Feliz Navidad: Η ιστορία πίσω από την μεγάλη χριστουγεννιάτικη επιτυχία και το συμβολικό μήνυμα

Αν τα Χριστούγεννα ήταν μουσική, αυτό σίγουρα θα ήταν το «All i want for Christmas is you» της Mariah Carey και το «Feliz Navidad» του José Feliciano.

Το θρυλικό τραγούδι που ταυτίστηκε με την πιο λαμπερή γιορτή του χρόνου γράφτηκε από τον José Feliciano το 1970 σχεδόν αυθόρμητα, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος.

Εκείνη την περίοδο ο Πορτορικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μακριά από την οικογένειά του, και τα Χριστούγεννα τον έβρισκαν συχνά με έντονη νοσταλγία για την πατρίδα του. Αυτό το συναίσθημα αποτέλεσε το βασικό ερέθισμα για τη δημιουργία του τραγουδιού.

Ο Feliciano ήθελε να γράψει κάτι απλό, χαρούμενο, άμεσο και κυρίως, διγλωσσικό. Η φράση «Feliz Navidad, próspero año y felicidad» ήταν μια ζεστή, καθημερινή ευχή των παιδικών του χρόνων, ενώ η αγγλική επωδός «I wanna wish you a Merry Christmas» δημιουργούσε μια γέφυρα ανάμεσα στη λατινοαμερικανική και την αμερικανική κουλτούρα. Όπως ο ίδιος εξήγησε αργότερα, στόχος του ήταν «να ενώσει ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών με μια κοινή, απλή ευχή».

Η μουσική γράφτηκε εξίσου αυθόρμητα: μια ανεπιτήδευτη, χαρούμενη μελωδία, βασισμένη σε κιθάρα, κρουστά και το χαρακτηριστικό ρυθμικό στυλ του Feliciano. Παρά την απλότητά του, το τραγούδι διαθέτει μια αφοπλιστική γνησιότητα που το κάνει ακαταμάχητο. Ηχογραφήθηκε για το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του καλλιτέχνη, “Feliz Navidad” (1970), και κυκλοφόρησε ως single την ίδια χρονιά.

Ο Jose Feliciano / AP

Σε παλαιότερη συνέντευξή του για το πώς εμπνεύστηκε την μελωδία του «Feliz Navidad» ο José Feliciano είχε δηλώσει: «Δούλευα σε ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με τον παραγωγό μου, Rick Jarrard, που είχε γράψει τραγούδια όπως τα “Light My Fire”, “California Dreamin’”, “Che Sarà”, “Let’s Find Each Other Tonight”, “Rain” και πολλά άλλα. Θέμα της συζήτησης ήταν να γράψουμε ένα νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι και εγώ του είπα, «Ω, δεν ξέρω Rick, πώς θα μπορούσα να ανταγωνιστώ ονόματα όπως οι Irving Berlin, Brenda Lee και Mel Tormé;».

Ο Jose Feliciano το 1980 / AP

«Ο Rick με ενθάρρυνε να προσπαθήσω και λίγη ώρα αργότερα γεννήθηκε το “Feliz Navidad”, έτσι απλά. Ο Rick το αγάπησε και αποφάσισε να το ηχογραφήσουμε μαζί με τα υπόλοιπα τραγούδια που είχαμε ήδη επιλέξει, αλλά εγώ του είπα, "Δεν νομίζω, Rick, είναι πολύ απλό…". Η ανταπόκριση του κοινού με έχει πραγματικά εκπλήξει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Ευτυχώς, πάντα είχα πίστη στον παραγωγό μου», πρόσθεσε ο Feliciano.

Ο Jose Feliciano / AP

Αν και αρχικά δεν σημείωσε τεράστια ραδιοφωνική επιτυχία, μέσα στις δεκαετίες που ακολούθησαν το τραγούδι γνώρισε μια εντυπωσιακή αναγέννηση.

Με την παγκόσμια διείσδυση του Spotify, των χριστουγεννιάτικων playlists και της λατινικής μουσικής, το «Feliz Navidad» εξελίχθηκε σε διαχρονικό παγκόσμιο hit, ανεβαίνοντας μάλιστα στα Billboard Hot 100 charts δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του. Σήμερα θεωρείται ένα από τα δημοφιλέστερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών, δίπλα σε κλασικά όπως το «Last Christmas» και το «All I Want for Christmas Is You».

Διαβάστε επίσης