε ως single την ίδια χρονιά.

Jose Feliciano

Ο Jose Feliciano / AP

Σε παλαιότερη συνέντευξή του για το πώς εμπνεύστηκε την μελωδία του «Feliz Navidad» ο José Feliciano είχε δηλώσει: «Δούλευα σε ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με τον παραγωγό μου, Rick Jarrard, που είχε γράψει τραγούδια όπως τα “Light My Fire”, “California Dreamin’”, “Che Sarà”, “Let’s Find Each Other Tonight”, “Rain” και πολλά άλλα. Θέμα της συζήτησης ήταν να γράψουμε ένα νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι και εγώ του είπα, «Ω, δεν ξέρω Rick, πώς θα μπορούσα να ανταγωνιστώ ονόματα όπως οι Irving Berlin, Brenda Lee και Mel Tormé;».

JOSE FELICIANO

Ο Jose Feliciano το 1980 / AP

«Ο Rick με ενθάρρυνε να προσπαθήσω και λίγη ώρα αργότερα γεννήθηκε το “Feliz Navidad”, έτσι απλά. Ο Rick το αγάπησε και αποφάσισε να το ηχογραφήσουμε μαζί με τα υπόλοιπα τραγούδια που είχαμε ήδη επιλέξει, αλλά εγώ του είπα, "Δεν νομίζω, Rick, είναι πολύ απλό…". Η ανταπόκριση του κοινού με έχει πραγματικά εκπλήξει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Ευτυχώς, πάντα είχα πίστη στον παραγωγό μου», πρόσθεσε ο Feliciano.

Jose Feliciano

Ο Jose Feliciano / AP

Αν και αρχικά δεν σημείωσε τεράστια ραδιοφωνική επιτυχία, μέσα στις δεκαετίες που ακολούθησαν το τραγούδι γνώρισε μια εντυπωσιακή αναγέννηση.

Με την παγκόσμια διείσδυση του Spotify, των χριστουγεννιάτικων playlists και της λατινικής μουσικής, το «Feliz Navidad» εξελίχθηκε σε διαχρονικό παγκόσμιο hit, ανεβαίνοντας μάλιστα στα Billboard Hot 100 charts δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του. Σήμερα θεωρείται ένα από τα δημοφιλέστερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών, δίπλα σε κλασικά όπως το «Last Christmas» και το «All I Want for Christmas Is You».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά σήμερα η μάχη του Προϋπολογισμού στη Βουλή

07:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη του GFS και το ECMWF

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η «μαύρη Τετάρτη» των Κωστήδων και στο βάθος ανασχηματισμός, εξαφανίστηκαν οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί, ο λεβέντης, η «Ψυττάλεια 3», ο διαγωνισμός και η ευχή και ποιοι σφάζονται για την Ακτή Βουλιαγμένης

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Δεκεμβρίου

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:44ΚΟΣΜΟΣ

«Μαρμάρινη Θεά» ηλικίας 2300 ετών ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη - Γιατί εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους

06:40BOMBER

Κο κο κο κι αυγό τίποτα ο «Φραπές»

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στην Ευρώπη! – Σταθερά 11η η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία

06:32LIFESTYLE

Τα δυνατά χαρτιά των καναλιών στη μάχη των γιορτών - Από τον Αρναούτογλου στη Βίσση και το Voice

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Feliz Navidad: Η ιστορία πίσω από την μουσική επιτυχία των Χριστουγέννων και το ενωτικό μήνυμα του Feliciano

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Καταγγελία ακτιβιστών: Η Ρωσία στέλνει παιδιά από την Ουκρανία σε στρατόπεδα στη Βόρεια Κορέα

06:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Νωρίτερα η καταβολή του - Η ημερομηνία καταβολής

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακριβότερο κατά 20% από πέρυσι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι στην τσέπη μία τετραμελής οικογένεια

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Θετικές αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, «απέναντι» η ΝΕΑΡ

06:12ΕΛΛΑΔΑ

To τελευταίο παιδί στην Ελλάδα από τον δότη σπέρματος με το «γονίδιο καρκίνου» γεννήθηκε το 2017 

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σήμερα η «απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Ακολουθεί η κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια – Ο χάρτης με τα μπλόκα

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανάσα» για την κυβέρνηση η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup - Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ για τους αγρότες

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα μεταφέρονται σήμερα οι συλληφθέντες - Οι ισχυρισμοί του δράστη πριν τη δολοφονία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνα: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στην Ευρώπη! – Σταθερά 11η η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

07:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη του GFS και το ECMWF

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σήμερα η «απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Ακολουθεί η κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια – Ο χάρτης με τα μπλόκα

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Ποιοι γιορτάζουν

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Δεν έρχεται ο χειμώνας – Με αίθριο καιρό και οι επόμενες ημέρες – «Διαταραχή» από τις 18 Δεκεμβρίου

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Θετικές αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, «απέναντι» η ΝΕΑΡ

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα «έλυσαν» την υπόθεση - Οι επικοινωνίες που πρόδωσαν ανιψιό και επιχειρηματία

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η «μαύρη Τετάρτη» των Κωστήδων και στο βάθος ανασχηματισμός, εξαφανίστηκαν οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί, ο λεβέντης, η «Ψυττάλεια 3», ο διαγωνισμός και η ευχή και ποιοι σφάζονται για την Ακτή Βουλιαγμένης

20:12ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαλάνδρι: «Πράσινο φως» για τη ριζική ανάπλαση κομβικού δρόμου

06:12ΕΛΛΑΔΑ

To τελευταίο παιδί στην Ελλάδα από τον δότη σπέρματος με το «γονίδιο καρκίνου» γεννήθηκε το 2017 

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανάσα» για την κυβέρνηση η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup - Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ για τους αγρότες

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Καταγγελία ακτιβιστών: Η Ρωσία στέλνει παιδιά από την Ουκρανία σε στρατόπεδα στη Βόρεια Κορέα

06:44ΚΟΣΜΟΣ

«Μαρμάρινη Θεά» ηλικίας 2300 ετών ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη - Γιατί εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα θα μπορούσε να συντρίψει τις ΗΠΑ: Τι αποκαλύπτει απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου - Το σενάριο για 21.000 θύματα και τεράστιες απώλειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ