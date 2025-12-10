Ο «περίεργος φαν» της Αριάνα Γκράντε ξανά στο στόχαστρο: Τον έδιωξαν από συναυλία της Lady Gaga

Ο Τζόνσον Γουέν, ο Αυστραλός που έγινε γνωστός διεθνώς μετά τη σύλληψη και την απέλασή του από τη Σιγκαπούρη για την επίθεση στην Αριάνα Γκράντε επέστρεψε και πάλι στην επικαιρότητα. Αυτή τη φορά, ο 26χρονος απομακρύνθηκε από συναυλία της Lady Gaga στο Suncorp Stadium του Μπρισμπέιν, προτού καν ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Ο Γουέν,- γνωτός και ως «Pyzama Man» λόγω των αλλόκοτων εμφανίσεών του με πιτζάμες - ανέβασε στο Instagram ότι «τον πέταξαν έξω» από τον χώρο, παρότι – όπως υποστηρίζει – δεν είχε κάνει τίποτα. Ωστόσο, σύμφωνα με το στάδιο, θεωρήθηκε «γνωστός κατά συρροήν ταραξίας» και άτομο που θα μπορούσε να προκαλέσει αναστάτωση, με αποτέλεσμα να του απαγορευτεί η είσοδος για λόγους ασφαλείας της καλλιτέχνιδας.

Johnson Wen was arrested and escorted out of the stadium before Lady Gaga's concert in Brisbane. He had been banned from the event following his recent assault on Ariana Grande at the Singapore premiere and his alleged stage intrusions. pic.twitter.com/ncksrRet4o — Lady Gaga News (@LGNewsFrance) December 10, 2025

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν άτομα της ασφάλειας, να τον οδηγούν εκτός χώρου, με το πλήθος να αντιδρά άλλοτε με επευφημίες και άλλοτε με αποδοκιμασίες.

https://www.instagram.com/reel/DSEUE_9jNzN/

Ο Γουέν είχε γίνει πρωτοσέλιδο τον περασμένο μήνα, όταν δικαστήριο της Σιγκαπούρης τον καταδίκασε σε εννέα ημέρες φυλάκιση για το περιστατικό με την Γκράντε στην ασιατική πρεμιέρα του Wicked: For Good – ένα συμβάν που προκάλεσε οργή στη χώρα. Εκτός από τη φυλάκιση, του επιβλήθηκε και απαγόρευση εισόδου στη Σιγκαπούρη.

https://www.instagram.com/reel/DRzLLeXkZte/

Παράλληλα, ο ίδιος αναπαρήγαγε το στιγμιότυπο, ανεβάζοντας το βίντεο του με την Αριάνα Γκράντε και γράφοντας: «Αγαπητή Ariana Grande, ευχαριστώ που με άφησες να πηδήξω στο Yellow Carpet», σχόλιο που προκάλεσε νέες αντιδράσεις.

https://www.instagram.com/reel/DKsBoOgSQ7n/

Δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργεί προβλήματα: στα κοινωνικά του δίκτυα υπάρχουν βίντεο όπου εμφανίζεται να εισβάλλει στη σκηνή σε συναυλίες καλλιτεχνών όπως η Κέιτι Πέρι και ο The Weeknd.

https://www.instagram.com/p/C-b9y6JyrFL/

Σε ορισμένες από αυτές τις «εισβολές», μάλιστα, ο Γουέν έχει εμφανιστεί με ρούχα ή συνθήματα που φέρονται να μεταφέρουν μηνύματα υπέρ της ειρήνης σε εμπόλεμες ζώνες - μια διάσταση που ο ίδιος παρουσιάζει στα social media ως μορφή προσωπικού ακτιβισμού.

https://www.instagram.com/reel/DM66euCyI_O/

Στο πρόσφατο παρελθόν παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί ακόμη και σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, με τον Γουέν να διακόπτει ακόμη και Ολυμπιακούς τελικούς, όπως τον τελικό των 100 μ. στο Παρίσι - εικόνες που θυμίζουν το μοτίβο συμπεριφοράς που τον έχει καταστήσει διαδικτυακά διαβόητο.

https://www.instagram.com/p/C_DaL-Lyf36/

Το νέο επεισόδιο στο Μπρισμπέιν επιβεβαιώνει πως ο 26χρονος εξακολουθεί να θεωρείται ανεπιθύμητος στις μεγάλες συναυλίες, παρά την υπόσχεσή του ενώπιον του Σιγκαπουριανού δικαστή ότι «δεν θα το ξανακάνει».

